La Roja Sub 17 cierra el Grupo J del Mundial de Catar este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas de Chile, ante Montenegro. En Chile, el partido irá en vivo por la señal de cable DSports y en streaming por DGO y Paramount+.

El equipo de Ariel Leporati llega segundo de su grupo con tres puntos, tras ganarle 4-2 a Argelia y caer 2-1 ante República Dominicana, y un triunfo le asegura un lugar en los dieciseisavos de final.

Horario y estadio de Montenegro vs Chile

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

viernes 27 de noviembre de 2026. Hora: 12:00 horas de Chile.

12:00 horas de Chile. Estadio: complejo Aspire Zone, en Doha.

complejo Aspire Zone, en Doha. Fase: tercera y última fecha del Grupo J, en simultáneo con Argelia vs República Dominicana.

Dónde ver EN VIVO a La Roja Sub 17

TV cable: DSports (canales 612 y 1612).

DSports (canales 612 y 1612). Streaming: DGO y Paramount+.

La transmisión por DSports y DGO aparece confirmada por TVN y T13, y T13 suma Paramount+ entre las opciones en línea. Ninguna de las dos guías menciona una señal de televisión abierta.

¿Cómo llegan Chile y Montenegro?

Chile le ganó 4-2 a Argelia en su debut, pero el martes cayó 2-1 ante República Dominicana, que lidera el Grupo J con cuatro puntos. La Roja quedó igualada en tres unidades con Argelia, aunque con mejor diferencia de gol: +1 contra -1.

Montenegro es último del grupo con un punto: empató 1-1 con República Dominicana en su estreno y perdió 2-1 ante Argelia en la segunda fecha.

Qué necesita La Roja

Avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros. Con un triunfo, Chile llega a seis puntos y asegura la clasificación. Con un empate quedaría con cuatro y dependería de su ubicación final en el grupo o de la tabla de los mejores terceros. Con una derrota, Chile se quedaría en tres puntos y necesitaría que República Dominicana venza a Argelia para pelear un cupo como tercero.

El último antecedente de La Roja en el torneo es la caída ante los dominicanos, el partido que anticipamos en el horario y canal de esa fecha. Si avanza, el rival de dieciseisavos saldrá del cruce de grupos que fija el calendario de la FIFA.