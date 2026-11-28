Datos Clave Resultado: Columbus Crew venció 1-0 al Inter Miami el viernes 27 de noviembre y ganó 2-0 la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS. El gol: Santiago Rodríguez lo marcó a los 90+2 minutos, justo antes de una definición a penales. Tapia: El chileno fue titular, jugó 88 minutos y llegó a la serie como autor de los dos goles del 3-0 en Miami.

Gonzalo Tapia y el Columbus Crew dejaron fuera de los playoffs de la MLS al vigente campeón. El cuadro de Ohio venció 1-0 al Inter Miami de Lionel Messi en la noche del viernes 27 de noviembre, cerró la serie al mejor de tres por 2-0 y avanzó a las semifinales de la Conferencia Este.

El gol llegó cuando el partido se iba a los penales: Santiago Rodríguez empujó la pelota tras un rebote en el área a los 90+2 minutos. Tapia ya no estaba en cancha, porque el técnico Laurent Courtois lo reemplazó por Josef Martínez a los 88.

Ficha del partido Columbus Crew 1-0 Inter Miami Santiago Rodríguez 90+2′ | Sin goles Major League Soccer · Lower.com Field · viernes 27 de noviembre · Árbitro: D. Fischer Columbus Crew Inter Miami 48% Posesión 52% 18 Remates 9 5 Remates al arco 2 2 Ocasiones claras 2 8 Tiros de esquina 6 89% Precisión de pases 88% 2 Atajadas 3 14 Faltas 10 2 Fueras de juego 1 3 Tarjetas amarillas 2 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Lo que hizo Tapia en el partido que cerró la serie

El chileno no repitió el gol, pero fue uno de los delanteros más activos de Columbus. Terminó con tres remates, uno de ellos al arco, y un pase clave, según el registro de Sportmonks. A los 63 minutos rozó de cabeza un centro desde la izquierda y, al comienzo del segundo tiempo, alcanzó a anticipar a dos defensores sin poder concretar, de acuerdo con la crónica de La Tercera.

También tuvo su cruce con Messi: un minuto después de ese cabezazo vio la tarjeta amarilla por una falta sobre el argentino. Fue una continuación del primer partido, en el que ambos se llevaron una amonestación tras un incidente en un saque de banda.

Columbus fue más que su rival en ataque: remató 18 veces contra nueve del Inter Miami y llegó cinco veces al arco contra dos, aunque tuvo menos la pelota (48%).

La expectativa: el goleador del 3-0 en Miami

Tapia llegó a este partido como la figura de la serie. En el primer encuentro, el sábado 21 de noviembre en el Nu Stadium, abrió la cuenta de penal a los 9 minutos y anotó el 3-0 a los 58, en una noche en la que fue el mejor evaluado con un 8,4 en la nota de rendimiento de Sportmonks. El detalle está en nuestra crónica del doblete ante Messi.

El atacante llegó a Columbus a préstamo desde São Paulo en agosto y, según La Tercera, suma ocho goles y dos asistencias en 12 partidos de MLS, con 640 minutos en cancha: cerca de un gol cada 80 minutos. En São Paulo había marcado ocho goles en 48 partidos.

Un Columbus que no deja de ganar

El triunfo fue el octavo consecutivo de Columbus y el décimo en sus últimos 12 partidos, un vuelco para un equipo que estaba último a comienzos de septiembre, según ESPN. Para el Inter Miami fue la primera eliminación en primera ronda en solo dos partidos y la segunda caída en esa instancia desde la llegada de Messi en 2023.

El técnico del Inter Miami, Kily González, reconoció tras el partido que a su equipo le faltó finiquitar en el último tercio ante una defensa de cinco jugadores muy replegada, en declaraciones traducidas por Al Aire Libre.

Nuestra lectura: Tapia ya no depende del gol

A nuestro juicio, la serie deja una señal más valiosa que el doblete. En el partido decisivo Tapia no marcó, pero siguió rematando, generó un pase clave y no se escondió en el cruce con Messi hasta el minuto 88. Para un delantero que juega de centrodelantero sin ser su puesto natural, sostener ese nivel en un partido de eliminación es la prueba de que su momento va más allá de una noche inspirada.

Columbus espera ahora a su rival en las semifinales de la Conferencia Este, con Tapia como la carta chilena que sigue viva en los playoffs de la MLS. Revisa también cómo llegaba Columbus a este segundo partido.