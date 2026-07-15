Lautaro Martínez emocionó al todo el planeta tras anotar el gol de la épica victoria de Argentina contra Inglaterra, que le dio a su país el paso a su segunda final consecutiva, esta vez en el Mundial 2026.

El Toro repasó su niñez y nos regaló un recuerdo único de su papá comprándole sus primeros zapatos de fútbol, algo que se relaciona de forma emocional con este compromiso.

La emoción de Lautaro Martínez tras darle épica victoria a Argentina

En diálogo en plena cancha tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026, Lautaro Martínez expresó: “Es muy fuerte esto… Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol“.

“Está mirando Mario, está mirando Bahía (Blanca), está mirando tu familia”, le respondió el periodista, a lo que Lautaro replicó: “Para mi vieja que el día que yo me fui a Racing, jamás dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol, más que una final”.

Después, en conversación con ESPN en Disney +, añadió que su mamá “la llamé y estaba trabajando”, rompiendo otra vez en llanto: “No aguantó ver el partido, entonces tuvo que salir a trabajar”.

Los números de Lautaro Martínez con Argentina en el Mundial 2026

Lautaro Martínez jugó siete partidos en este Mundial 2026 y aportó con tres goles y una asistencia a Argentina, desatorando su estatus de figura internacional.

Es una Copa del Mundo especial para Lautaro, ya que en Qatar 2022 no pudo marcar ningún tanto y termino perdiendo la titularidad con un entonces joven Julián Álvarez. El Toro no jugó bien en esa cita planetaria y llegó con un problema en uno de sus tobillos.