Datos Clave Quién: Mauricio Isla, exlateral de La Roja, retirado desde el 7 de septiembre a los 38 años. Qué propuso: A Manuel Pellegrini, hoy en el Betis, como el DT ideal para dirigir a la selección chilena. Laterales: Nombró a Hormazábal, Loyola, Arancibia, Faúndez y Salinas como opciones por la banda derecha.

Mauricio Isla, bicampeón de América con La Roja, eligió a su técnico ideal para el futuro de la selección chilena: Manuel Pellegrini. Lo hizo en una conversación con el programa “Mundo Cracks”, recogida por Cooperativa, casi dos meses después de su retiro.

“Habrá un momento donde él quiera volver”

Consultado por quién debería encabezar el próximo proceso en el banquillo, Isla no dudó. “Ha hecho las cosas muy bien en Europa. Creo que es más sentimiento de nuestro país, porque es chileno, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado. Yo creo que habrá un momento donde él quiera volver”, sostuvo sobre el actual técnico del Real Betis.

La opinión del exlateral es personal y no implica ninguna gestión ni conversación con el técnico. Pellegrini sigue en el Betis, y esta semana volvió a la cancha del Alcorconazo por la Copa del Rey.

Los laterales que Isla ve para la banda derecha

Isla también repasó quiénes pueden tomar la posta en su puesto. “Fabián Hormazábal y Felipe Loyola son los más maduros. También está Sebastián Arancibia en la Católica, que necesita una oportunidad; está Felipe Faúndez de O’Higgins y Francisco Salinas de Coquimbo, que también hizo las cosas bien. Hay muchos laterales que pueden rendir muy bien en la selección”, analizó.

Por qué dejó el fútbol

El exseleccionado, de 38 años, contó que cerró su carrera el 7 de septiembre, una fecha significativa para él: ese día había debutado en la selección. Aseguró que sí tuvo ofertas para seguir, pero no quiso tomarlas. “Tomé una decisión muy importante para mí y lo hice en una fecha muy significativa, que fue justo el día en que hice mi debut en la selección”, afirmó.

Qué significa para La Roja

Esta es nuestra lectura, basada solo en sus palabras: Isla pone un nombre propio sobre la mesa en el debate por el banquillo de La Roja y, además, deja una lista concreta de laterales derechos, la posición en la que él mismo se formó en Universidad Católica y fue doble campeón continental con la selección.

La pregunta sobre quién llegará al banquillo de la selección sigue abierta. Para revisar otro de los nombres que suenan en el fútbol chileno, puedes leer lo que dijo Marcelo Salas sobre la presidencia de la Federación.