Datos Clave Sondeo: Intermediarios de la selección de Estados Unidos contactaron al entorno de Manuel Pellegrini tras la salida de Mauricio Pochettino, según La Tercera. Respuesta: El técnico chileno no contempla dirigir a una selección que no sea Chile, la misma respuesta que antes recibieron Ecuador y Colombia. Contrato: Su vínculo con el Betis termina el 30 de junio de 2027, en su séptima temporada en Sevilla.

Manuel Pellegrini volvió a aparecer en la lista de una selección extranjera, y volvió a responder lo mismo. Según informó La Tercera y recogió BioBioChile este viernes, la selección de Estados Unidos tiene al técnico del Betis entre sus alternativas para reemplazar a Mauricio Pochettino, y personas vinculadas a la federación norteamericana ya contactaron a su entorno. La postura del chileno, sin embargo, apunta a una sola banca nacional: la de La Roja.

Por qué Estados Unidos mira al Ingeniero

La vacante se abrió con la partida de Pochettino al Manchester United. El argentino había extendido su contrato con Estados Unidos hasta 2030 después de llevar al equipo a los cuartos de final del Mundial 2026, que el país organizó junto a México y Canadá. Con su salida, la federación empezó a revisar nombres, y el de Pellegrini apareció por su trayectoria en clubes de primer nivel.

El presente del chileno ayuda. A sus 73 años, Pellegrini está en su séptima temporada en el Betis y devolvió al club a la Champions League después de 21 temporadas de ausencia. El martes, su equipo ganó 2-0 en Bratislava con dos goles de Cucho Hernández, en un partido en el que tuvo el 69% de la pelota y remató 18 veces contra 12 del Slovan, según los datos de Sportmonks.

En LaLiga, el Betis llega al partido del sábado ante el Rayo Vallecano, a las 10:00 horas de Chile, con una racha de cuatro partidos sin perder en todas las competiciones: el 2-0 en Eslovaquia, el 1-1 en el derbi ante el Sevilla, el 3-2 ante Navalcarnero y el 2-0 en Elche. El empate en Sevilla lo contamos en la crónica del derbi con Gabriel Suazo.

La misma respuesta que recibieron Ecuador, Colombia y Brasil

El interés de Estados Unidos no es el primero. De acuerdo con el mismo reporte, Ecuador y Colombia también exploraron la opción de contar con Pellegrini y recibieron una negativa. Su nombre, además, estuvo entre los candidatos para dirigir a Brasil antes de que la Confederación Brasileña de Fútbol se inclinara por Carlo Ancelotti.

La explicación, según la información publicada, es personal: dirigir a la selección chilena es una deuda pendiente en su carrera, y el técnico no tiene contemplado asumir otra selección mientras no exista la posibilidad de llegar a Juan Pinto Durán.

El contrato corto con el Betis, la otra pista

Esa decisión ya se había visto en su última renovación. Pellegrini firmó con el Betis hasta el 30 de junio de 2027, pese a que la dirigencia verdiblanca buscaba un compromiso más largo, y hoy el club intenta extender ese vínculo. El plazo corto, según el reporte, responde justamente a su intención de dejar abierta la puerta de La Roja.

La pregunta por la banca de La Roja tiene en el horizonte la Copa América 2028, como repasamos en la previa del torneo que volverá a Estados Unidos.

Qué significa para La Roja

Esta es nuestra lectura, a partir de los hechos publicados. Que Pellegrini rechace a una selección que viene de cuartos de final de un Mundial, y que antes haya dicho que no a Ecuador y Colombia, deja claro que su disponibilidad no depende de la oferta, sino de quién la haga. Para la ANFP, eso significa que el técnico chileno más cotizado del momento tiene una fecha marcada, junio de 2027, y una sola banca en la cabeza.

Lo que no cambia es el presente: el sábado, Pellegrini vuelve a dirigir al Betis ante el Rayo Vallecano en La Cartuja, con LaLiga y la Champions League todavía en marcha.