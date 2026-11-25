Datos Clave La sede: La Conmebol confirmó que Estados Unidos organizará la Copa América 2028, por tercera vez tras 2016 y 2024. El historial: Chile fue campeón en la Copa Centenario 2016 y quedó fuera en la fase de grupos de 2024, sin marcar goles. Lo pendiente: La Conmebol todavía no entrega fechas, ciudades ni estadios del torneo.

La Copa América vuelve a Estados Unidos. La Conmebol confirmó oficialmente este martes 24 de noviembre que el país norteamericano será la sede de la edición 2028, ratificando lo que había adelantado su presidente, Alejandro Domínguez. Para La Roja, es un regreso al país donde vivió su mayor alegría reciente y también su Copa sin goles.

“¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”, comunicó la confederación en sus redes sociales, según recogió Cooperativa.

Tercera Copa en Estados Unidos

Será la tercera vez que Estados Unidos organiza el torneo. La primera fue la edición Centenario de 2016, en la que Chile se coronó campeón, y la segunda fue la de 2024, que ganó Argentina tras derrotar a Colombia en la final.

La Copa de 2028 se jugará dos años después del Mundial 2026, que tuvo como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. La Conmebol todavía debe informar las fechas, las ciudades y los estadios de la competencia.

De la gloria de 2016 al cero de 2024

Los dos antecedentes de Chile en suelo estadounidense no pueden ser más distintos. En 2016, la generación dorada levantó su segunda Copa América consecutiva. Ocho años después, en 2024, La Roja se despidió en la fase de grupos con un empate sin goles ante Canadá en Orlando, terminó con dos puntos y quedó fuera del torneo sin marcar un solo gol, según el registro de Diario Financiero.

Una Roja que aún busca técnico

La confirmación de la sede llega en un momento de transición. Nicolás Córdova cerró el calendario de 2026 con un empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental, tras más de un año como técnico interino, y todavía no existe una definición sobre quién dirigirá el proceso rumbo al Mundial de 2030, de acuerdo con Meganoticias.

Entre los nombres que aparecen en la discusión están Manuel Pellegrini, que tiene contrato con el Betis hasta junio de 2027, y Jorge Sampaoli, campeón de América con Chile en 2015, aunque no hay un acuerdo oficial con ninguno. Córdova reconoció tras el partido con Colombia que no sabe si seguirá en el cargo.

En cancha, el año terminó con Chile en el puesto 51 del ranking FIFA, octavo entre las diez selecciones de la Conmebol, como contamos en la nota sobre el ranking.

Nuestra lectura: el primer examen del próximo ciclo

Esta es nuestra lectura, a partir del calendario y de la situación de la banca. Quien asuma en La Roja tendrá en la Copa América 2028 su primer gran torneo, a mitad del camino hacia 2030. Será la vara para medir si el recambio que comenzó con Córdova dio un paso adelante respecto de la Copa de 2024.

Por eso la sede pesa menos que la pregunta de fondo: falta el nombre del técnico que llevará a La Roja de vuelta al país donde se coronó en 2016.

El próximo paso de la Conmebol es fijar fechas, ciudades y estadios; el de Chile, definir al nuevo seleccionador.