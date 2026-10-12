Datos Clave Histórico: Pellegrini igualó el mejor inicio del Betis en LaLiga. Tranquilidad: El DT no se nubla y pide centrarse en los próximos desafíos. Champions League: El Betis jugará este miércoles ante el Porto.

Manuel Pellegrini lo hace una vez más. La cantidad de marcas que ha roto en el fútbol español es gigantesca y ahora igualó con el Real Betis un hito impresionante.

El Ingeniero, tras la victoria de ayer por 5-2 ante el Osasuna igualó el mejor arranque de temporada del cuadro verdiblanco en LaLiga. Una marca que no se registraba desde 1934-1935, año en que los andaluces fueron campeones de la mano del entrenador irlandés Patrick O’Connell. Ese año, el Betis logró el que sigue siendo su único título de Primera División.

¿Se puede ilusionar el Real Betis con repetir esa hazaña? Pellegrini opta por la mesura. El adiestrador, señaló que “me alegro mucho de que el arranque haya sido bueno. Y también del inicio en la Champions, pero la estadística está para mirarla un día y ya”.

Así ha sido el arranque casi perfecto de Manuel Pellegrini

En sus ocho partidos disputados en LaLiga, el Real Betis suma seis victorias, un empate y solo una derrota. Entre los triunfos más destacados de este comienzo están el 1-0 al Real Madrid en La Cartuja y el 2-1 al Villarreal, como visitante.

Además, los del DT chileno son el tercer equipo más goleador del campeonato con 18, solo por detrás de un impresionante Barcelona (34) y Real Madrid (19). Todo un mérito considerando las siderales diferencias presupuestarias que existen con los dos gigantes de la competencia hispana. De hecho, en la tabla, el Betis es tercero, un punto por encima de los de Jose Mourinho y su multimillonaria plantilla.

Real Betis

Real Betis Calendario todas las competiciones 11/10/2026 ESP PL Real Betis 5 – 2 Osasuna 20/09/2026 ESP PL Deportivo A Coruña 1 – 1 Real Betis 17/09/2026 ESP PL Real Betis 1 – 0 Getafe 14/09/2026 ESP PL Villarreal 1 – 2 Real Betis 08/09/2026 UEFA CL LOSC Lille 2 – 3 Real Betis 04/09/2026 ESP PL Real Betis 1 – 0 Real Madrid 29/08/2026 ESP PL Levante 5 – 2 Real Betis 25/08/2026 ESP PL Valencia 0 – 1 Real Betis 21/08/2026 ESP PL Real Betis 1 – 0 Real Sociedad

Pese a todos los logros, Pellegrini no quiere que los suyos pierdan la concentración y se nublen con la gran campaña. “Lo importante es ganar el partido siguiente y que la campaña nos deje a todos satisfechos. Ahora, a centrarnos en el partido el miércoles (ante el Porto por Champions League).

Mientras, la afición del Real Betis está completamente rendida a los pies del entrenador chileno. Ayer, luego de la goleada al Osasuna, nuevamente recibió una ruidosa ovación de parte de los más de 60 mil espectadores presentes en La Cartuja, mientras se retiraba del campo de juego.

A seguir la racha en Champions League

El próximo desafío de Pellegrini y los suyos será este miércoles 14 de octubre, a las 21:00 horas de Chile frente al Porto por Champions League, donde su equipo también arrancó con una brillante victoria 3-2 como visitante frente al Lille en Francia.

De cara a dicho compromiso, el DT manifestó que “sabemos lo que es la Champions. Hacía 21 años que no se jugaba y es segunda vez en los 120 años de historia del Betis. Con el estadio lleno, nos corresponde hacer una buena actuación para ganar”.

Luego de ese partido, el sábado 17 de octubre, el Real Betis recibirá al líder de LaLiga, el FC Barcelona, a contar de las 13:30 horas de Chile en La Cartuja. De ganar, los andaluces quedarían a solo dos unidades de los catalanes.