Datos Clave El partido: Internacional vs Red Bull Bragantino, hoy a las 18:30 horas de Chile en el Beira-Rio, por la fecha 37 del Brasileirão. El chileno: Guillermo Maripán reemplazaría a Gabriel Mercado, que tiene una lesión muscular. Lo que se juega: El Inter es 18° con 38 puntos y una derrota puede confirmar su descenso.

Guillermo Maripán puede volver a la cancha en el partido más delicado del año para el Internacional de Porto Alegre. El cuadro colorado recibe este domingo a Red Bull Bragantino a las 18:30 horas de Chile en el Beira-Rio, por la penúltima fecha del Brasileirão, y la prensa de Porto Alegre ubica al defensor de La Roja en la zaga ante la baja de Gabriel Mercado. Si el Inter no gana, su descenso a la Serie B puede quedar confirmado esta misma noche.

Mercado, fuera, y Maripán, la alternativa

Según Jogada10, en una nota publicada por el portal ABC Mais, Mercado tiene una lesión muscular leve y no está en condiciones de jugar, por lo que el chileno asumiría la titularidad. La Rádio Itatiaia coincide en que Maripán es la principal alternativa para reemplazar al argentino, que salió con dolores musculares en la derrota ante Vitória.

Las formaciones probables que publican esos medios lo ponen en una línea de tres con Bruno Gomes y Juninho, delante del arquero Kauan Jesus. El técnico Eduardo Baptista tampoco tendrá a Alerrandro, suspendido por acumulación de amarillas, pero recupera a Alan Patrick, que volvió de su suspensión.

Sobre ese regreso, Baptista dijo en su última conferencia que Alan Patrick es un jugador muy importante, que le da equilibrio al equipo, y que será clave para buscar el triunfo en casa, en declaraciones recogidas por Itatiaia y traducidas por Al Aire Libre.

Un mes sin jugar en el Brasileirão

Para Maripán sería su regreso a la cancha con el Inter después de un mes. Según FotMob, su último partido por el club fue el 28 de octubre, en la caída 2-1 ante Fluminense. Después quedó en la banca ante Coritiba, donde fue expulsado sin haber ingresado, como contamos en esta nota, y tampoco sumó minutos en la derrota 5-2 ante Vitória.

Desde su llegada en julio, el ex Torino suma 11 partidos en el Brasileirão, todos como titular, con 968 minutos jugados. En la fecha FIFA de noviembre jugó los 90 minutos en el primer partido de La Roja ante Colombia y fue suplente sin ingresar en la revancha.

Las cuentas del Inter

El Internacional llega 18°, en zona de descenso, con 38 puntos, según el sitio oficial de Bragantino. Su rival es octavo con 50 y todavía pelea por un lugar en la Copa Libertadores. El portal Leouve advierte que una derrota puede dejar al Inter descendido con una fecha de anticipación.

La fecha también tiene un duelo directo entre dos de los equipos que el Inter mira de reojo: Grêmio y Corinthians, igualados en puntaje, se enfrentan entre sí. Después de este domingo, al colorado solo le quedará el cierre ante Cruzeiro en la última fecha.

Nuestra lectura: el chileno vuelve en el peor momento posible

A nuestro juicio, la situación pone a Maripán ante una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. Fue titular en cada partido que jugó desde que llegó, pero perdió su lugar en el tramo decisivo, y vuelve por una lesión ajena y en un partido en que cualquier error defensivo puede costar la categoría. Para La Roja, que lo tuvo de titular hace dos semanas en Cali, también es una señal a seguir.

El partido se juega este domingo a las 18:30 horas de Chile. Revisa todos los horarios del día en nuestra guía de partidos de hoy y más noticias en chilenos en el extranjero.