Datos Clave Golpe en Brasil: Montevideo City Torque perdió 3-0 ante Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Pasado chileno: El plantel cuenta con exjugadores de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Huachipato y otros clubes nacionales. La revancha: Torque buscará remontar la serie el miércoles 21 de octubre en Montevideo.

Hay un equipo en Uruguay que reúne a varios nombres conocidos para los hinchas del fútbol chileno. Montevideo City Torque se instaló en las semifinales de la Copa Sudamericana con futbolistas que defendieron camisetas del Campeonato Nacional y que ahora persiguen una final continental.

La ilusión, sin embargo, recibió un golpe importante. En la ida, el conjunto charrúa cayó 3-0 ante Atlético Mineiro en Brasil, con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas. Ahora deberá buscar una remontada el próximo miércoles 21 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo, y lo hará de la mano de varios conocidos de nuestro torneo.

De Colo Colo a la revancha de Salomón Rodríguez

El caso más llamativo es el de Salomón Rodríguez, quien llegó a Colo Colo en 2025, pero no consiguió afirmarse como esperaba. El delantero convirtió tres goles en 25 partidos antes de salir a préstamo. En Torque, en cambio, recuperó el protagonismo y se transformó en una de las grandes figuras de la campaña internacional: suma siete goles en la Sudamericana.

Durante la actual temporada, el zurdo ha marcado un total de 19 goles en 38 partidos. Además, ha aportado con cuatro asistencias. Un presente totalmente contrario a su paso por el Cacique.

Salomón Rodríguez en su paso por Colo Colo | ©Photosport.

Gonzalo Montes: del título con Huachipato a un paso irregular por la U

Gonzalo Montes tiene una historia diferente. El mediocampista dejó una buena impresión en Huachipato, donde fue parte del equipo campeón del Campeonato Nacional 2023. Su rendimiento en Talcahuano incluso lo llevó a recibir reconocimiento como uno de los jugadores destacados de aquella temporada.

Su siguiente desafío fue Universidad de Chile, pero no consiguió replicar ese nivel. Durante 2025 disputó 21 partidos y marcó un gol con los azules antes de volver a Uruguay para incorporarse a Montevideo City Torque.

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación General Local Visitante 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 Huachipato 30 17 6 7 48 30 +18 57 G G P G G 2 Cobresal 30 16 8 6 56 39 +17 56 E E P G G 3 Colo-Colo 30 15 9 6 45 29 +16 54 E P G E P 4 Palestino 30 14 7 9 46 40 +6 49 E P G G P 5 Coquimbo Unido 30 14 5 11 43 42 +1 47 P P G G G 6 Everton 30 13 6 11 42 39 +3 45 E G P G P 7 Universidad Católica 30 11 9 10 48 43 +5 42 G G G E E 8 Unión La Calera 30 10 11 9 42 41 +1 41 E E E E E 9 Universidad Chile 30 11 7 12 40 42 -2 40 G G E E E 10 Unión Española 30 10 9 11 40 36 +4 39 P P G E G 11 O'Higgins 30 9 8 13 37 39 -2 35 P E E E P 12 Ñublense 30 9 8 13 33 39 -6 35 E E P P P 13 Audax Italiano 30 10 5 15 36 43 -7 35 P P P E E 14 Copiapó 30 8 10 12 32 45 -13 34 G E P E E 15 Magallanes 30 8 5 17 36 49 -13 29 G G P P E 16 Curicó Unido 30 6 5 19 30 58 -28 23 P P E P G 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cobresal 15 11 3 1 33 18 +15 36 2 Colo-Colo 15 9 3 3 27 12 +15 30 3 Huachipato 15 8 4 3 25 13 +12 28 4 Palestino 15 8 3 4 24 17 +7 27 5 Unión Española 15 7 5 3 27 15 +12 26 6 Coquimbo Unido 15 8 2 5 21 20 +1 26 7 Copiapó 15 6 5 4 22 25 -3 23 8 Audax Italiano 15 6 3 6 17 16 +1 21 9 Everton 15 6 3 6 20 20 0 21 10 Universidad Católica 15 5 5 5 23 22 +1 20 11 Universidad Chile 15 5 5 5 19 18 +1 20 12 Unión La Calera 15 5 5 5 22 22 0 20 13 Magallanes 15 4 4 7 17 22 -5 16 14 Ñublense 15 4 4 7 16 22 -6 16 15 O'Higgins 15 2 5 8 14 20 -6 11 16 Curicó Unido 15 3 0 12 15 30 -15 9 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Huachipato 15 9 2 4 23 17 +6 29 2 O'Higgins 15 7 3 5 23 19 +4 24 3 Everton 15 7 3 5 22 19 +3 24 4 Colo-Colo 15 6 6 3 18 17 +1 24 5 Universidad Católica 15 6 4 5 25 21 +4 22 6 Palestino 15 6 4 5 22 23 -1 22 7 Unión La Calera 15 5 6 4 20 19 +1 21 8 Coquimbo Unido 15 6 3 6 22 22 0 21 9 Cobresal 15 5 5 5 23 21 +2 20 10 Universidad Chile 15 6 2 7 21 24 -3 20 11 Ñublense 15 5 4 6 17 17 0 19 12 Audax Italiano 15 4 2 9 19 27 -8 14 13 Curicó Unido 15 3 5 7 15 28 -13 14 14 Magallanes 15 4 1 10 19 27 -8 13 15 Unión Española 15 3 4 8 13 21 -8 13 16 Copiapó 15 2 5 8 10 20 -10 11 16 equipos

Gary Kagelmacher y Franco Torgnascioli, dos conocidos del fútbol chileno

En la defensa aparece Gary Kagelmacher, recordado por su paso por Universidad Católica. El zaguero uruguayo jugó en el cuadro cruzado durante dos temporadas y media, período en el que disputó 63 partidos y anotó cuatro goles, antes de continuar su carrera fuera de Chile. En 2025 se sumó a Torque.

Otro nombre familiar es el del arquero Franco Torgnascioli, quien defendió a Everton, San Luis de Quillota y Unión Española. Su última etapa en el fútbol chileno estuvo marcada por una pérdida de protagonismo en el conjunto hispano, durante una temporada compleja para el club. Ahora, en Torque, volvió a competir en el escenario internacional y tuvo intervenciones importantes pese a la derrota ante Atlético Mineiro.

El grupo también incluye a Gastón Rodríguez, arquero que pasó por Deportes Valdivia, Magallanes y Rangers. En Chile vivió distintas etapas de su carrera, incluida la campaña en que el Manojito de Claveles consiguió el ascenso a Primera División y ganó la Copa Chile en 2022.

Una campaña histórica que exige una remontada

Aunque sus recorridos en Chile fueron distintos, este grupo de futbolistas coinciden ahora en un equipo que alcanzó por primera vez las semifinales de una competición continental. Torque avanzó tras eliminar a Cienciano y construyó una campaña que superó las expectativas iniciales.

La derrota por tres goles en Brasil complica el sueño, pero la serie todavía tiene un capítulo pendiente. En Montevideo, el equipo de los exjugadores del fútbol chileno intentará cambiar el desenlace y acercarse a una final que parecía lejana al inicio del torneo.