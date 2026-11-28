Crystal Palace, el club de Darío Osorio, recibe a Hull City este domingo 29 de noviembre a las 11:05 horas de Chile en Selhurst Park, por la fecha 12 de la Premier League. En Chile el partido se puede ver por streaming en Disney+ Premium.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 11:05 (Chile) Estadio: Selhurst Park Competencia: Premier League, fecha 12 Árbitro: J. Gillett Transmisión: Disney+ Premium Datos al 28 de noviembre de 2026.

El Palace llega a este duelo como colista de la Premier, según la tabla publicada por Goal, y necesita sumar de local para salir del fondo. Hull City, en cambio, aparece undécimo y viene de su mejor resultado reciente.

Horario, estadio y transmisión de Crystal Palace vs Hull City

Premier League 2026/2027 · Fecha 12 Crystal Palace 20.º · 7 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 11:05 hora de Chile Hull City 12.º · 14 pts Estadio Selhurst Park Ciudad London · 25.456 pl. Árbitro J. Gillett Clima 6 °C · nubosidad parcial Cómo ver en vivo: Disney+ Premium Chile · Disney+ Premium · ESPN Chile → Sin triunfos Crystal Palace no gana hace 5 partidos. Goleador Hull City: Oli McBurnie (4 goles). Último duelo ganó 4-0 como local el 14 may. 2017. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO Disney+ Premium Chile Televisión · Chile EN VIVO Disney+ Premium Televisión · Chile EN VIVO ESPN Chile Televisión · Chile Formaciones probables Probable Crystal Palace Hull City Crystal Palace 4-3-2-1 DT Thomas Frank 1 Henderson 25 Khalaili 5 Disasi 26 Richards 3 Mitchell2 goles 2 goles 20 Wharton 18 Kamada 23 Ryan 11 McNeil 29 Guessand 22 Strand2 goles 2 goles Bajas Chadi Riad Lesionado

Jean-Philippe Mateta Suspendido Hull City 4-2-3-1 DT Sergej Jakirović 19 Tzolakis 21 Stroud 32 Mendy 6 Ibidapo 2 Coyle 29 Gourna 27 Slater 7 Thomas 25 Crooks 10 Belloumi3 goles 3 goles 9 McBurnie4 goles 4 goles Bajas Eliot Matazo Lesionado

Ilyas Ansah Lesionado

Matt Targett Lesionado

Kieran Dowell Suspendido

Óscar Zambrano Suspendido Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Premier League 2026/2027 Crystal Palace Balance en 11 partidos 2G · 1E · 8P 12 Goles marcados 1,09 por partido 27 Goles recibidos 2,45 por partido 1 Vallas invictas 9 % de los partidos 44,5 % Posesión media 11,2 Remates por partido 3,9 al arco 3,6 Córners por partido Local 1G · 0E · 4P Visita 1G · 1E · 4P Hull City Balance en 11 partidos 3G · 5E · 3P 13 Goles marcados 1,18 por partido 11 Goles recibidos 1,00 por partido 4 Vallas invictas 36 % de los partidos 33,0 % Posesión media 10,4 Remates por partido 3,3 al arco 4,0 Córners por partido Local 2G · 4E · 0P Visita 1G · 1E · 3P Goleadores Crystal Palace Jørgen Strand Larsen 2 goles

Yéremy Pino 2 goles

Tyrick Mitchell 2 goles Hull City Oli McBurnie 4 goles

Mohamed Belloumi 3 goles

Liam Millar 1 goles Últimos resultados Crystal Palace Coventry City 21 nov. · Premier League · visita P 2-3

Liverpool 8 nov. · Premier League · local P 1-3

Tottenham Hotspur 31 oct. · Premier League · visita P 0-2

Newcastle United 25 oct. · Premier League · local P 0-2

Brighton & Hove Albion 18 oct. · Premier League · visita P 0-5 Hull City Brighton & Hove Albion 22 nov. · Premier League · local G 2-0

Arsenal 7 nov. · Premier League · visita P 0-1

Ipswich Town 31 oct. · Premier League · local E 2-2

Brentford 25 oct. · Premier League · local E 1-1

Fulham 17 oct. · Premier League · visita P 0-1 Historial 18 partidos oficiales 7 victorias 8 empates victorias 3 4-0

3-3

0-2

2-0

1-0 Tabla de posiciones Fase regular 2026/2027 # Club PJ DG Pts Forma 1 Arsenal Arsenal 11 +10 28 GGGGE 2 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 11 +17 22 GPGGP 3 Manchester City Manchester City 11 +8 22 GPPPE 4 Liverpool Liverpool 11 +8 21 GGPGG 5 Brentford Brentford 12 +13 20 EGPGG 6 Leeds United Leeds United 12 +8 20 EPGGG 12 Hull City Hull City 11 +2 14 PEEPG 20 Crystal Palace Crystal Palace 11 -15 7 PPPPP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 23:15

Día: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 11:05 horas de Chile.

11:05 horas de Chile. Estadio: Selhurst Park, Londres.

Selhurst Park, Londres. Competencia: fecha 12 de la Premier League.

fecha 12 de la Premier League. Streaming: Disney+ Premium.

¿Cómo llegan Crystal Palace y Hull City?

Cómo llegan Crystal Palace G P P E P Fecha Rival L/V Res. 26/11 Real Sociedad

Europa League L 2-1 21/11 Coventry City

Premier League V 2-3 8/11 Liverpool

Premier League L 1-3 5/11 TSG Hoffenheim

Europa League L 1-1 31/10 Tottenham Hotspur

Premier League V 0-2 Hull City G P E E P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Brighton & Hove Albion

Premier League L 2-0 7/11 Arsenal

Premier League V 0-1 31/10 Ipswich Town

Premier League L 2-2 25/10 Brentford

Premier League L 1-1 17/10 Fulham

Premier League V 0-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

El equipo de Thomas Frank ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, y fue en Europa: el jueves remontó 2-1 a la Real Sociedad por la Europa League, con goles de Jean-Philippe Mateta, de penal, y Dwight McNeil. En la Premier viene de caer 3-2 ante Coventry City, en el estreno liguero de Frank, y 1-3 ante Liverpool.

Hull City llega con aire después de ganarle 2-0 a Brighton el 22 de noviembre. Antes había perdido 0-1 con Arsenal y empatado con Ipswich Town (2-2) y Brentford (1-1). Desde 2005, en la base de Sportmonks, ambos se enfrentaron 18 veces, con siete triunfos del Palace, tres de Hull y ocho empates.

Osorio, a la espera de más minutos con Frank

Con el nuevo técnico, el chileno ha tenido apariciones cortas: según los registros de Sportmonks, jugó un minuto en la caída ante Coventry y dos en la remontada ante la Real Sociedad, ambas veces desde el banco. Lo contamos en detalle en la nota del partido ante la Real Sociedad.

Un partido en casa ante un rival de mitad de tabla aparece como una nueva oportunidad para que el volante de La Roja sume minutos en la Premier, aunque el Palace vuelve a jugar el miércoles 2 de diciembre ante Chelsea, también por la liga, a las 16:30 horas de Chile. Antes de ese viaje a Stamford Bridge, el duelo con Hull es la oportunidad más cercana para que Frank le dé más espacio.