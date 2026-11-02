El Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Borussia Dortmund este miércoles 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El partido se juega en el Signal Iduna Park y el canal que lo transmitirá en Chile aún no está confirmado.

Hora, estadio y transmisión en Chile

Fecha: miércoles 4 de noviembre.

miércoles 4 de noviembre. Hora: 17:00 horas de Chile, según la programación publicada por Cooperativa.

17:00 horas de Chile, según la programación publicada por Cooperativa. Estadio: Signal Iduna Park, en Dortmund (Alemania).

Signal Iduna Park, en Dortmund (Alemania). Transmisión en Chile: sin confirmar al momento de publicar esta nota. En la tercera fecha, el partido del Betis ante Feyenoord se vio por ESPN 4 y Disney+ Premium, según Pauta, así que esa es la señal que conviene revisar, pero no hay confirmación para este duelo.

¿Cómo llega el Betis de Pellegrini?

El equipo andaluz tiene puntaje perfecto en la fase de liga. Ganó dos partidos por 3-2, uno de ellos ante el Porto, y el 21 de octubre venció 1-0 al Feyenoord en La Cartuja con un penal de Isco, a los 58 minutos. Fue el cuarto gol del mediocampista en tres presentaciones en el torneo, según Flashscore.

Con nueve puntos, el Betis aparece entre los cinco primeros de la tabla, y suma solo una derrota en sus últimos nueve partidos entre todas las competiciones. Un triunfo en Alemania lo dejaría con 12 puntos. Su último compromiso, en LaLiga, fue la victoria ante el Málaga, el reencuentro de Pellegrini con su ex club.

Por qué sigue el partido el público chileno

Pellegrini sigue siendo el principal candidato para dirigir a La Roja, según informó Cooperativa este lunes, aunque por ahora no existe una propuesta formal. La decisión quedará en manos de la nueva directiva de la ANFP, que se define en la elección del 19 de noviembre.

Cada partido del Betis en Europa se mira en Chile con esa doble lectura: el desempeño del técnico en la Champions League y su eventual futuro en la selección.

El Betis buscará en Dortmund su cuarta victoria en cuatro partidos de la fase de liga. Mientras no se confirme el canal, conviene revisar la parrilla de ESPN y Disney+ el mismo día del partido.