Datos Clave Cuatro puntos de diferencia: Rangers es colista con 18 unidades, mientras Unión San Felipe ocupa el 15° lugar con 22, igualado con Deportes Santa Cruz. Todo puede cambiar: Una victoria rojinegra dejaría la distancia en apenas un punto. Si gana San Felipe, la brecha crecerá a siete cuando después solo queden nueve unidades en disputa. El fixture tampoco perdona: Después de esta “final”, Rangers deberá enfrentar a Santiago Wanderers, Cobreloa y Santa Cruz; San Felipe tendrá a Temuco, Puerto Montt y Unión Española.

No habrá una copa esperando al ganador ni el descenso quedará matemáticamente sentenciado al pitazo final. Pero para Rangers y Unión San Felipe, el partido de este lunes en Talca tendrá bastante de final.

Los dos equipos llegan instalados en el fondo de la Primera B cuando quedan apenas cuatro jornadas para terminar la fase regular. Rangers es último con 18 puntos y San Felipe aparece inmediatamente arriba con 22, una diferencia que puede reducirse a la mínima expresión o transformarse en una distancia muy difícil de remontar.

¿Cuándo juegan Rangers vs Unión San Felipe por Primera B?

Rangers y Unión San Felipe se enfrentarán este lunes 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Fiscal Iván Azócar Bernales de Talca. El compromiso corresponde a la fecha 27 de Primera B y enfrenta directamente al colista con el penúltimo de la tabla.

Después del encuentro quedarán solamente tres jornadas, por lo que cada punto empieza a tener un peso completamente distinto.

Partido: Rangers vs Unión San Felipe

Rangers vs Unión San Felipe Fecha: Lunes 12 de octubre

Lunes 12 de octubre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Bicentenario Fiscal Iván Azócar Bernales

Bicentenario Fiscal Iván Azócar Bernales Competencia: Primera B, fecha 27

¿Cómo llegan Rangers y Unión San Felipe a la “final” por el descenso?

Rangers llega después de dos derrotas consecutivas, mientras San Felipe acumula cinco encuentros sin ganar y perdió sus últimos tres partidos.

El cuadro talquino había conseguido reaccionar en un momento crítico de la temporada con tres triunfos seguidos. Primero venció 1-0 a Unión Española en Santa Laura, luego repitió el marcador frente a Deportes Temuco y posteriormente derrotó 2-1 a Puerto Montt en Chinquihue.

La remontada se frenó en las últimas semanas: Rangers perdió 2-1 ante Deportes Iquique en Talca y viene de caer 2-0 frente a Deportes Antofagasta.

Sus últimos cinco partidos:

Unión Española 0-1 Rangers

Rangers 1-0 Deportes Temuco

Puerto Montt 1-2 Rangers

Rangers 1-2 Deportes Iquique

Deportes Antofagasta 2-0 Rangers

San Felipe llega todavía más complicado desde los resultados.

El Uní-Uní no conoce de triunfos en sus últimas cinco presentaciones y acumula tres derrotas consecutivas.

Unión San Felipe 0-0 Santa Cruz

Magallanes 0-0 Unión San Felipe

Unión San Felipe 1-4 Deportes Copiapó

Unión San Felipe 0-1 San Luis

Unión San Felipe 0-2 Deportes Iquique

Además, el cuadro aconcagüino tiene el peor registro ofensivo entre los involucrados en la zona baja: 16 goles convertidos en 26 partidos.

¿Qué pasa si Rangers le gana a Unión San Felipe?

Si Rangers gana, alcanzará los 21 puntos y quedará a solo una unidad de San Felipe cuando resten tres fechas por disputar.

Ese es el escenario que explica la dimensión del partido.

Antes de la fecha 27, la parte baja está así:

Curicó Unido: 24 puntos

24 puntos Santa Cruz: 22 puntos

22 puntos Unión San Felipe: 22 puntos

22 puntos Rangers: 18 puntos

Un triunfo de los rojinegros pondría a Rangers con 21 y mantendría a San Felipe en 22. Un empate dejaría a Rangers con 19 y al cuadro aconcagüino con 23, conservando los cuatro puntos de diferencia.

