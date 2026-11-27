Datos Clave El récord: La Roja Sub 17 ejecutó tres penales en el Mundial de Catar y no convirtió ninguno: los tres fueron atajados. El grupo: Terminó primera del Grupo J con seis puntos y +2 de diferencia de gol, por delante de Argelia, también con seis. Lo que viene: Enfrenta a Marruecos en dieciseisavos, entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre; en octavos asoma Brasil o Mozambique.

La Roja Sub 17 se metió en los dieciseisavos de final del Mundial de Catar como primera del Grupo J, tras ganarle 1-0 a Montenegro este viernes. Pero el triunfo dejó un dato que ya no es casualidad: el equipo de Ariel Leporati volvió a fallar un penal y suma tres lanzamientos desde los doce pasos sin convertir, justo antes de entrar a la fase donde una llave se puede definir así.

El penal de los 20 minutos y el gol de Oróstica

Según la crónica de Cooperativa, Chile dominó buena parte del partido y tuvo la primera gran ocasión a los 20 minutos, cuando el arquero montenegrino le atajó el penal a Bayron Barrera. La Roja siguió en campo rival y a los 32 minutos, tras una buena jugada colectiva, Baltazar Oróstica marcó el único gol del encuentro.

En el segundo tiempo, Montenegro adelantó líneas en busca del empate, pero Chile defendió bien y cerró la clasificación con el primer lugar del grupo.

Tres penales, tres atajadas

La serie había empezado en la derrota 2-1 ante República Dominicana, donde fallaron Amaro Riveros y el propio Barrera. Con el de Montenegro, son tres penales ejecutados y ninguno convertido en el torneo, y en los tres casos el mérito fue de los arqueros rivales, según detalló Cooperativa, que además mencionó a Amaro Pérez como alternativa para asumir los lanzamientos.

El propio arquero Vicente Villegas apuntó a la falta de eficacia tras el partido: “Generamos muchas situaciones de gol, tenemos que ser más certeros”, afirmó. Leporati, en cambio, puso el foco en la reacción de su plantel: “Tengo orgullo por estos jugadores”, aseguró el técnico, que llegó a la última fecha después de la sorpresiva caída ante República Dominicana.

Antonio Cannoni resumió el ánimo del camarín tras la clasificación: “Somos una familia, vamos a darlo todo y llegar muy lejos en el Mundial”, aseguró, en declaraciones difundidas por Cooperativa.

Los números del grupo: seis goles a favor y cuatro en contra

Chile cerró la fase de grupos con dos triunfos y una derrota: 4-2 a Argelia en el debut, 1-2 ante República Dominicana y 1-0 ante Montenegro. Hizo seis goles y recibió cuatro, y quedó primera por diferencia de gol, +2 contra 0 de los argelinos, que también sumaron seis puntos y avanzaron.

Marruecos, su rival, terminó segundo del Grupo H con cuatro puntos y +4: goleó 6-0 a Fiyi, empató 2-2 con China y perdió 2-0 con España. El cruce responde al sistema de clasificación de la FIFA: Chile quedó undécimo entre los ganadores de grupo y Marruecos, décimo entre los segundos.

Qué significa para la Roja en la eliminación directa

En nuestra lectura, el problema no es generar: la Roja hizo seis goles en tres partidos y tuvo tres penales a favor, una señal de que llega al área rival. Lo que pesa es la definición. Los dos penales perdidos ante República Dominicana se fueron en un partido que terminó 2-1, y ante Montenegro el 1-0 obligó a sufrir en el segundo tiempo.

En dieciseisavos ya no hay margen de grupo: una llave pareja puede terminar en una definición a penales, justo el escenario que hoy más le cuesta al equipo. Elegir al pateador, como sugiere la propia discusión sobre Amaro Pérez, pasa a ser una decisión de cancha para Leporati antes del cruce con Marruecos.

La FIFA todavía no confirma día ni hora del partido, que se jugará entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. Si avanza, Chile enfrentará en octavos, entre el jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, al ganador de Brasil y Mozambique. El horario y la señal los publicaremos en cuanto estén confirmados, como hicimos con el partido ante Montenegro.