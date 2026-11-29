Datos Clave El ranking: Gabriel Suazo (1.167 minutos) y Ben Brereton (1.117) son los jugadores de campo de La Roja con más minutos en Europa esta temporada, según Sportmonks. El arco: Lawrence Vigouroux suma 1.710 minutos: es titular en los 19 partidos de Swansea, incluido el 3-0 de este domingo a Cardiff. La otra cara: Darío Osorio jugó 258 minutos en Crystal Palace y solo fue titular dos veces, ambas por la Copa de la Liga.

¿Cuánto juegan los chilenos de La Roja en Europa? Revisamos con los datos de Sportmonks los partidos oficiales de sus clubes desde fines de julio y la respuesta tiene dos caras: un grupo de titulares indiscutidos, encabezado por Gabriel Suazo y Ben Brereton entre los jugadores de campo, y otro que todavía pelea por un lugar.

El recuento incluye a los seleccionados que actúan en ligas europeas cubiertas por la base de datos. Quedan fuera Nils Reichmuth, del Thun suizo, y Maximiliano Gutiérrez, del Dinamo de Moscú, ambos citados por Nicolás Córdova en noviembre, porque sus ligas no tienen registro en Sportmonks.

Jugador Club PJ Titular Minutos Goles Asist. Lawrence Vigouroux Swansea City 19 19 1.710 0 0 Gabriel Suazo Sevilla 13 13 1.167 0 0 Ben Brereton Sheffield United 16 14 1.117 3 2 Ignacio Saavedra Rubin Kazán 13 10 879 1 1 Lucas Cepeda Elche 14 7 677 0 2 Felipe Loyola Pisa 9 5 490 0 0 Marcelino Núñez Ipswich Town 4 4 322 2 0 Darío Osorio Crystal Palace 11 2 258 0 0 Partidos oficiales desde fines de julio, según Sportmonks. Datos al 29 de noviembre de 2026; Osorio sin contar el duelo de este domingo ante Hull City.

Suazo, capitán y titular en cada partido que jugó

El caso de Suazo es el más claro. El lateral de Sevilla jugó 13 partidos de LaLiga y los 13 fue titular, con 1.167 minutos en total. No marcó ni dio asistencias, pero suma 18 pases clave, la cifra más alta del grupo, y llegó con ese rodaje a la fecha FIFA de noviembre, donde lució la jineta de capitán ante Colombia.

Brereton aporta lo que al resto le falta: gol. El delantero de Sheffield United es el chileno de este grupo con más goles (tres) y más participaciones en gol (cinco, con dos asistencias), en 16 partidos y 14 titularidades entre la Championship y la Copa de la Liga inglesa.

Vigouroux, el que nunca sale

En el arco, nadie se acerca a Lawrence Vigouroux. El arquero de Swansea fue titular en los 19 partidos oficiales de su club, con 1.710 minutos y 47 atajadas, el último de ellos este domingo, cuando terminó con el arco en cero en el 3-0 ante Cardiff en el derbi de Gales.

Los que buscan minutos

Más abajo aparecen los casos que generan preguntas. Lucas Cepeda suma 14 partidos con Elche, pero la mitad como suplente, y dos asistencias en 677 minutos; su temporada en España todavía espera el primer gol, como contamos tras la derrota ante el Atlético de Madrid. Felipe Loyola, en Pisa, jugó nueve de los 15 partidos de su equipo.

Marcelino Núñez, que no estuvo en la última nómina, tiene una estadística curiosa: solo cuatro partidos con Ipswich Town, todos como titular, y dos goles en 322 minutos, el mejor promedio goleador del grupo. Ignacio Saavedra, en tanto, acumula 879 minutos con Rubin Kazán y el sábado marcó su primer gol de la temporada.

El extremo opuesto es Darío Osorio. Desde su llegada a préstamo a Crystal Palace, en septiembre, el volante de La Roja entró en 11 partidos, pero solo fue titular en dos, ambos por la Copa de la Liga. En la Premier League suma 72 minutos repartidos en cinco ingresos desde la banca.

Qué significa para La Roja

En nuestra lectura, los números dibujan una columna vertebral con rodaje en Europa: arquero, lateral y delantero titulares cada fin de semana. El desafío para Córdova está en la zona creativa, donde Osorio y Cepeda, dos de sus cartas jóvenes, todavía no consiguen continuidad en sus clubes, mientras Núñez, el que más gol tiene por minuto, quedó fuera de la última convocatoria.

La próxima fecha FIFA dará la medida: hasta entonces, cada fin de semana en Europa cuenta para quienes quieren ganarse un lugar en La Roja.