Datos Clave Los 5 con más finales: Alemania, Brasil, Argentina, Italia y Francia Ocho finales: Tienen los alemanes Cinco títulos: Han alcanzado los brasileños

Argentina venció a Inglaterra en el mejor partido del Mundial 2026: la Albiceleste alcanzó su séptima final de Copa del Mundo y se acercan a la cima del ranking de equipos que más definiciones han jugado en este certamen, siendo superados por tan solo una selección en todo el planeta.

Alemania es el elenco que más finales ha disputado, en ocho instancias, dejando atrás a Brasil, a los propios argentinos, Italia y Francia en lo más alto.

Sin embargo, es la Canarinha el elenco que más títulos ha ganado con cinco, siendo seguido por los cuatro de alemanes e italianos, marca que pueden alcanzar los argentinos en esta cita planetaria.

Los equipos con más finales de Mundiales

1. Alemania: 8 (1954 – 1966 – 1974 – 1982 – 1986 – 1990 – 2002 – 2014) – Han logrado 4 títulos

2. Brasil 7 (1950 – 1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 1998 – 2002) – 5 títulos

3. Argentina 7 (1930 – 1978 – 1986 – 1990 – 2014 – 2022 – 2026) – 3 títulos, pero con una definición por jugar

4. Italia 6 (1934 – 1938 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006) – 4 títulos

5. Francia 4 (1998 – 2006 – 2018 – 2022) – 2 títulos

* Países Bajos tienen tres finales y todas perdidas, mientras que Uruguay tiene dos y ambas ganadas.

* España también logró su segunda definición y jugará contra los trasandinos

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 de España vs Argentina?

La final de España vs Argentina en el Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile en el estadio New Jersey.

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