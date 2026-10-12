Datos Clave Golazo: Fernando Cornejo anotó en el triunfo de LDUQ ante Barcelona. Gustavo Álvarez: El exentrenador de la U es el técnico del volante nacional. Buen rendimiento: El formado en Palestino, suma cuatro goles en esta temporada.

Un chileno marcó este fin de semana uno de los goles más destacados en todas las ligas de Sudamérica y lo hizo nada menos que un clásico. El exjugador de Universidad de Chile, Fernando Cornejo convirtió el parcial empate de la Liga de Quito ante Barcelona de Guayaquil.

El cuadro que es dirigido por Gustavo Álvarez terminó imponiéndose por 2-1 y la anotación del mediocampista fue clave. El “Rey de Copas” caía en casa por 0-1, hasta que apareció el nacional para iniciar la remontada.

Golazo de Fernando Cornejo

La acción llegó a los 53′, cuando Cornejo agarró un balón a la entrada del área, luego de un rechazo. El chileno controló de pecho, sacó una volea infernal y la clavó a un ángulo para vencer la resistencia de los visitantes.

🇨🇱😳 EL BOMBAZO DE FERNANDO CORNEJO PARA EL EMPATE DE LIGA DE QUITO ANTE BARCELONA.



Si no es GOLAZO, no vale. pic.twitter.com/AJrN825jhf — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) October 11, 2026

Luego de dicho tanto, los locales se fueron con todo en busca de la victoria, la que llegó a los 82′, obra de Alexander Alvarado.

Gran rendimiento de Cornejo en Ecuador

Fernando Cornejo es pieza fundamental de LDUQ desde que llegó al club ecuatoriano en 2024, procedente de Palestino. En esta temporada, entre la liga local, Copa de Ecuador y Copa Libertadores ha jugado 31 partidos, sumando cuatro goles.

De momento, el formado en Audax Italiano, de 30 años no ha tenido mayores oportunidades en la Selección Chilena, pese a su buen rendimiento.