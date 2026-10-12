Datos Clave Partidazo: El Sevilla igualó 3-3 ante el Levante. Capitán Suazo: El chileno fue una de las figuras de su equipo. En zona europea: El elenco andaluz quedó quinto en zona de Europa League.

El Sevilla de Gabriel Suazo consiguió un espectacular empate 3-3 ante el Levante en condición de visita en un duelo por la fecha 8 que tuvo de todo y donde el capitán chileno fue una de las figuras del encuentro, que se definió en los descuentos.

Lo que se vivió la noche de este lunes en Valencia fue sencillamente espectacular. Los de Luis García Plaza se pusieron en ventaja tempranamente con anotación del escocés Robbie Ure a los 13′.

Pero fue en el segundo tiempo donde las emociones estuvieron a flor de piel. El equipo andaluz se puso 2-0 con el gol de Correia en los 54′ que parecía encaminar la victoria. Pero tres minutos más tarde comenzó la remontada del local. Iván Romero colocó el 1-2 que revivía a los locales.

Tres goles en los descuentos definen el partido del Sevilla de Suazo

En los 90+2′ el zaguero Dela puso la igualdad para el Levante. Pero el duelo aún tenía más emociones y al 90+5′, Isaac Romero estableció el 3-2 para el Sevilla, que comenzaba a festejar un triunfo importantísimo.

El autor del gol sevillano se fue expulsado por provocar a los hinchas locales en su celebración. Y los de Gabriel Suazo lo terminaron pagando caro, porque en los 100′, y después de intervención del VAR, Ifenaye Ndukew decretó el empate final.

Con el punto con sabor a poco logrado, el Sevilla se quedó en el quinto puesto con 14 unidades, en zona de clasificación a Europa League, espantando así los fantasmas del año pasado, donde convivió casi hasta el final con el descenso.

Partidazo del capitán Suazo

Gabriel Suazo fue uno de los mejores jugadores del partido y constantemente fue alabado por la transmisión de la TV española. El formado en Colo Colo aportó con tres intercepciones, cinco recuperaciones, 93% de pases completados y 61 toques de balón.

Además, realizó tres pases claves y tuvo un 100% de acierto en los pases en el tercio final del campo de juego. Más allá de las estadísticas, también se lució con la jineta y demostró que es uno de los jugadores más relevantes del Sevilla.