Datos Clave Resultado: Crystal Palace venció 2-1 a la Real Sociedad en Selhurst Park, por la quinta fecha de la Europa League. Osorio: Entró a los 88 minutos por Jean-Philippe Mateta y nunca ha sido titular en el torneo. Tabla: Con el triunfo, el Palace llegó a ocho puntos en la fase de liga.

Darío Osorio volvió a sumar minutos en la Europa League, pero otra vez en el cierre. El chileno ingresó a los 88 minutos en el triunfo 2-1 del Crystal Palace sobre la Real Sociedad, este jueves en Selhurst Park, en el primer triunfo de Thomas Frank como técnico del club londinense.

El volante de 22 años reemplazó a Jean-Philippe Mateta, autor del empate, y alcanzó a estar en cancha durante los descuentos, cuando el Palace tuvo un segundo penal que Yéremy Pino no pudo convertir: el arquero Unai Marrero le contuvo el remate.

Una remontada con diez contra once

El partido se torció para el Palace a los 66 minutos, cuando Mamadou Sarr abrió la cuenta para el cuadro español. La historia cambió poco después: Jon Martín vio la segunda amarilla por una infracción sobre Mateta dentro del área, y el francés cambió el penal por el 1-1 a los 73 minutos.

La remontada la completó Dwight McNeil, que había entrado desde la banca, con una definición de corta distancia tras una chilena de Jørgen Strand Larsen. Con el triunfo, el Palace llegó a ocho puntos en la fase de liga de la Europa League.

Lo que se esperaba de Osorio con Frank

La previa ponía el foco en otra cosa. Como contamos en el análisis antes del partido, era el primer duelo europeo del técnico danés, y para Osorio podía ser la oportunidad de mostrar si el cambio de entrenador le abría una puerta en la rotación.

Los números previos ya marcaban un rol limitado. Según los registros de Sportmonks citados en esa nota, el chileno llegaba con 48 minutos en tres partidos europeos, todos desde la banca: 15 ante Lyon, 18 ante Beşiktaş y 15 ante Hoffenheim. En el estreno de Frank, la derrota 3-2 ante Coventry por la Premier League, había jugado apenas un minuto.

Con este ingreso, Osorio suma cuatro partidos en la Europa League y unos 50 minutos de tiempo reglamentario, sin contar los descuentos. Sus únicas dos titularidades de la temporada siguen siendo en la Copa de la Liga inglesa.

Nuestra lectura: el último recambio, no la rotación

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos. En sus dos primeros partidos con Frank, Osorio entró en la última jugada ante Coventry y a los 88 minutos ante la Real Sociedad. Más que una prueba, fue un cambio para cerrar un resultado con un hombre más.

La señal que esperaba la previa, un ingreso largo o una titularidad, todavía no llega. Por ahora, el chileno sigue siendo el último recurso del banco, también con el nuevo entrenador.

El Palace vuelve ahora a la Premier League, donde es último de la tabla, y Osorio tendrá una nueva chance de sumar minutos este fin de semana. En la última fecha FIFA, además, jugó con La Roja ante Colombia el 17 de noviembre en el Monumental. Su temporada completa se sigue en la sección Chilenos en el Extranjero.