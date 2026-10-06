Datos Clave La primera lista: Jorge Uauy, presidente de Palestino, ya se inscribió para competir por la ANFP Quién lo acompaña: Juan Tagle aparece como su candidato a vicepresidente La segunda: Jorge Yunge inscribiría su nómina con representantes de la U y Colo Colo

Las elecciones de la ANFP comenzaron a tomar forma. Jorge Uauy, presidente de Palestino, inscribió formalmente su lista para competir por el sillón de Quilín, en unos comicios que marcarán el futuro del fútbol chileno tras el fin del ciclo de Pablo Milad.

Así lo informó el periodista Marco Antonio Escobar, de DSports, quien además adelantó que todo apunta a que serán solo dos las nóminas en disputa.

La lista de Jorge Uauy para la ANFP

El timonel árabe llega acompañado de varios nombres conocidos del fútbol nacional. Juan Tagle, presidente de Cruzados, aparece como candidato a vicepresidente, mientras que Jorge Contador sería el secretario general y Diego Livingstone el tesorero.

La nómina se completa con Karina Mazu, Ignacio Mehech y Eduardo Ramírez en calidad de directores, en un equipo que, según el propio comunicado de la candidatura, reúne profesionales provenientes de la ingeniería, el derecho, las finanzas y la administración.

La lista de Jorge Yunge con representantes de la U y Colo Colo

La otra candidatura sería la de Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP, quien inscribiría su lista durante la noche de este martes.

De acuerdo a la información, en esa nómina estarían presentes José Luis Navarrete, expresidente de Universidad de Chile, y Aziz Mosa, ligado a Colo Colo, lo que le daría presencia de los dos clubes más populares del país.

Lo que está en juego en las elecciones de la ANFP

Los comicios no son un trámite menor, ya que deberán empezar una nueva era del fútbol chileno, en el que la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile estarán separadas, aunque no existe una claridad de la fecha exacta en la que eso ocurrirá, por lo que tampoco sabemos si es que en un principio el ganador seguirá a cargo de ambos organismos, en reemplazo de Pablo Milad.

En ambos casos hay importantes decisiones: en la liga hay que determinar si se mantiene el formato de 30 fechas de los últimos nueve años o se cambia, mientras que en la Selección Chilena hay que encontrar un nuevo técnico, justo en el momento en el que el interinato de Nicolás Córdova parece no dar más.