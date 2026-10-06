Datos Clave Sube el valor: Gabriel Suazo, expulsado ante Canadá, aumento su cotización en un millón de euros. Nuevo monto: Ahora, la tasación del capitán de Chile es de 7 millones de Euros. Cepeda se mantiene: El otro chileno de LaLiga, sigue teniendo un valor de 2,5 millones de euros.

Buena noticia para un jugador de la Selección Chilena. Gabriel Suazo, el capitán del equipo de Nicolás Córdova subió su cotización en un millón de euros, de acuerdo a lo publicado hoy por Transfermarkt. Esto, justo después de haber sido expulsado en el duelo amistoso de La Roja contra Canadá.

El buen rendimiento que ha tenido el zurdo formado en Colo Colo con el Sevilla en la temporada 2026-2027, ha sido clave. A sus 29 años, y en su segunda temporada con el cuadro andaluz, el lateral es titular indiscutido en el esquema del técnico Luis García Plaza. Incluso, en varios encuentros ha sido destacado como uno de los mejores de la cancha.

La nueva cotización de Gabriel Suazo

De esta manera, la cotización de Suazo se elevó hasta los 7 millones de euros, igualando el mismo valor que consiguió en diciembre del 2025, seis meses después de haber llegado al fútbol español procedente del Toulousse de Francia, donde al igual que en Sevilla, fue capitán del equipo.

Por su parte, el otro jugador chileno que milita en LaLiga de España, Lucas Cepeda, jugador del Elche CF, no varió su tasación y se mantiene en 2,5 millones de la divisa europea.

Ambos son miembros actuales de la nómina de la Selección Chilena que este martes 6 de octubre se medirá a México en el cierre de la gira por Norteamérica, que por ahora, suma derrotas ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4).

Suazo regresa a la titularidad de la Selección Chilena

Para dicho cotejo, todo indica que el jugador formado en Colo Colo será titular, frente a México. De acuerdo a las informaciones provenientes desde Estados Unidos, la más probable formación de la Selección Chilena será con: Brayan Cortés; Francisco Salinas, Jonathan Villagra, Iván Román y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Darío Osorio.