Datos Clave Resultado: Getafe 3-1 Sevilla, por la fecha 11 de LaLiga. Suazo: Titular y capitán, vio amarilla y salió a los 87 minutos. Tabla: Sevilla es sexto con 17 puntos y Athletic Club tiene 12, con partidos por jugar.

Gabriel Suazo y Sevilla sufrieron este domingo una remontada: el equipo andaluz, que ganaba 1-0, cayó 3-1 como visitante ante Getafe por la fecha 11 de LaLiga. El lateral chileno, capitán del equipo andaluz, fue titular y salió a los 87 minutos, según informaron Cooperativa y La Tercera.

Cómo se dio vuelta el partido en el Coliseum

Sevilla empezó arriba con un cabezazo de Kike Salas al minuto 19. Tuvo el control en el arranque y, según La Tercera, generó varias opciones para ampliar la ventaja que no concretó.

Getafe, que había recibido abucheos de su propia hinchada, reaccionó en el complemento. Enes Ünal igualó a los 68 minutos y Martín Satriano dio vuelta el marcador a los 74. En el cierre, Orel Mangala marcó el 3-1 a los 90+4.

Cooperativa agrega que Sevilla además terminó con diez hombres: Manu Bueno fue expulsado en el tiempo añadido, a los 90+1.

Qué hizo Suazo

Fue titular y jugó con la cinta de capitán.

Vio la tarjeta amarilla en el primer tiempo, tras cortar un contragolpe de Getafe, según La Tercera.

Fue reemplazado por Julio Díaz a los 87 minutos, cuando Sevilla buscaba el empate.

La tabla: Sevilla sigue en zona de copas, pero mira hacia atrás

Con este resultado, Sevilla se quedó en el sexto lugar con 17 puntos, en puestos de clasificación a copas internacionales (Conference League, según Cooperativa). Athletic Club, que suma 12 puntos, aún debe enfrentar este domingo a Real Sociedad y tiene además un partido pendiente.

Qué significa para Suazo y Sevilla

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: Sevilla dejó escapar un partido que controlaba, y toda la reacción de Getafe llegó en los últimos 25 minutos. El capitán estaba en la cancha cuando llegaron los dos primeros goles de Getafe, aunque las crónicas consultadas no le atribuyen responsabilidad directa en ninguno.

El chileno había sido confirmado como capitán hace unas semanas, como informamos en su momento, y días después tuvo un partido destacado. El próximo desafío será recuperarse en la tabla mientras Athletic aprieta desde atrás.