Datos Clave ¿Dónde ver el Brasileirao?: Por el canal Fanatiz 1 en Zapping Erick Pulgar e Iván Román: Son los chilenos que están en esa liga La próxima semana: Vuelven am la cancha tras el Mundial 2026

Erick Pulgar e Iván Román son los únicos chilenos en el Brasileirao y ahora tenemos una nueva posibilidad de ver sus partidos a través de TV, lo que es una gran noticia para sus fanáticos, al igual que de los demás elencos de la liga más competitiva del fútbol sudamericano.

Pulgar en Flamengo y Román en Atletico Mineiro son protagonistas en esa poderosa liga, aunque el volante es titular indiscutido en la escuadra de Río de Janeiro, siendo considerado uno de los mejores volantes centrales del torneo.

¿Dónde ver los partidos de Erick Pulgar e Iván Román en el Brasileirao?

Zapping, empresa de operador de TV cable, unió a sus filas al canal Fanatiz 1, el que transmite partidos del Brasileirao. Para ver los compromisos debes sintonizar el canal 52.

Operador de TV cable: Zapping

Canal: Fanatiz (52)

¿Cuándo se retoma el Brasileirao?

El Campeonato Brasileirao vuelve a la acción este jueves 16 de julio a las 18:30 horas con el duelo entre Vitoria y Vasco da Gama, en compromiso válido por la Fecha 19. A la misma hora juegan Botafogo y Santos.

Atlético Mineiro de Iván Román juega este martes 21 de julio a las 18:30 horas contra Bahía, mientras que Flamengo de Erick Pulgar retoma la actividad el miércoles 22 a las 20:30 horas con Chapecoense.

¿Qué otras ligas se pueden ver en Fanatiz?

Otras ligas que estarán disponibles por Fanatiz en Zapping son la de Perú y Venezuela, por lo que podrás estar al tanto de lo que pasa en varios países del fútbol sudamericano. Además, está disponible el fusta de Brasil.