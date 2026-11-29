Datos Clave El resultado: Vélez e Independiente empataron 1-1 tras 120 minutos e Independiente ganó 3-1 la tanda de penales en Liniers. El chileno clave: Lautaro Millán entró en el último minuto del alargue para patear y anotó su lanzamiento. Lo que viene: Independiente jugará la semifinal del Torneo Clausura ante River, que eliminó a Instituto.

El duelo de chilenos en Liniers se resolvió desde los doce pasos. Lautaro Millán entró en el último minuto del alargue con una sola misión, patear en la tanda, y la cumplió: convirtió su penal en el 3-1 con que Independiente eliminó a Vélez Sarsfield el sábado, por los cuartos de final del Torneo Clausura argentino. Del otro lado quedaron fuera Diego Valdés y Claudio Baeza, titulares en el cuadro de Guillermo Barros Schelotto.

Ficha del partido Vélez Sarsfield 1-1 Independiente Ronaldo Martínez 104′ | Sebastián Valdez 92′ Liga Profesional de Fútbol · Estadio José Amalfitani · sábado 28 de noviembre · Árbitro: F. Tello Figueroa Vélez Sarsfield Independiente 53% Posesión 47% 16 Remates 24 5 Remates al arco 8 1 Ocasiones claras 4 7 Tiros de esquina 12 80% Precisión de pases 74% 8 Atajadas 4 9 Faltas 12 3 Fueras de juego 2 1 Tarjetas amarillas 3 Datos al 29 de noviembre de 2026.

Un minuto en cancha y un penal convertido

El partido terminó 0-0 en los 90 minutos y se abrió recién en el alargue. Según la crónica de La Nación, Sebastián Valdez puso en ventaja a Independiente a los dos minutos del tiempo extra, tras un error de Ronaldo Martínez en un córner, y el mismo Martínez igualó de cabeza a los 14 minutos del suplementario, tras un centro de Elías Gómez.

Con la tanda encima, el técnico Jadson Viera mandó a Millán a la cancha en reemplazo de Juan Arrayago, a los 15 minutos del alargue, precisamente para patear un penal. El chileno anotó, igual que Maximiliano Meza y Facundo Zabala, que cerró la serie. Tomás Marchiori le atajó a Santiago Montiel y a Valdez, pero Vélez solo convirtió con Rodrigo Aliendro: fallaron Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei.

Valdés y Baeza, titulares en la eliminación

Valdés tuvo una de las primeras llegadas de Vélez con un centro que estuvo cerca de entrar en el primer tiempo, según La Nación, y salió a los 28 minutos del segundo tiempo por Dilan Godoy. En los datos de Sportmonks terminó con un pase clave en 74 minutos.

Baeza jugó hasta los 12 minutos del alargue, cuando dejó su lugar a Jano Gordon. El volante disputó ocho duelos y su nota de rendimiento en Sportmonks fue de 7.5. En el global del partido, Independiente generó más: 24 remates contra 16 y cuatro ocasiones claras contra una de Vélez.

Los números de Millán en 2026

La tanda fue un premio para un jugador con un rol acotado en el cierre de la temporada. Según FotMob, Millán suma 15 partidos en la liga argentina 2026, nueve como titular, con 754 minutos, un gol y una asistencia. En los últimos partidos de Independiente apareció en tramos cortos: un minuto ante Racing, ocho ante Talleres y doce ante Defensa y Justicia, y no ingresó ante Boca ni ante Riestra.

El volante suma cuatro partidos con la selección adulta de Chile, de acuerdo con el registro de FotMob.

Nuestra lectura: confianza para una tarea puntual

A nuestro juicio, el cambio dice mucho de cómo lo ve el cuerpo técnico. Viera no lo eligió para jugar, sino para un momento en que solo cuenta la ejecución, y Millán respondió en un contexto en que dos de sus compañeros fallaron. Para un jugador que viene sumando minutos sueltos, es una señal de confianza que puede pesar en la semifinal.

Para Vélez, en cambio, la eliminación cierra el torneo de sus dos chilenos, después de superar a Belgrano también por penales en octavos, como contamos en esta nota.

Lo que viene para Independiente

El rival en semifinales será River, que el sábado le ganó 1-0 a Instituto en Córdoba con gol de Gonzalo Montiel. Más chilenos en el exterior en nuestra sección de chilenos en el extranjero.