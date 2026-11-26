Gonzalo Tapia puede dejar fuera de los playoffs a Lionel Messi este viernes 27 de noviembre. Columbus Crew recibe a Inter Miami a las 22:00 horas de Chile en el ScottsMiracle-Gro Field, por el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS, y se podrá ver en Chile por Apple TV. El equipo del delantero chileno ganó 3-0 el primero y está a un triunfo de cerrar la serie.
Horario y transmisión de Columbus Crew vs Inter Miami
Columbus Crew ganó 5 de sus últimos 5 partidos.
Columbus Crew: Gonzalo Tapia (8 goles); Inter Miami: Lionel Messi (26 goles, 1.º del torneo).
ganó 3-0 como visitante el 21 nov. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Laurent Courtois
- Wessam Abou AliLesionado
DT Cristian González Peret
- Tadeo AllendeLesionado
- Israel BoatwrightLesionado
- Tyler HallSuspendido
- Mateo SilvettiLesionado
- Gonzalo LujánSuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaMLS 2026
Goleadores
- Gonzalo Tapia8goles
- Taha Habroune6goles
- Brais Méndez6goles
- Lionel Messi26goles
- Luis Suárez17goles
- Germán Berterame10goles
Últimos resultados
- Inter Miami21 nov. · MLS · visitaG 3-0
- Chicago Fire7 nov. · MLS · visitaG 4-3
- DC United31 oct. · MLS · localG 3-0
- Dallas28 oct. · MLS · visitaG 2-0
- Toronto24 oct. · MLS · localG 4-2
- Columbus Crew21 nov. · MLS · localP 0-3
- Charlotte7 nov. · MLS · localE 3-3
- New England1 nov. · MLS · visitaG 2-1
- Cincinnati28 oct. · MLS · localE 2-2
- New York RB24 oct. · MLS · visitaP 0-2
Historial13 partidos oficiales
- 21 nov. 20260-3
- 27 sep. 20262-1
- 1 ago. 20262-2
- 31 may. 20255-1
- 19 abr. 20250-1
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Nashville SC
|34
|+46
|77
|EGEGG
|2
|Inter Miami
|34
|+21
|60
|GPEGE
|3
|New England
|34
|+8
|58
|GGGPP
|4
|Chicago Fire
|34
|+10
|55
|PGEGP
|5
|Charlotte
|34
|+15
|54
|EPGGE
|6
|Philadelphia Union
|34
|+14
|50
|EPEPG
|7
|Columbus Crew
|34
|+7
|47
|GGGGG
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 26/11 21:45
- Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.
- Hora: 22:00 horas de Chile (20:00 horas en Columbus).
- Estadio: ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio, Estados Unidos).
- Streaming: Apple TV.
Inter Miami informó que todos los partidos de los playoffs de la MLS están disponibles en Apple TV en más de 100 países y regiones, y la guía de Fútbol en Vivo Chile lista el partido en esa plataforma. No hay una señal de televisión de pago confirmada para Chile.
Así está la serie: Columbus a un paso
La primera ronda se juega al mejor de tres partidos. En el primero, el sábado 21 de noviembre en Miami, Columbus ganó 3-0 a un rival que se quedó con diez desde los 36 minutos por la expulsión de Gonzalo Luján. Tapia abrió la cuenta de penal a los 9 minutos y anotó el tercero a los 58, como contamos en la crónica de su doblete. Según Sportmonks, fue el jugador mejor evaluado del partido, con nota 8,4.
Esa noche también recibió un pelotazo de Messi en la cara. “Fue una jugada del partido, queda ahí”, dijo después el delantero formado en la UC, según recogimos en la agenda de los chilenos en el extranjero.
Si Columbus vuelve a ganar, avanza a la siguiente ronda. Si gana Inter Miami, la serie se define en un tercer partido el miércoles 2 de diciembre en Miami, a las 19:30 horas de la costa este de Estados Unidos (21:30 de Chile).
¿Cómo llegan Columbus Crew e Inter Miami?
Columbus llega con cinco triunfos seguidos, entre ellos un 4-3 ante Chicago Fire y el 3-0 en Miami. Inter Miami, en cambio, suma un triunfo en sus últimos cinco partidos.
En el historial reciente manda Inter Miami: en los registros de Sportmonks desde 2021 hay 13 partidos, con siete triunfos del equipo de Messi, cuatro de Columbus y dos empates.
Tapia y Columbus juegan el viernes por cerrar la serie en casa. Más partidos de los chilenos en el extranjero, en nuestra sección.