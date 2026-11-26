Gonzalo Tapia puede dejar fuera de los playoffs a Lionel Messi este viernes 27 de noviembre. Columbus Crew recibe a Inter Miami a las 22:00 horas de Chile en el ScottsMiracle-Gro Field, por el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS, y se podrá ver en Chile por Apple TV. El equipo del delantero chileno ganó 3-0 el primero y está a un triunfo de cerrar la serie.

Horario y transmisión de Columbus Crew vs Inter Miami

MLS 2026 · MLS Cup - Round 1 Columbus Crew 7.º · 47 pts Viernes 27 de noviembre Vie 27/11 22:00 hora de Chile Inter Miami 2.º · 60 pts Estadio Lower.com Field Ciudad · 20.371 pl. Árbitro D. Fischer Clima 4 °C · cubierto Cómo ver en vivo: DIRECTV Sports Chile · MAX · MLS Pass on Apple TV → En racha Columbus Crew ganó 5 de sus últimos 5 partidos. Sus goleadores Columbus Crew: Gonzalo Tapia (8 goles); Inter Miami: Lionel Messi (26 goles, 1.º del torneo). Último duelo ganó 3-0 como visitante el 21 nov. 2026. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO DIRECTV Sports Chile Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO MLS Pass on Apple TV Televisión · Chile Formaciones probables Probable Columbus Crew Inter Miami Columbus Crew 4-4-2 DT Laurent Courtois 28 Schulte 23 Farsi 31 Moreira 25 Zawadzki 18 Amundsen 21 Zaroury 7 Chambost 16 Habroune6 goles 6 goles 8 Rodríguez 33 Tapia8 goles 8 goles 10 Méndez6 goles 6 goles Bajas Wessam Abou Ali Lesionado Inter Miami 4-3-3 DT Cristian González Peret 97 St 3 Reguilón 16 dos Santos 5 Casimiro 17 Fray 8 Segovia 42 Bright 7 de Paul 19 Berterame10 goles 10 goles 9 Suárez17 goles 17 goles 10 Messi26 goles 26 goles Bajas Tadeo Allende Lesionado

Israel Boatwright Lesionado

Tyler Hall Suspendido

Mateo Silvetti Lesionado

Gonzalo Luján Suspendido Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña MLS 2026 Columbus Crew Balance en 35 partidos 15G · 5E · 15P 62 Goles marcados 1,77 por partido 52 Goles recibidos 1,49 por partido 9 Vallas invictas 26 % de los partidos 54,9 % Posesión media 12,5 Remates por partido 4,6 al arco 5,1 Córners por partido Local 9G · 2E · 6P Visita 6G · 3E · 9P Inter Miami Balance en 35 partidos 16G · 12E · 7P 80 Goles marcados 2,29 por partido 62 Goles recibidos 1,77 por partido 6 Vallas invictas 17 % de los partidos 56,4 % Posesión media 14,6 Remates por partido 5,9 al arco 4,8 Córners por partido Local 6G · 9E · 3P Visita 10G · 3E · 4P Goleadores Columbus Crew Gonzalo Tapia 8 goles

Taha Habroune 6 goles

Brais Méndez 6 goles Inter Miami Lionel Messi 26 goles

Luis Suárez 17 goles

Germán Berterame 10 goles Últimos resultados Columbus Crew Inter Miami 21 nov. · MLS · visita G 3-0

Chicago Fire 7 nov. · MLS · visita G 4-3

DC United 31 oct. · MLS · local G 3-0

Dallas 28 oct. · MLS · visita G 2-0

Toronto 24 oct. · MLS · local G 4-2 Inter Miami Columbus Crew 21 nov. · MLS · local P 0-3

Charlotte 7 nov. · MLS · local E 3-3

New England 1 nov. · MLS · visita G 2-1

Cincinnati 28 oct. · MLS · local E 2-2

New York RB 24 oct. · MLS · visita P 0-2 Historial 13 partidos oficiales 4 victorias 2 empates victorias 7 0-3

