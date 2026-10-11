Gabriel Suazo continúa agigantando su figura en el fútbol europeo y se comienza a consolidar como uno de los futbolistas chilenos con mejor presente en el exterior. Luego de dejar Colo Colo e irrumpir con fuerza en el balompié francés, donde alzó el título de la Copa de Francia con la camiseta del Toulouse, el carrilero zurdo de 29 años dio el salto a La Liga de España para reforzar al Sevilla, club donde rápidamente se ganó a los hinchas y se convirtió en un pilar clave dentro del camarín.

El enorme liderazgo en la selección chilena tuvo su máxima consagración en las últimas horas, cuando tanto el cuerpo técnico como sus propios compañeros ratificaron una decisión histórica: Suazo asumirá la jineta y será el primer capitán del equipo para la presente temporada 2026-27.

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El camarín y el DT respaldan a Gabriel Suazo en Sevilla

Pese a que esta es apenas su segunda temporada en el fútbol español, su categoría, despliegue y liderazgo calaron hondo en el camarín blanquirojo, por lo que Gabriel Suazo se ganó un puesto clave al interior del vestuario.

La confirmación llegó de forma oficial este domingo por parte del estratega del primer equipo, Luis García, quien dio a conocer públicamente la nómina definitiva de capitanes que liderarán al grupo durante el año competitivo.

“Tras la elección del técnico y la votación en el vestuario de los capitanes elegidos por la plantilla, la situación queda con Suazo como primer capitán, Kike Salas como segundo y Agoumé como tercero —todos ellos como elección directa del entrenador—”, oficializó el elenco sevillano mediante un comunicado.

En la línea de mando prosigue el brasileño Marcao como cuarto capitán —manteniendo el estatus que ostentaba la temporada anterior—, mientras que los futbolistas José Ángel Carmona y el guardameta griego Odysseas Vlachodimos fueron escogidos directamente por la plantilla para cerrar la lista como quinto y sexto capitán, respectivamente.

Los números de Gabriel Suazo en Sevilla

El ascenso de Gabriel Suazo a la capitanía responde a la rápida adaptación y regularidad mostrada desde su arribo al Sevilla a comienzos de la campaña pasada.

Hasta la fecha, el carrilero chileno registra un total de 2.757 minutos disputados a lo largo de 37 compromisos oficiales con la camiseta del conjunto andaluz. Pese a que aún no se ha estrenado en las redes, su aporte ofensivo contabiliza dos asistencias y un rendimiento que lo transforma en un pilar indispensable dentro del esquema sevillista.

Esta temporada, en tanto, ha jugado la totalidad de los minutos en La Liga, siendo uno de los cinco jugadores que han estado en toda la campaña del equipo en el torneo.

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Jugadores más utilizados
1 G. Suazo Urbina 7 partidos 630 min (100%)
2 L. Agoume 7 partidos 630 min (100%)
3 J. Iglesias Sánchez 7 partidos 630 min (100%)
4 O. Vlachodimos 7 partidos 630 min (100%)
5 M. Sierra Ortega 7 partidos 499 min (79%)
6 A. López Gallo 6 partidos 480 min (76%)
7 Kike Salas 5 partidos 448 min (71%)
8 R. Ure 7 partidos 396 min (63%)
9 J. Guridi Aldalur 7 partidos 353 min (56%)
10 A. Sangante 4 partidos 282 min (45%)
11 Y. Fofana 4 partidos 275 min (44%)
12 F. Sanches Correia 3 partidos 223 min (35%)
13 I. Romero Bernal 6 partidos 211 min (33%)
14 C. Ejuke 6 partidos 209 min (33%)
15 L. Stassin 3 partidos 195 min (31%)
16 G. Kochorashvili 5 partidos 185 min (29%)
17 G. Fernández Castellano 3 partidos 158 min (25%)
18 N. Guillén Peguero 2 partidos 90 min (14%)
19 J. Del Romo 4 partidos 83 min (13%)
20 José Ángel Carmona 3 partidos 63 min (10%)
21 M. Bueno Sebastián 2 partidos 27 min (4%)
22 A. González Martínez 2 partidos 22 min (3%)
23 R. Vargas 1 partidos 20 min (3%)