La Roja Sub 17 se juega el viernes 27 de noviembre, a las 12:00 horas de Chile, su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar. El equipo de Ariel Leporati enfrenta a Montenegro en el Aspire Zone, en simultáneo con Argelia vs República Dominicana, después de una caída 2-1 ante los caribeños que lo dejó segundo del Grupo J con tres puntos.

Leporati: “Fue un doble cachetazo”

El técnico explicó la derrota del martes en dos momentos. “Nos llegamos a acercar al gol, conseguimos un penal, lo fallamos. Ese golpe nos duró un par de minutos. Y, después, unos minutos más tarde, nos hicieron el 1-0. Fue un doble cachetazo”, resumió Leporati, en declaraciones recogidas por La Tercera.

El DT pidió dar vuelta la página. “Esto es así: cuando no eres mejor que el rival en todos los aspectos los partidos no se ganan. No es simplemente pararse en la cancha y ganar los partidos. Ahora tenemos que dar vuelta la página y preparar lo que viene”, afirmó.

Dominio sin gol ante República Dominicana

Los números del partido, según el registro de ESPN, muestran a un Chile que tuvo la pelota pero no la aprovechó: 74% de posesión, 15 remates contra siete del rival y ocho tiros de esquina contra dos. El arquero dominicano Aidan Betances le atajó dos penales, a los 22 y a los 73 minutos, en un partido en que un triunfo le daba la clasificación, como anticipamos en la previa de ese duelo.

República Dominicana golpeó a los 34 y a los 45 minutos, y Amaro Pérez descontó a los 73. Fue el segundo gol del delantero en el torneo, después de anotar en el debut ante Argelia, cuando la Roja dio vuelta un 0-2 en contra y ganó 4-2 con tantos de Rodrigo Catalán, Lucas López, Pérez y Jonathan Guerrero.

Así está el Grupo J

República Dominicana: 4 puntos, diferencia de gol +1.

4 puntos, diferencia de gol +1. Chile: 3 puntos, +1 (cinco goles a favor y cuatro en contra).

3 puntos, +1 (cinco goles a favor y cuatro en contra). Argelia: 3 puntos, -1.

3 puntos, -1. Montenegro: 1 punto, -1. Empató 1-1 con República Dominicana y perdió 2-1 ante Argelia.

Avanzan a los dieciseisavos los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros. Con un triunfo, Chile llega a seis puntos y asegura su lugar. Con una derrota, queda en tres y necesita que República Dominicana le gane a Argelia para pelear como tercero, con una diferencia de gol que ya no lo ayudaría.

La tabla de terceros, el seguro de la Roja

El escenario del empate es el que más depende de los otros grupos. Con cuatro puntos, Chile podría quedar segundo o tercero. Revisamos la tabla de cada grupo en ESPN antes de la última fecha: hoy, el mejor tercero es Ecuador, con cuatro puntos y sus tres partidos jugados. Detrás aparecen seis terceros con tres puntos, Argelia entre ellos, y cinco con apenas uno o ninguno.

Nuestra lectura: si los terceros se mantienen en ese rango, cuatro puntos dejan a Chile bien perfilado para estar entre los ocho mejores, aunque la cuenta final dependerá de la diferencia de gol y de lo que pase en los grupos que todavía no cierran. Lo que sí muestran los números del martes es que el problema de la Roja no fue el control del partido, sino la definición.

La Roja Sub 17 cierra el Grupo J el viernes a las 12:00 horas ante Montenegro, en el Aspire Zone de Doha.