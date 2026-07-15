Datos Clave Clasificación: Argentina se inscribió en su segunda final consecutiva en el Mundial tras eliminar a Inglaterra. Polémico festejo: Durante la celebración, el plantel trasandino desplegó un lienzo aludiendo a las Islas Malvinas pese a la prohibición de FIFA. Posible sanción: La Albiceleste arriesga un castigo, según lo establece el reglamento del ente rector del fútbol mundial.

Argentina se inscribió con épica en su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo. La Albiceleste derrotó por 2-1 a Inglaterra en un partido lleno de historia y defenderá su corona el domingo frente a España.

La heroica clasificación desató los festejos de los hinchas, pero también de los jugadores, quienes desafiaron a la FIFA y desplegaron una bandera con alusión a las Islas Malvinas pese a la advertencia previa del organismo.

Argentina desafía a la FIFA con provocante festejo

Si bien en la antesala del compromiso Lionel Scaloni aclaró que el cruce se trataba solo de un partido de fútbol, tanto argentinos como ingleses lo vivieron al cien, y tras el triunfo, los trasandinos se desahogaron con todo.

Luego que el árbitro pitara el final, los hinchas entonaron el ya tradicional cántico “el que no salta es un inglés”, el cual fue apoyado por los futbolistas que replicaron la acción de los fanáticos dentro del campo.

Sin embargo, la mayor provocación cayó después, cuando el plantel albiceleste desplegó un lienzo que decía: “Las Malvinas son argentinas”, aludiendo directamente al conflicto político entre ambos países.

Según reportaron algunos medios internacionales, la bandera habría sido exhibida en una de las tribunas y posteriormente llegó a las manos del plantel, quienes finalmente la extendieron sobre el césped.

FIFA advirtió a Argentina por consignas políticas

En la previa del encuentro, la FIFA prohibió a los hinchas argentinos ingresar al Estadio Atlanta con consignas que hicieran referencia a las Islas Malvinas y a la guerra de 1982.

Producto de esta situación, la selección argentina arriesga una investigación por parte del ente rector del fútbol mundial, que tiene una postura bastante clara con la exhibición de mensajes políticos.

La International Football Association Board (IFAB) y el código disciplinario de la FIFA establecen que “el equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”, y que “el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizado de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”.

En ese contexto, los artículos que están prohibidos son “cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria”.