Carlos Palacios recibió gran cantidad de elogios tras su actuación en el empate 2-2 de Boca Juniors frente a Instituto por la Fecha 12 del Torneo de Clausura de Argentina, resultado que le impide a los Xeneizes recortar distancias en la cima del Grupo A de la competición.

El chileno suma bonos de parte de la hinchada para ser titular a mitad de la próxima semana contra Vasco da Gama, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, en La Bombonera.

Gran partido de Carlos Palacios. Una lástima no ganar mereció más Boca — Paolo (@paolobenitezz) October 10, 2026

No ha sido mal partido de Carlos Palacios.. Ha participado bastante en el juego y conduce la salida de Boca.. Sin embargo, siento que ha perdido poder ofensivo.. Me gustaría que probara más al arco

Min 33’ Instituto 2-2 Boca — Gabriel Correa (@GabrielCorrea43) October 10, 2026

Buen partido de Palacios confirmando que está con confianza. Aunque Velasco no estuviera lesionado se ganó en puesto para el martes. — Carlos José Quesada C. (@soyquesada) October 10, 2026

La gran actuación de Carlos Palacios en Boca contra Instituto

Carlos Palacios manejó los hilos del mediocampo en Boca Juniors. El Vasco Arruabarrena ensayó varios cambios pensando en Vasco y también incluyó a Williams Alarcón.

Palacios siempre intento pases entre líneas para generar ocasiones de gol, distribuyó con criterio y participó del segundo gol del equipo, obra de Miguel Merentiel. La Joya estuvo en el circuito de la jugada que terminó con la definición del uruguayo, apenas segundos después de ingresar a la cancha.

Los goles de Instituto vs Boca Juniors por la Liga Argentina

Instituto abrió la cuenta en los 14 minutos de juego a través de Fernando Alarcón, pero rápidamente llegó el empate en los pies de Enner Valencia en los 23′, quien aprovecho un error del arquero Marcos Ledesma, quien salió a acortar un centro y se le soltó el balón después de chocar con sus compañeros. El ecuatoriano puso el 1-1 para Boca Juniors.

Los cordobeses retomaron la ventaja en los 48′ mediante Jonathan Galván, mientras que la paridad definitiva cayó en los 56′ con el mencionado tanto de Merentiel.

La preocupación en los Azul y Oro la puso Leandro Paredes, quien ingresó en los 55′ junto a Merentiel. No obstante, el subcampeón del mundo con Argentina salió 16 minutos después tras sentir un tirón muscular.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Vasco da Gama?

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama este martes 13 de octubre a las 21:30 horas de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La ilusión nacional radica en que Carlos Palacios sea titular, dado que por el lado de Williams Alarcón no hubo una actuación que garantizara que repita su estelaridad en el 11 inicial.

En Vasco estará el defensa uruguayo Alan Saldivia, con recordado paso en Colo Colo.