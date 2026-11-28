Crystal Palace, el club de Darío Osorio, recibe a Hull City este domingo 29 de noviembre a las 11:05 horas de Chile en Selhurst Park, por la fecha 12 de la Premier League. En Chile el partido se puede ver por streaming en Disney+ Premium.
El Palace llega a este duelo como colista de la Premier, según la tabla publicada por Goal, y necesita sumar de local para salir del fondo. Hull City, en cambio, aparece undécimo y viene de su mejor resultado reciente.
Horario, estadio y transmisión de Crystal Palace vs Hull City
Crystal Palace no gana hace 5 partidos.
Hull City: Oli McBurnie (4 goles).
ganó 4-0 como local el 14 may. 2017.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Thomas Frank
- Chadi RiadLesionado
- Jean-Philippe MatetaSuspendido
DT Sergej Jakirović
- Eliot MatazoLesionado
- Ilyas AnsahLesionado
- Matt TargettLesionado
- Kieran DowellSuspendido
- Óscar ZambranoSuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaPremier League 2026/2027
Goleadores
- Jørgen Strand Larsen2goles
- Yéremy Pino2goles
- Tyrick Mitchell2goles
- Oli McBurnie4goles
- Mohamed Belloumi3goles
- Liam Millar1goles
Últimos resultados
- Coventry City21 nov. · Premier League · visitaP 2-3
- Liverpool8 nov. · Premier League · localP 1-3
- Tottenham Hotspur31 oct. · Premier League · visitaP 0-2
- Newcastle United25 oct. · Premier League · localP 0-2
- Brighton & Hove Albion18 oct. · Premier League · visitaP 0-5
- Brighton & Hove Albion22 nov. · Premier League · localG 2-0
- Arsenal7 nov. · Premier League · visitaP 0-1
- Ipswich Town31 oct. · Premier League · localE 2-2
- Brentford25 oct. · Premier League · localE 1-1
- Fulham17 oct. · Premier League · visitaP 0-1
Historial18 partidos oficiales
- 14 may. 20174-0
- 10 dic. 20163-3
- 25 abr. 20150-2
- 4 oct. 20142-0
- 28 ene. 20141-0
Tabla de posicionesFase regular 2026/2027
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Arsenal
|11
|+10
|28
|GGGGE
|2
|Brighton & Hove Albion
|11
|+17
|22
|GPGGP
|3
|Manchester City
|11
|+8
|22
|GPPPE
|4
|Liverpool
|11
|+8
|21
|GGPGG
|5
|Brentford
|12
|+13
|20
|EGPGG
|6
|Leeds United
|12
|+8
|20
|EPGGG
|12
|Hull City
|11
|+2
|14
|PEEPG
|20
|Crystal Palace
|11
|-15
|7
|PPPPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 23:15
- Día: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 11:05 horas de Chile.
- Estadio: Selhurst Park, Londres.
- Competencia: fecha 12 de la Premier League.
- Streaming: Disney+ Premium.
¿Cómo llegan Crystal Palace y Hull City?
El equipo de Thomas Frank ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, y fue en Europa: el jueves remontó 2-1 a la Real Sociedad por la Europa League, con goles de Jean-Philippe Mateta, de penal, y Dwight McNeil. En la Premier viene de caer 3-2 ante Coventry City, en el estreno liguero de Frank, y 1-3 ante Liverpool.
Hull City llega con aire después de ganarle 2-0 a Brighton el 22 de noviembre. Antes había perdido 0-1 con Arsenal y empatado con Ipswich Town (2-2) y Brentford (1-1). Desde 2005, en la base de Sportmonks, ambos se enfrentaron 18 veces, con siete triunfos del Palace, tres de Hull y ocho empates.
Osorio, a la espera de más minutos con Frank
Con el nuevo técnico, el chileno ha tenido apariciones cortas: según los registros de Sportmonks, jugó un minuto en la caída ante Coventry y dos en la remontada ante la Real Sociedad, ambas veces desde el banco. Lo contamos en detalle en la nota del partido ante la Real Sociedad.
Un partido en casa ante un rival de mitad de tabla aparece como una nueva oportunidad para que el volante de La Roja sume minutos en la Premier, aunque el Palace vuelve a jugar el miércoles 2 de diciembre ante Chelsea, también por la liga, a las 16:30 horas de Chile. Antes de ese viaje a Stamford Bridge, el duelo con Hull es la oportunidad más cercana para que Frank le dé más espacio.