Manuel Pellegrini sigue rompiendo esquemas. El Betis está consiguiendo su mejor arranque de temporada de toda la historia e ilusiona a sus hinchas con algo más que solo una buena temporada. Este domingo, el elenco del Ingeniero derrotó por 5-2 al Osasuna en el estadio de La Cartuja, donde suma 15 partidos sin conocer la derrota.

La victoria, válida por la fecha 8 de LaLiga, dejó a los del DT chileno en un más que meritorio tercer puesto con 19 unidades, incluso por encima del Real Madrid, que es cuarto con 18.

La escuadra de Heliópolis ha tenido un espectacular comienzo de temporada con seis victorias, un empate y solo una derrota, lo que se suma al exitoso debut en la Champions League, cuando se impuso como visitante al Lyon.

De una goleada a sufrir en el segundo tiempo

El partido en La Cartuja comenzó de la mejor manera posible para el cuadro del entrenador chileno, que tempranamente se puso en ventaja con un gol mediante lanzamiento penal de Isco a los 10′.

Las cosas se pusieron aún más cómodas para los locales cuando a los 31′ Ez Abde comenzó a sentenciar la victoria. Con el 2-0 se fueron al descanso.

Real Betis. El cuadro de Pellegrini derrotó al Osasuna y es tercero en LaLiga. @Imago

Y de entrada en el complemento fue Diego Llorente el que comenzó a construir la goleada bética, con el 3-0 parcial. Sin embargo, inesperadamente todo se complicó en cuestión de minutos para los andaluces. Primero fue Ante Budimir a los 51′, y luego Raúl García Haro en los 56′, quienes acercaron al Osasuna en el marcador.

Cuando el ambiente en el estadio se ponía tenso y los fanáticos locales le pedían despertar a sus jugadores, una vez más apareció Isco Alarcón con un toque de calidad para devolver la marca y poner el 4-2.

El quinto tanto que completó la goleada fue obra de un juvenil que debutaba: José Antonio Morante, una perla en la que Manuel Pellegrini tiene cifradas muchas esperanzas.

El Betis ahora se concentra en Champions League y espera al Barcelona

Tras el importante triunfo, el Betis del “Ingeniero” se concentra en el plano internacional. Este miércoles, a las 21:00 horas de Chile, recibe al Porto por la Champions League buscando su segunda victoria consecutiva en el certamen continental.

Y tras eso, un verdadero partidazo por LaLiga. Nuevamente en Sevilla, el Betis tendrá una cita en grande cuando reciba al líder, Barcelona, en el duelo más atractivo de la fecha 9. Ese compromiso será a contar de las 18:30 horas del próximo sábado.