Pero si gana San Felipe, llegará a 25 unidades y dejará a Rangers estancado en 18. La distancia subiría a siete puntos cuando solo quedarían nueve disponibles.

No sería una sentencia matemática, pero sí un golpe enorme para el equipo que termine perdiendo.

¿Qué partidos le quedan a Rangers después de enfrentar a San Felipe?

Rangers tendrá un cierre especialmente complejo: Santiago Wanderers, Cobreloa y Santa Cruz serán sus últimos tres rivales.

El calendario no le ofrece demasiado margen.

Fecha 27: Rangers vs Unión San Felipe

Rangers vs Unión San Felipe Fecha 28: Santiago Wanderers vs Rangers — viernes 16 de octubre, 18:00 horas

Santiago Wanderers vs Rangers — viernes 16 de octubre, 18:00 horas Fecha 29: Rangers vs Cobreloa — 24 de octubre, 17:30 horas

Rangers vs Cobreloa — 24 de octubre, 17:30 horas Fecha 30: Santa Cruz vs Rangers — 1 de noviembre, horario por definir

Dos de esos adversarios están metidos de lleno en la pelea por los primeros puestos: Wanderers es tercero con 44 puntos, mientras Cobreloa lidera la categoría con 48. Y el último partido podría transformarse en otra verdadera final: Santa Cruz tiene actualmente 22 unidades, las mismas que San Felipe, y también está involucrado directamente en la lucha por evitar el último lugar.

¿Qué partidos le quedan a San Felipe en Primera B?

Después de visitar Talca, San Felipe recibirá a Temuco, viajará a Puerto Montt y cerrará la temporada como local frente a Unión Española.

Su calendario restante es:

Fecha 27: Rangers vs Unión San Felipe

Rangers vs Unión San Felipe Fecha 28: Unión San Felipe vs Deportes Temuco — domingo 18 de octubre, 12:30 horas

Unión San Felipe vs Deportes Temuco — domingo 18 de octubre, 12:30 horas Fecha 29: Puerto Montt vs Unión San Felipe — 24 de octubre, 17:30 horas

Puerto Montt vs Unión San Felipe — 24 de octubre, 17:30 horas Fecha 30: Unión San Felipe vs Unión Española — 1 de noviembre, horario por definir

Sobre el papel, el fixture del Uní-Uní no incluye a ninguno de los tres primeros del campeonato. Pero el presente obliga a relativizar cualquier ventaja: San Felipe lleva cinco fechas sin ganar y apenas convirtió un gol durante sus últimos cuatro partidos.

¿Cómo está la tabla del descenso de la Primera B?

La zona crítica se encuentra así:

Pos. Equipo Pts DG 13° Curicó Unido 24 -17 14° Santa Cruz 22 -13 15° San Felipe 22 -28 16° Rangers 18 -19

La diferencia de goles también puede adquirir importancia: San Felipe registra -28, el peor balance de la categoría, mientras Rangers tiene -19.

Según las bases del campeonato, el equipo que termine último descenderá directamente a Segunda División Profesional.

Hay además un elemento especial para esta temporada: si dos clubes terminan empatados en puntaje en el último puesto, el descenso se resolverá mediante un partido de definición en cancha neutral.

El fixture de la fecha 27 de Primera B

La jornada arrancará este sábado y tendrá partidos decisivos tanto arriba como abajo.

Sábado 10 de octubre

12:30 horas: Recoleta vs Magallanes

15:00 horas: Santiago Wanderers vs Curicó Unido

17:30 horas: Deportes Temuco vs Santa Cruz

Domingo 11 de octubre

12:30 horas: Deportes Antofagasta vs San Marcos de Arica

15:00 horas: Deportes Copiapó vs Cobreloa

Lunes 12 de octubre

12:30 horas: Puerto Montt vs San Luis

15:00 horas: Rangers vs Unión San Felipe

17:30 horas: Deportes Iquique vs Unión Española

La pelea por el campeonato también está abierta. Cobreloa manda con 48 puntos, San Luis lo persigue con 47 y Santiago Wanderers suma 44.