2-1

2-2

5-1

0-1 Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Nashville SC Nashville SC 34 +46 77 EGEGG 2 Inter Miami Inter Miami 34 +21 60 GPEGE 3 New England New England 34 +8 58 GGGPP 4 Chicago Fire Chicago Fire 34 +10 55 PGEGP 5 Charlotte Charlotte 34 +15 54 EPGGE 6 Philadelphia Union Philadelphia Union 34 +14 50 EPEPG 7 Columbus Crew Columbus Crew 34 +7 47 GGGGG Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 26/11 21:45

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

viernes 27 de noviembre de 2026. Hora: 22:00 horas de Chile (20:00 horas en Columbus).

22:00 horas de Chile (20:00 horas en Columbus). Estadio: ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio, Estados Unidos).

ScottsMiracle-Gro Field, Columbus (Ohio, Estados Unidos). Streaming: Apple TV.

Inter Miami informó que todos los partidos de los playoffs de la MLS están disponibles en Apple TV en más de 100 países y regiones, y la guía de Fútbol en Vivo Chile lista el partido en esa plataforma. No hay una señal de televisión de pago confirmada para Chile.

Así está la serie: Columbus a un paso

La primera ronda se juega al mejor de tres partidos. En el primero, el sábado 21 de noviembre en Miami, Columbus ganó 3-0 a un rival que se quedó con diez desde los 36 minutos por la expulsión de Gonzalo Luján. Tapia abrió la cuenta de penal a los 9 minutos y anotó el tercero a los 58, como contamos en la crónica de su doblete. Según Sportmonks, fue el jugador mejor evaluado del partido, con nota 8,4.

Esa noche también recibió un pelotazo de Messi en la cara. “Fue una jugada del partido, queda ahí”, dijo después el delantero formado en la UC, según recogimos en la agenda de los chilenos en el extranjero.

Si Columbus vuelve a ganar, avanza a la siguiente ronda. Si gana Inter Miami, la serie se define en un tercer partido el miércoles 2 de diciembre en Miami, a las 19:30 horas de la costa este de Estados Unidos (21:30 de Chile).

¿Cómo llegan Columbus Crew e Inter Miami?

Columbus llega con cinco triunfos seguidos, entre ellos un 4-3 ante Chicago Fire y el 3-0 en Miami. Inter Miami, en cambio, suma un triunfo en sus últimos cinco partidos.

Cómo llegan Columbus Crew G G G G G Fecha Rival L/V Res. 21/11 Inter Miami

Major League Soccer V 3-0 7/11 Chicago Fire

Major League Soccer V 4-3 31/10 DC United

Major League Soccer L 3-0 28/10 Dallas

Major League Soccer V 2-0 24/10 Toronto

Major League Soccer L 4-2 Inter Miami P E G E P Fecha Rival L/V Res. 21/11 Columbus Crew

Major League Soccer L 0-3 7/11 Charlotte

Major League Soccer L 3-3 1/11 New England

Major League Soccer V 2-1 28/10 Cincinnati

Major League Soccer L 2-2 24/10 New York RB

Major League Soccer V 0-2 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 26 de noviembre de 2026.

En el historial reciente manda Inter Miami: en los registros de Sportmonks desde 2021 hay 13 partidos, con siete triunfos del equipo de Messi, cuatro de Columbus y dos empates.

Historial reciente Columbus Crew 4 · Empates 2 · Inter Miami 7 (13 partidos desde 2021) Fecha Partido Torneo 21/11/2026 Inter Miami 0-3 Columbus Crew 27/09/2026 Columbus Crew 2-1 Inter Miami 01/08/2026 Inter Miami 2-2 Columbus Crew 31/05/2025 Inter Miami 5-1 Columbus Crew 19/04/2025 Columbus Crew 0-1 Inter Miami Datos al 26 de noviembre de 2026.

Tapia y Columbus juegan el viernes por cerrar la serie en casa. Más partidos de los chilenos en el extranjero, en nuestra sección.