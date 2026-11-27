El Elche de Lucas Cepeda recibe al Atlético de Madrid este sábado 28 de noviembre a las 14:30 horas de Chile, por la fecha 14 de LaLiga. En Chile, el partido irá por DSports, señal exclusiva de DirecTV, y por streaming en DGO, según informó ADN.
Horario y estadio de Elche vs Atlético de Madrid
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
- Hora: 14:30 horas de Chile.
- Estadio: Manuel Martínez Valero, en Elche.
- Competencia: LaLiga, fecha 14.
Dónde ver EN VIVO a Lucas Cepeda
Atlético de Madrid ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Elche no ganó ninguno de sus 6 partidos como local.
Elche: Fer Niño (6 goles); Atlético de Madrid: Álex Baena (6 goles).
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Martin Anselmi
DT D. Simeone
- Ademola LookmanLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLaLiga 2026/2027
Goleadores
- Fer Niño6goles
- Germán Valera2goles
- Roy Revivo1goles
- Álex Baena6goles
- Alejandro Grimaldo5goles
- Giuliano Simeone4goles
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Historial15 partidos oficiales
- 22 abr. 20263-2
- 23 ago. 20251-1
- 15 ene. 20250-4
- 14 may. 20231-0
- 29 dic. 20222-0
Tabla de posicionesFase regular 2026/2027
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|FC Barcelona
|13
|+36
|36
|GPGGG
|2
|Real Madrid
|13
|+22
|33
|GGGGG
|3
|Atlético de Madrid
|13
|+16
|31
|GGGPG
|4
|Real Betis
|13
|+5
|27
|PEGGE
|5
|Real Sociedad
|13
|0
|22
|GGPGP
|6
|Sevilla
|13
|-2
|19
|PGPEE
|19
|Elche
|13
|-6
|11
|EGPPE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 14:15
- TV cable: DSports (DirecTV).
- Streaming: DGO.
¿Cómo llegan Elche y Atlético de Madrid?
El equipo del delantero chileno vive una semana de urgencias. Según ADN, el Elche es penúltimo de LaLiga con 11 puntos y está en zona de descenso, y en su último partido rescató un empate 1-1 en su visita a Levante.
El Atlético de Madrid, en cambio, es tercero con 31 unidades, a cinco del líder Barcelona, y llega de ganarle 2-0 a Viking por la Europa League y 3-0 a Getafe en el torneo local.
El historial reciente pesa a favor del visitante: desde 2013, según Sportmonks, el Atlético ganó 11 de los 15 duelos ante el Elche, con dos triunfos del cuadro ilicitano y dos empates. Cepeda es uno de los chilenos que juegan este fin de semana en Europa, como repasamos en la agenda de los chilenos en el extranjero.