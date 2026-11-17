Erick Pulgar y Flamengo reciben a Athletico Paranaense este miércoles 18 de noviembre a las 20:30 horas de Chile en el Maracanã, por la fecha 35 del Brasileirão. La transmisión para Chile de este partido no está confirmada en las fuentes consultadas; durante la temporada, los partidos de la liga brasileña se han visto en el país a través de Fanatiz.

El duelo llega en plena recta final: el Mengão es líder con tres puntos de ventaja sobre Palmeiras y quedan cuatro fechas, por lo que el volante chileno está cada vez más cerca de sumar el título brasileño a la Copa Libertadores que ganó con el club en 2025.

Horario, estadio y transmisión de Flamengo vs Athletico Paranaense

Día: miércoles 18 de noviembre de 2026.

miércoles 18 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas de Chile (20:30 horas de Brasilia).

20:30 horas de Chile (20:30 horas de Brasilia). Estadio: Maracanã, Río de Janeiro.

Maracanã, Río de Janeiro. Competencia: fecha 35 del Brasileirão 2026.

fecha 35 del Brasileirão 2026. Transmisión en Chile: sin confirmar para este partido. En julio, Zapping sumó el canal Fanatiz 1 (canal 52), que transmite partidos del Brasileirão, como informamos entonces.

¿Cómo llegan Flamengo y Athletico Paranaense?

Según la tabla oficial de la Serie A actualizada por la Confederación Brasileña de Fútbol este martes, Flamengo es primero con 76 puntos en 34 partidos, tres más que Palmeiras. Quedan 12 puntos en disputa para cada club y la última fecha se jugará el 2 de diciembre.

Athletico Paranaense llega quinto, con 54 puntos, a 22 puntos del líder. Para Flamengo, un triunfo en casa lo dejaría más cerca de la corona antes de un calendario apretado: la fecha 36 arranca el sábado 21, con poco descanso para los planteles.

Pulgar, pieza fija del líder

El volante chileno es uno de los pilares del equipo carioca. Suma 24 partidos en el Brasileirão 2026, 22 como titular, con dos goles y 1.851 minutos, según los datos de FotMob que repasamos en nuestro ranking de chilenos en América. Es el chileno con más minutos en la liga brasileña esta temporada.

Su continuidad también es tema fuera de la cancha. Flamengo extendió su contrato y su nombre apareció en la agenda de River Plate para 2027, como contamos en la nota sobre su cláusula.

Tras el partido ante Athletico, a Flamengo le quedarán tres fechas para cerrar un título que hoy depende solo de sus resultados.