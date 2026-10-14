Datos Clave Caída libre del líder: El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con la pérdida de tres puntos a Santiago City, quien hasta hoy marchaba como puntero exclusivo de la liguilla de ascenso a Primera B. El motivo del castigo: El club fue penalizado por no poner a disposición de Fabián Núñez su finiquito dentro del plazo legal de 10 días tras el fin del vínculo laboral (24 de julio). La pesadilla no acaba: El equipo metropolitano enfrenta una segunda denuncia —aún por resolver— que los acusa de presentar documentación falsa en este mismo caso.

La recta final de la Segunda División Profesional acaba de sufrir un remezón histórico que cambió por completo el panorama deportivo. Lo que parecía ser un torneo que se definiría exclusivamente en la cancha, sumó un capítulo de altísima tensión en Quilín que, de un plumazo, dejó al campeonato con un nuevo líder.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió aplicar un severo castigo en contra del cuadro ciudadano tras acoger los antecedentes expuestos por la Unidad de Control Financiero, impactando de lleno la liguilla de ascenso.

¿Por qué la ANFP castigó a Santiago City con resta de puntos?

La sanción, que fue aprobada por unanimidad por parte del ente disciplinario, establece el descuento de tres puntos para el elenco de la Región Metropolitana. El motivo central radica en graves incumplimientos laborales ligados a la finalización del contrato del jugador Fabián Núñez.

En su defensa, los metropolitanos argumentaron que el vínculo terminó de mutuo acuerdo el pasado 24 de julio luego de que el propio futbolista solicitara su libertad de acción para viajar a Estados Unidos. Alegaron, además, que el documento fue remitido a una notaría en plazo y que la falta de firma recaía en la ausencia del jugador en el país.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina fue tajante en su resolución. El organismo determinó que el punto central no era la firma del jugador, sino que el empleador cumpliera con poner a su disposición el finiquito y acreditara su pago dentro de los diez días hábiles que estipula la ley (plazo que expiró el 5 de agosto). Al no hacerlo, infringió las normativas del Código del Trabajo que están integradas en el reglamento de la ANFP.

Así queda la lucha por el título en Segunda División tras el “escritoriazo”

La resta de tres puntos representa un golpe directo al mentón para las aspiraciones deportivas de la escuadra capitalina. El castigo se aplicará de forma directa en la actual Postemporada (liguilla de ascenso), provocando un sorpresivo cambio de mando.

Con la quita de las tres unidades, el nuevo líder y principal candidato para subir a Primera B, es Deportes Linares (13 puntos), seguido ahora por el elenco metropolitano que se estancó en 11 positivos cuando restan solo seis fechas para el término de la competencia.

La segunda denuncia que asusta al club

Lejos de cerrarse el caso, la tormenta podría volverse aún más oscura. La institución enfrenta una segunda denuncia presentada por la ANFP en relación a este mismo procedimiento, la cual está programada para ser revisada este mismo martes en Quilín, según pudo conocer Al Aire Libre.

Esta nueva acusación los apunta por la presunta presentación de documentación falsa como parte de su estrategia de defensa por el caso del finiquito. De comprobarse este ilícito, las consecuencias disciplinarias podrían ser aún más devastadoras para el club que hoy ya perdió la cima del campeonato. Cabe destacar que, por ahora, los capitalinos tienen cinco días de plazo para apelar el actual castigo de resta de puntos a la Segunda Sala.