Boca Juniors recibe a Gimnasia La Plata este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de Argentina. En Chile, el partido se puede ver por streaming en Disney+, la plataforma que lo emite en el resto de Sudamérica, excepto Argentina. El chileno Carlos Palacios está entre los concentrados del Xeneize.
Horario de Boca vs Gimnasia
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:30 horas (Chile).
- Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires.
- Instancia: cuartos de final del Torneo Clausura, a partido único.
- Árbitro: Darío Herrera.
Si el partido termina empatado, se jugará un alargue de 30 minutos y, si la igualdad persiste, la llave se definirá por penales.
¿Quién transmite Boca vs Gimnasia?
Boca Juniors ganó 5 de sus últimos 5 partidos.
Gimnasia La Plata ganó 5 de sus últimos 5 partidos.
Boca Juniors ganó 11 de sus 18 partidos como local en el torneo.
Formaciones probablesProbable
DT Rodolfo Arruabarrena
- Agustín MarchesínLesionado
- Milton DelgadoLesionado
DT Guillermo Pereyra
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga Profesional Argentina 2026
Goleadores
- Miguel Merentiel11goles
- Santiago Ascacíbar5goles
- Alan Velasco4goles
- Marcelo Torres10goles
- Agustín Auzmendi8goles
- Nacho Fernández6goles
Últimos resultados
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Historial12 partidos oficiales
- 1 dic. 20241-0
- 23 oct. 20241-1
- 16 jul. 20231-3
- 20 oct. 20221-2
- 30 oct. 20210-1
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 18:00
- Streaming en Chile: Disney+.
- TV en Argentina: TNT Sports, también disponible en Flow, DGO y Telecentro Play.
La señal para Chile y el resto de Sudamérica fue informada en la guía de transmisión de Yahoo Noticias, mientras que La Nación confirmó que en Argentina el partido va únicamente por TNT Sports.
Palacios, entre los citados; Alarcón, baja
Carlos Palacios aparece en la lista de mediocampistas concentrados por Rodolfo Arruabarrena, aunque no figura en la formación probable que publicó la prensa argentina, con Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel en ataque.
El otro chileno del plantel, Williams Alarcón, no estará. Según A24, salió con molestias musculares ante Independiente Rivadavia y, aunque los estudios descartaron una lesión, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Milton Delgado también quedó fuera para cuidarlo de cara a la final de la Copa Argentina.
Ambos venían de ser campeones de la Copa Sudamericana con Boca, aunque sin minutos en la final ante Atlético Mineiro.
¿Cómo llegan Boca y Gimnasia?
Boca llega con cinco triunfos seguidos y sin goles en contra en ese tramo, según los datos de Sportmonks. Ganó la Tabla Anual, terminó segundo en la Zona A con 33 puntos y en octavos de final superó 2-0 a Independiente Rivadavia.
Gimnasia también viene de cinco victorias consecutivas. En octavos eliminó a Newell’s por 4-2 en el alargue, tras igualar 2-2 en los 90 minutos, pero no tendrá a su arquero titular, Harlen Castillo, expulsado en ese partido. Lo reemplazará Nelson Insfrán.
En la base de Sportmonks desde 2015, ambos se enfrentaron 12 veces: seis triunfos de Boca, tres de Gimnasia y tres empates. El ganador avanzará a las semifinales del Clausura.