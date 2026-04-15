Un jugador con pasado en la U de Chile regresó a nuestro país junto a Montevideo City Torque para visitar a Palestino por la Copa Sudamericana. Se trata de Gonzalo Montes, mediocampista uruguayo que tuvo un paso para el olvido en los azules.

El mediocampista llegó a la U tras consagrarse con Huachipato, sin embargo, no logró afianzarse en el Romántico Viajero y terminó dejando el club apenas seis meses después de su arribo. En territorio nacional, el jugador recordó su estadía en el Centro Deportivo Azul e hizo una fuerte autocrítica sobre su nivel.

¿Qué dijo Montes sobre su paso por la U de Chile?

Luego del triunfo por 2-0 de Montevideo City Torque sobre Palestino, Gonzalo Montes atendió a los medios de comunicación, donde entre otras cosas, se refirió a su paso por la U de Chile.

“Después de cinco, seis años, volví a mi país y a estar cerca de mi familia, de mis amigos, y me hizo muy bien. Me hizo volver al nivel que tenía antes. Tuve un mal paso por la U, pero me ayudó a volver a ver a mi familia para retomar su nivel”, dijo el jugador.

“Con el tiempo, uno hace autocrítica. No estuve a la altura, aunque no sé bien los factores. Quizá el poco rodaje que uno tiene. Tuve que empezar a jugar con City Torque y había que seguir hacia adelante. Capaz uno no tuvo el rodaje que estaba acostumbrado y eso quizá hace que el rendimiento no sea el mejor”, agregó.

¿Volverá Montes a la U de Chile?

Gonzalo Montes se encuentra a préstamo en Montevideo City Torque y tiene contrato hasta fines de diciembre con la U de Chile, por lo que fue consultado por la posibilidad de volver para tener su revancha con la camiseta azul.

“El tiempo dirá. Hoy me debo al City Torque. Desde lo personal, en Uruguay estoy feliz por estar cerca de mi hija y mi familia. Eso influye, pero me queda contrato acá. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, señaló.

Por último, Montes reconoció que está atento a la actualidad del equipo. “Los sigo siempre que puedo y estoy en contacto con los amigos que dejé ahí”, sentenció.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile volverá a jugar por el Campeonato Nacional 2026 este sábado 18 de febrero cuando visite a Everton de Viña del Mar desde las 17:30 horas en un duelo válido por la fecha 10.