Datos Clave Resultado: Rubin Kazan venció 3-0 a Akron este sábado 28 de noviembre por la fecha 16 de la Liga Premier de Rusia. El gol: Ignacio Saavedra, titular los 90 minutos, marcó el 3-0 a los 60 minutos tras un contragolpe. El festejo: El volante celebró con el gesto de la franja, en alusión a Universidad Católica, el club que lo formó.

Ignacio Saavedra volvió a gritar un gol en Europa, la buena noticia de este sábado para los chilenos en el extranjero, y lo celebró pensando en Chile. El volante de La Roja marcó el 3-0 del Rubin Kazan sobre Akron este sábado 28 de noviembre, por la fecha 16 de la Liga Premier de Rusia, y festejó con el gesto de la franja, un guiño directo a Universidad Católica, el club donde se formó.

Ficha del partido Rubin Kazan 3-0 Akron Ugochukwu Iwu 6′, U. Babaev 17′, Ignacio Saavedra 60′ | Sin goles Premier League, fecha 16 · Ak Bars Arena · sábado 28 de noviembre · Árbitro: S. Ivanov Rubin Kazan Akron 44% Posesión 56% 15 Remates 6 8 Remates al arco 5 4 Ocasiones claras 0 7 Tiros de esquina 2 73% Precisión de pases 79% 5 Atajadas 5 15 Faltas 24 0 Fueras de juego 3 1 Tarjetas amarillas 2 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Un contragolpe y la zurda cruzada

El partido, que comenzó a las 08:00 horas de Chile, ya estaba encaminado cuando apareció el chileno. Ugochukwu Iwu abrió la cuenta a los 6 minutos y Ulvi Babayev amplió a los 17. A los 60, según el relato de ADN Radio, un compañero arrancó desde mitad de cancha, Saavedra recibió dentro del área y definió cruzado con la pierna izquierda para cerrar el marcador.

Su tarde no se quedó en el gol. Saavedra jugó los 90 minutos como titular, remató dos veces, una de ellas al arco, y dio dos pases que terminaron en remate, según las estadísticas de Sportmonks, que le dio una nota de 7,5. El mejor evaluado del partido fue Iwu, con 8,4, un gol y una asistencia.

El primer chileno en la historia del Rubin

Saavedra llegó al Rubin Kazan en febrero de 2026, a préstamo desde el Sochi y con opción de compra, y el club lo presentó en sus redes como el primer chileno de su historia, según informó Emol en ese momento. En el Sochi había jugado 73 partidos, con seis goles y ocho asistencias, desde su arribo a Rusia a comienzos de 2024.

Este fue su primer gol en la actual temporada de la Liga Premier, en la que suma 14 partidos y una asistencia, según ADN. Para un volante que construye más de lo que define, el registro no sorprende: en su paso por el Sochi promedió un gol cada 12 partidos. Mientras otro chileno, Gonzalo Tapia, eliminó al Inter Miami en la MLS, Saavedra hizo su aporte desde el mediocampo.

Un Rubin que gana sin la pelota

El triunfo dejó una postal clara del equipo de Saavedra. El Rubin tuvo menos la pelota, apenas un 44% de posesión, pero remató 15 veces contra seis de Akron y generó cuatro ocasiones claras contra ninguna del rival. Con los tres puntos llegó a 24 unidades y escaló al sexto lugar, momentáneamente a ocho del líder Zenit, según ADN.

Qué significa para Saavedra

En nuestra lectura, el gol vale tanto por el momento como por la forma. Saavedra llegó al área en carrera para terminar una contra, una faceta poco habitual en sus números, y lo hizo en un partido en que también fue de los que más generó para sus compañeros. Para un seleccionado que compite en una liga con poca vitrina en Chile, una tarde así lo vuelve a poner en conversación. Y el festejo con la franja recordó que, pese a la distancia, su vínculo con la UC sigue intacto.

El Rubin Kazan volverá a jugar por la Liga Premier en la fecha 17, y Saavedra buscará sostener su lugar en el once titular.