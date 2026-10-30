Datos Clave Partido: Real Betis vs. Málaga, sábado 31 de octubre, en el Estadio La Cartuja, por la Liga española. Tabla: el Betis es cuarto con 20 puntos; el Málaga es colista con 5 y sin victorias tras diez fechas. Su mensaje: “Lo que uno estima al club lo tiene que dejar de lado”.

Manuel Pellegrini vuelve a enfrentar al Málaga, el club al que dirigió entre 2010 y 2013, este sábado 31 de octubre en La Cartuja. El técnico chileno del Real Betis reconoció su cariño por el equipo, pero advirtió que no se confía, según informó BioBioChile.

“Pasé tres años inolvidables”: el vínculo con el Málaga

Pellegrini no escondió el lazo afectivo. “Pasé tres años inolvidables en el Málaga”, recordó, y reconoció que conserva un “gran cariño” por el club andaluz.

Bajo su dirección, el Málaga alcanzó la cuarta posición en LaLiga y llegó a los cuartos de final de la Champions League en la temporada 2012-2013, una campaña que sigue presente en la memoria de sus aficionados.

Los sentimientos, al margen

El técnico separó la nostalgia del trabajo. “Lo que uno estima al club lo tiene que dejar de lado”, aclaró. Para él, el sábado no habrá espacio para los recuerdos durante los 90 minutos.

Por qué no se fía del colista

La tabla marca una distancia de 15 puntos: el Betis suma 20 y busca afianzarse en zona de Champions League, mientras que el Málaga tiene cinco unidades y todavía no conoce la victoria después de las diez primeras jornadas.

Aun así, Pellegrini no subestima al rival. “Es un equipo que juega bien pese a la posición que tiene en la tabla”, advirtió, y cerró con una meta simple: ganar al Málaga.

Qué significa para el Betis

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos citados: el Betis es favorito por tabla, pero el discurso de Pellegrini busca evitar la relajación en un partido en que lo sentimental y lo deportivo se cruzan. Un tropiezo ante el último le costaría puntos en la pelea por mantenerse en puestos de Champions.

Para revisar cómo viene el calendario copero del equipo, lee por qué el Betis pidió no jugar el partido aplazado de Copa del Rey. Las fuentes consultadas no confirman el canal que transmite el partido en Chile.