Datos Clave Williams Alarcón: Fue cuestionado en la prensa argentina por su rol de reemplazante de Leandro Paredes Carlos Palacios: También jugó como titular Derrota de Boca Juniors: Por 1-0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Williams Alarcón fue apuntado por la prensa argentina tras la derrota de Boca Juniors frente a Vasco da Gama: el chileno no pudo cumplir con las expectativas de reemplazar al lesionado Leandro Paredes en un duelo que los deja complicados en su afán de llegar a la final de la Copa Sudamericana.

Al formado en Colo Colo le dedicaron un artículo completo en el sitio TyC Sports en el que dieron a conocer las razones de lo que consideraron un mal rendimiento.

Las críticas a Williams Alarcón en su rol como reemplazante de Paredes

Las críticas para Alarcón fueron directas y comenzaron con un duro veredicto por parte del medio argentino: “Se le hizo cuesta arriba el juego contra el Gigante da Colina (Vasco da Gama) y no logró cumplir con el complejo objetivo de que Boca no extrañe a Paredes“.

“Si bien acertó casi la totalidad de sus pases, tanto en campo propio como en la mitad del adversario, tuvo problemas en el primer tiempo con la seguridad de la pelota y colocación defensiva. Perdió la posesión en cinco ocasiones en la mitad del campo de juego y quedó expuesto en la jugada del gol, al quedar mal parado y sin marcar nadie mientras Adson lograba imponerse para abrir el marcador en favor de la visita, acción donde Carlos Palacios debió retroceder”, agregaron.

Pese a que Williams ingresó en el puesto del subcampeón del mundo con la Selección Argentina, obviamente que no se le puede comparar en jerarquía y estilo de juego, ya que el nacional es más directo que Paredes, quien trata con más calma el balón, por lo que es posible que el técnico Rodolfo Arruabarrena haya leído mal su labor.

¿Y Carlos Palacios?

Carlos Palacios también fue titular, pero no logró trascender en este compromiso. Tuvo bastante participación, pero se vio anulado por el mediocampo y la defensa de Vasco, en la que estuvo su excompañero de Colo Colo Alan Saldivia.

Palacios fue reemplazado en el segundo tiempo, al igual que Williams Alarcón, ambos siendo poco relevantes en el desarrollo, aunque su salida tampoco mejoró al equipo.