Datos Clave Referente total: Gabriel Suazo fue confirmado como primer capitán del Sevilla para la temporada 2026-27. La elección: El entrenador y sus compañeros le dieron la responsabilidad de portar la jineta al chileno. La temporada: Suazo es una pieza clave en el elenco andaluz y ha jugado la totalidad de los minutos en lo que va de La Liga.

Gabriel Suazo continúa agigantando su figura en el fútbol europeo y se comienza a consolidar como uno de los futbolistas chilenos con mejor presente en el exterior. Luego de dejar Colo Colo e irrumpir con fuerza en el balompié francés, donde alzó el título de la Copa de Francia con la camiseta del Toulouse, el carrilero zurdo de 29 años dio el salto a La Liga de España para reforzar al Sevilla, club donde rápidamente se ganó a los hinchas y se convirtió en un pilar clave dentro del camarín.

El enorme liderazgo en la selección chilena tuvo su máxima consagración en las últimas horas, cuando tanto el cuerpo técnico como sus propios compañeros ratificaron una decisión histórica: Suazo asumirá la jineta y será el primer capitán del equipo para la presente temporada 2026-27.

El camarín y el DT respaldan a Gabriel Suazo en Sevilla

Pese a que esta es apenas su segunda temporada en el fútbol español, su categoría, despliegue y liderazgo calaron hondo en el camarín blanquirojo, por lo que Gabriel Suazo se ganó un puesto clave al interior del vestuario.

La confirmación llegó de forma oficial este domingo por parte del estratega del primer equipo, Luis García, quien dio a conocer públicamente la nómina definitiva de capitanes que liderarán al grupo durante el año competitivo.

“Tras la elección del técnico y la votación en el vestuario de los capitanes elegidos por la plantilla, la situación queda con Suazo como primer capitán, Kike Salas como segundo y Agoumé como tercero —todos ellos como elección directa del entrenador—”, oficializó el elenco sevillano mediante un comunicado.

En la línea de mando prosigue el brasileño Marcao como cuarto capitán —manteniendo el estatus que ostentaba la temporada anterior—, mientras que los futbolistas José Ángel Carmona y el guardameta griego Odysseas Vlachodimos fueron escogidos directamente por la plantilla para cerrar la lista como quinto y sexto capitán, respectivamente.

Los números de Gabriel Suazo en Sevilla

El ascenso de Gabriel Suazo a la capitanía responde a la rápida adaptación y regularidad mostrada desde su arribo al Sevilla a comienzos de la campaña pasada.

Hasta la fecha, el carrilero chileno registra un total de 2.757 minutos disputados a lo largo de 37 compromisos oficiales con la camiseta del conjunto andaluz. Pese a que aún no se ha estrenado en las redes, su aporte ofensivo contabiliza dos asistencias y un rendimiento que lo transforma en un pilar indispensable dentro del esquema sevillista.

Esta temporada, en tanto, ha jugado la totalidad de los minutos en La Liga, siendo uno de los cinco jugadores que han estado en toda la campaña del equipo en el torneo.

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