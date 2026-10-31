Datos Clave Resultado: Real Betis 2-1 Málaga, por la jornada 11 de LaLiga, en La Cartuja. Goles: Marc Bartra y Pablo Fornals en el primer tiempo; Adrián Niño descontó a los 68 minutos. Para Pellegrini: el Betis volvió a ganar tras dos partidos sin victorias y contra su ex club.

El Betis de Manuel Pellegrini venció 2-1 al Málaga este sábado 31 de octubre en La Cartuja, por la jornada 11 de LaLiga, y volvió a ganar tras dos fechas consecutivas sin victorias. El técnico chileno dirigió así a su ex club en un partido que los verdiblancos controlaron antes del descanso.

Los goles de Bartra y Fornals antes del descanso

El primer gol llegó a los 38 minutos. Tras un tiro libre por una falta al borde del área, Marc Bartra remató de cabeza y puso el 1-0. En el descuento del primer tiempo, otro rebote de un tiro libre le quedó a Pablo Fornals en la medialuna y su remate se coló en el arco del Málaga.

Con ese 2-0, el Betis se fue al descanso con ventaja cómoda, según el minuto a minuto de La Tercera.

Un final con susto para el Betis

Málaga descontó a los 68 minutos, cuando un remate se desvió y Adrián Niño marcó en la jugada siguiente. Después el partido se puso más cerrado: a los 79 minutos Abde pegó un tiro libre en el horizontal para el Betis, y a los 85 Carlos Ruiz sacó un cabezazo que el arquero bético desvió con una mano. Habría sido el 2-2.

Pellegrini movió el banco con tiempo. A los 61 minutos entraron Antony y Dani Ceballos por Rodrigo Riquelme e Isco, y a los 83 ingresaron Ángel Ortiz y Nelson Deossa por Héctor Bellerín y Fornals.

El reencuentro con el Málaga

Pellegrini dirigió al Málaga entre 2010 y 2013, la etapa en que el club disputó su única Champions League. Antes del partido, como contamos, el técnico había dicho que “fueron tres años inolvidables, pero eso queda de lado” y que “necesitamos ganar los tres puntos”.

Qué significa para el Betis de Pellegrini

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el triunfo corta una racha de dos partidos sin ganar en la liga y llega con goles de pelota detenida, un recurso que resolvió el primer tiempo. El susto del final, con un palo y una atajada salvadora, muestra que el margen fue corto.

Pellegrini ya miraba más adelante: en la previa dijo que primero superarían el tema del Málaga y luego pensarían en el Borussia.