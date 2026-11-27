El Elche de Lucas Cepeda recibe al Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre a las 14:30 horas de Chile, por la fecha 14 de LaLiga. En Chile, el partido irá por DSports, señal exclusiva de DirecTV, y por streaming en DGO, según informó ADN.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 14:30 (Chile) Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero Competencia: La Liga, fecha 14 Transmisión: DSports y DGO Datos al 26 de noviembre de 2026.

Horario y estadio de Elche vs Atlético de Madrid

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 14:30 horas de Chile.

14:30 horas de Chile. Estadio: Manuel Martínez Valero, en Elche.

Manuel Martínez Valero, en Elche. Competencia: LaLiga, fecha 14.

Dónde ver EN VIVO a Lucas Cepeda

LaLiga 2026/2027 · Fecha 14 Elche 19.º · 11 pts Sábado 28 de noviembre Sáb 28/11 14:30 hora de Chile Atlético de Madrid 3.º · 31 pts Estadio Estadio Manuel Martínez Valero Ciudad Elche · 31.388 pl. Árbitro A. Quintero González Clima 18 °C Cómo ver en vivo: DAZN · Paramount+ · Amazon Prime Video · DGO → En racha Atlético de Madrid ganó 4 de sus últimos 5 partidos. Sin ganar en casa Elche no ganó ninguno de sus 6 partidos como local. Sus goleadores Elche: Fer Niño (6 goles); Atlético de Madrid: Álex Baena (6 goles). Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO DAZN Televisión · Chile EN VIVO Paramount+ Televisión · Chile EN VIVO Amazon Prime Video Televisión · Chile EN VIVO DGO Televisión · Chile Formaciones probables Probable Elche Atlético de Madrid Elche 4-3-3 DT Martin Anselmi 1 Dituro 2 Sangaré 23 Chust 5 Redondo 3 Revivo1 goles 1 goles 12 Villar 16 Carvalho 47 Morcillo 21 Cepeda 14 Niño6 goles 6 goles 11 Karabinaite2 goles 2 goles Atlético de Madrid 4-2-3-1 DT D. Simeone 13 Oblak 22 Grimaldo5 goles 5 goles 17 Hancko 18 Pubill 14 Llorente 23 Hjulmand 8 Rivas 10 Rodríguez6 goles 6 goles 7 Lee 20 Simeone4 goles 4 goles 19 Álvarez Bajas Ademola Lookman Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña LaLiga 2026/2027 Elche Balance en 13 partidos 2G · 5E · 6P 15 Goles marcados 1,15 por partido 21 Goles recibidos 1,62 por partido 3 Vallas invictas 23 % de los partidos 51,3 % Posesión media 11,4 Remates por partido 4,1 al arco 4,6 Córners por partido Local 0G · 1E · 5P Visita 2G · 4E · 1P Atlético de Madrid Balance en 13 partidos 10G · 1E · 2P 26 Goles marcados 2,00 por partido 10 Goles recibidos 0,77 por partido 7 Vallas invictas 54 % de los partidos 57,9 % Posesión media 16,9 Remates por partido 6,2 al arco 5,7 Córners por partido Local 4G · 1E · 1P Visita 6G · 0E · 1P Goleadores Elche Fer Niño 6 goles

Germán Valera 2 goles

Roy Revivo 1 goles Atlético de Madrid Álex Baena 6 goles

Alejandro Grimaldo 5 goles

Giuliano Simeone 4 goles Últimos resultados Elche Levante 23 nov. · LaLiga · visita E 1-1

Real Betis 8 nov. · LaLiga · local P 0-2

Valencia 1 nov. · LaLiga · local P 0-1

Rayo Vallecano 24 oct. · LaLiga · visita G 3-0

Villarreal 17 oct. · LaLiga · visita E 0-0 Atlético de Madrid Getafe 22 nov. · LaLiga · visita G 3-0

FC Barcelona 8 nov. · LaLiga · local P 1-2

Levante 31 oct. · LaLiga · visita G 2-0

Deportivo A Coruña 24 oct. · LaLiga · local G 1-0

Espanyol 17 oct. · LaLiga · visita G 1-0 Historial 15 partidos oficiales 2 victorias 2 empates victorias 11 3-2

1-1

0-4

1-0

2-0 Tabla de posiciones Fase regular 2026/2027 # Club PJ DG Pts Forma 1 FC Barcelona FC Barcelona 13 +36 36 GPGGG 2 Real Madrid Real Madrid 13 +22 33 GGGGG 3 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 13 +16 31 GGGPG 4 Real Betis Real Betis 13 +5 27 PEGGE 5 Real Sociedad Real Sociedad 13 0 22 GGPGP 6 Sevilla Sevilla 13 -2 19 PGPEE 19 Elche Elche 13 -6 11 EGPPE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 14:15

TV cable: DSports (DirecTV).

DSports (DirecTV). Streaming: DGO.

¿Cómo llegan Elche y Atlético de Madrid?

El equipo del delantero chileno vive una semana de urgencias. Según ADN, el Elche es penúltimo de LaLiga con 11 puntos y está en zona de descenso, y en su último partido rescató un empate 1-1 en su visita a Levante.

El Atlético de Madrid, en cambio, es tercero con 31 unidades, a cinco del líder Barcelona, y llega de ganarle 2-0 a Viking por la Europa League y 3-0 a Getafe en el torneo local.

Cómo llegan Elche E P P G G Fecha Rival L/V Res. 23/11 Levante

La Liga V 1-1 8/11 Real Betis

La Liga L 0-2 1/11 Valencia

La Liga L 0-1 27/10 UD Pinatar

Copa Del Rey V 3-1 24/10 Rayo Vallecano

La Liga V 3-0 Atlético de Madrid G G P P G Fecha Rival L/V Res. 25/11 Viking

Champions League L 2-0 22/11 Getafe

La Liga V 3-0 8/11 FC Barcelona

La Liga L 1-2 3/11 FC Bayern München

Champions League L 0-2 31/10 Levante

La Liga V 2-0 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 26 de noviembre de 2026.

El historial reciente pesa a favor del visitante: desde 2013, según Sportmonks, el Atlético ganó 11 de los 15 duelos ante el Elche, con dos triunfos del cuadro ilicitano y dos empates. Cepeda es uno de los chilenos que juegan este fin de semana en Europa, como repasamos en la agenda de los chilenos en el extranjero.