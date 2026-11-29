Boca Juniors recibe a Gimnasia La Plata este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de Argentina. En Chile, el partido se puede ver por streaming en Disney+, la plataforma que lo emite en el resto de Sudamérica, excepto Argentina. El chileno Carlos Palacios está entre los concentrados del Xeneize.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Alberto José Armando Competencia: Liga Profesional de Fútbol Árbitro: D. Herrera Transmisión: Disney+ Datos al 29 de noviembre de 2026.

Horario de Boca vs Gimnasia

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas (Chile).

20:30 horas (Chile). Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires.

Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires. Instancia: cuartos de final del Torneo Clausura, a partido único.

cuartos de final del Torneo Clausura, a partido único. Árbitro: Darío Herrera.

Si el partido termina empatado, se jugará un alargue de 30 minutos y, si la igualdad persiste, la llave se definirá por penales.

¿Quién transmite Boca vs Gimnasia?

Liga Profesional Argentina 2026 · Clausura · Cuartos de final Boca Juniors Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 20:30 hora de Chile Gimnasia La Plata Estadio Estadio Alberto José Armando Ciudad Buenos Aires · 57.420 pl. Árbitro D. Herrera Clima 28 °C · nublado En racha Boca Juniors ganó 5 de sus últimos 5 partidos. En racha Gimnasia La Plata ganó 5 de sus últimos 5 partidos. Fuerte en casa Boca Juniors ganó 11 de sus 18 partidos como local en el torneo. Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Formaciones probables Probable Boca Juniors Gimnasia La Plata Boca Juniors 4-3-3 DT Rodolfo Arruabarrena 1 Montero 17 Lozano 2 Di Lollo 42 Herrera 3 Blanco 25 Ascacíbar5 goles 5 goles 5 Paredes 8 Belmonte 10 Tomás 16 Merentiel11 goles 11 goles 22 Villa Bajas Agustín Marchesín Lesionado

Milton Delgado Lesionado Gimnasia La Plata 4-4-2 DT Guillermo Pereyra 23 Insfrán 24 Silva 21 Martínez 13 Conti 25 Steimbach 17 Janson 18 Seoane 5 Miramon 8 Fernández6 goles 6 goles 32 Torres10 goles 10 goles 29 Auzmendi8 goles 8 goles Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga Profesional Argentina 2026 Boca Juniors Balance en 34 partidos 18G · 12E · 4P 50 Goles marcados 1,47 por partido 26 Goles recibidos 0,76 por partido 17 Vallas invictas 50 % de los partidos 60,8 % Posesión media 14,6 Remates por partido 4,8 al arco 5,6 Córners por partido Local 11G · 6E · 1P Visita 7G · 6E · 3P Gimnasia La Plata Balance en 35 partidos 19G · 6E · 10P 49 Goles marcados 1,40 por partido 43 Goles recibidos 1,23 por partido 9 Vallas invictas 26 % de los partidos 45,5 % Posesión media 12,3 Remates por partido 4,1 al arco 3,9 Córners por partido Local 10G · 3E · 4P Visita 9G · 3E · 6P Goleadores Boca Juniors Miguel Merentiel 11 goles

Santiago Ascacíbar 5 goles

Alan Velasco 4 goles Gimnasia La Plata Marcelo Torres 10 goles

Agustín Auzmendi 8 goles

Nacho Fernández 6 goles Últimos resultados Boca Juniors Independiente Rivadavia 25 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 2-0

Defensa y Justicia 7 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 1-0

River Plate 1 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 1-0

Independiente 25 oct. · Liga Profesional Argentina · visita G 1-0

Talleres Córdoba 16 oct. · Liga Profesional Argentina · local G 2-1 Gimnasia La Plata Newell's Old Boys 23 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 4-2

Belgrano 5 nov. · Liga Profesional Argentina · local G 2-1

Estudiantes de Río Cuarto 30 oct. · Liga Profesional Argentina · visita G 2-1

Sarmiento 23 oct. · Liga Profesional Argentina · local G 2-0

Huracán 15 oct. · Liga Profesional Argentina · visita G 2-1 Historial 12 partidos oficiales 6 victorias 3 empates victorias 3 1-0

1-1

1-3

1-2

0-1 Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 29/11 18:00

Streaming en Chile: Disney+.

Disney+. TV en Argentina: TNT Sports, también disponible en Flow, DGO y Telecentro Play.

La señal para Chile y el resto de Sudamérica fue informada en la guía de transmisión de Yahoo Noticias, mientras que La Nación confirmó que en Argentina el partido va únicamente por TNT Sports.

Palacios, entre los citados; Alarcón, baja

Carlos Palacios aparece en la lista de mediocampistas concentrados por Rodolfo Arruabarrena, aunque no figura en la formación probable que publicó la prensa argentina, con Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel en ataque.

El otro chileno del plantel, Williams Alarcón, no estará. Según A24, salió con molestias musculares ante Independiente Rivadavia y, aunque los estudios descartaron una lesión, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Milton Delgado también quedó fuera para cuidarlo de cara a la final de la Copa Argentina.

Ambos venían de ser campeones de la Copa Sudamericana con Boca, aunque sin minutos en la final ante Atlético Mineiro.

¿Cómo llegan Boca y Gimnasia?

Cómo llegan Boca Juniors G G G G G Fecha Rival L/V Res. 25/11 Independiente Rivadavia

Liga Profesional de Fútbol L 2-0 21/11 Atlético Mineiro

Copa Sudamericana V 2-0 14/11 Banfield

Copa Argentina V 3-0 7/11 Defensa y Justicia

Liga Profesional de Fútbol L 1-0 1/11 River Plate

Liga Profesional de Fútbol L 1-0 Gimnasia La Plata G G G G G Fecha Rival L/V Res. 23/11 Newell’s Old Boys

Liga Profesional de Fútbol L 4-2 5/11 Belgrano

Liga Profesional de Fútbol L 2-1 30/10 Estudiantes de Río Cuarto

Liga Profesional de Fútbol V 2-1 23/10 Sarmiento

Liga Profesional de Fútbol L 2-0 15/10 Huracán

Liga Profesional de Fútbol V 2-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 29 de noviembre de 2026.

Boca llega con cinco triunfos seguidos y sin goles en contra en ese tramo, según los datos de Sportmonks. Ganó la Tabla Anual, terminó segundo en la Zona A con 33 puntos y en octavos de final superó 2-0 a Independiente Rivadavia.

Gimnasia también viene de cinco victorias consecutivas. En octavos eliminó a Newell’s por 4-2 en el alargue, tras igualar 2-2 en los 90 minutos, pero no tendrá a su arquero titular, Harlen Castillo, expulsado en ese partido. Lo reemplazará Nelson Insfrán.

En la base de Sportmonks desde 2015, ambos se enfrentaron 12 veces: seis triunfos de Boca, tres de Gimnasia y tres empates. El ganador avanzará a las semifinales del Clausura.