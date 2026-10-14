Datos Clave Distancia actual: Universidad de Chile está a nueve puntos de Colo Colo, con 18 unidades por disputar. Antecedente reciente: Colo Colo remontó una desventaja de diez puntos ante la U en el Campeonato Nacional 2024 y terminó campeón. Hazañas históricas: Universidad de Chile en 1994 y Universidad Católica en 2010 revirtieron definiciones que parecían favorables a sus rivales.

Universidad de Chile volvió a mirar la parte alta de la tabla después de golear por 6-0 a Ñublense y aprovechar la derrota de Colo Colo, que cayó por 5-2 ante Coquimbo Unido.

La diferencia entre ambos quedó en nueve puntos, con seis fechas y 18 unidades todavía en disputa. La U no depende exclusivamente de sus resultados, pero la historia del fútbol chileno ofrece ejemplos de equipos que revirtieron escenarios adversos o perdieron ventajas que parecían decisivas.

Colo Colo remontó diez puntos a la U en 2024

El antecedente más reciente involucra a los mismos protagonistas de la pelea actual. Durante el Campeonato Nacional de 2024, Universidad de Chile llegó a tener diez puntos de ventaja sobre Colo Colo, aunque los albos tenían partidos pendientes que podían reducir esa distancia.

La remontada alba también se explica por los puntos que dejó escapar Universidad de Chile. Los azules terminaron el campeonato con ocho empates y tres derrotas, y seis de esas igualdades fueron como locales. Entre los tropiezos que marcaron el desenlace estuvieron el 0-0 frente al propio Colo Colo, la derrota por 3-0 ante Deportes Iquique y el empate 1-1 con Everton en la recta final del torneo.

Esos resultados terminaron debilitando las opciones de la U, que no consiguió sostener la ventaja que había construido durante buena parte del campeonato. Mientras los azules perdían terreno, el equipo de Jorge Almirón tuvo una segunda rueda casi perfecta: ganó 11 de sus últimos 12 partidos y empató el restante, precisamente ante su clásico rival.

Así las cosas, la diferencia que parecía darle tranquilidad a Universidad de Chile se fue reduciendo hasta que Colo Colo terminó conquistando el título con 67 puntos, dos más que los azules. La remontada del equipo de Macul no solo se construyó con triunfos propios: también aprovechó cada oportunidad en que su rival dejó escapar unidades.

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación General Local Visitante 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 Colo-Colo 30 21 4 5 49 21 +28 67 E G P P G 2 Universidad Chile 30 19 8 3 53 24 +29 65 G G G E E 3 Deportes Iquique 30 14 6 10 53 48 +5 48 G G P P P 4 Palestino 30 13 7 10 46 33 +13 46 E G G G E 5 Universidad Católica 30 13 7 10 44 34 +10 46 E E G G P 6 Unión Española 30 13 6 11 53 45 +8 45 P G P G G 7 Everton 30 12 9 9 47 41 +6 45 G P G P G 8 Coquimbo Unido 30 12 9 9 37 34 +3 45 E G G E G 9 Ñublense 30 11 7 12 40 34 +6 40 P P G P E 10 Audax Italiano 30 10 4 16 36 39 -3 34 E P P E G 11 Huachipato 30 9 7 14 28 44 -16 34 G E P E G 12 Cobresal 30 8 9 13 42 51 -9 33 P P P G E 13 Unión La Calera 30 9 7 14 29 40 -11 33 E P P E P 14 O'Higgins 30 8 7 15 34 53 -19 31 P P G E P 15 Cobreloa 30 9 4 17 33 62 -29 31 G P P G P 16 Copiapó 30 7 3 20 40 61 -21 24 P G G P P 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 15 12 0 3 27 10 +17 36 2 Deportes Iquique 15 10 2 3 30 19 +11 32 3 Universidad Chile 15 8 6 1 20 9 +11 30 4 Palestino 15 8 3 4 29 15 +14 27 5 Coquimbo Unido 15 7 6 2 21 11 +10 27 6 Unión Española 15 9 0 6 33 24 +9 27 7 Cobresal 15 7 4 4 30 24 +6 25 8 Everton 15 6 5 4 19 15 +4 23 9 Huachipato 15 6 5 4 16 17 -1 23 10 Ñublense 15 6 4 5 22 14 +8 22 11 Universidad Católica 15 6 3 6 26 19 +7 21 12 Cobreloa 15 6 3 6 20 22 -2 21 13 Copiapó 15 6 2 7 26 23 +3 20 14 Audax Italiano 15 5 2 8 19 21 -2 17 15 Unión La Calera 15 5 2 8 19 24 -5 17 16 O'Higgins 15 3 5 7 12 28 -16 14 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Universidad Chile 15 11 2 2 33 15 +18 35 2 Colo-Colo 15 9 4 2 22 11 +11 31 3 Universidad Católica 15 7 4 4 18 15 +3 25 4 Everton 15 6 4 5 28 26 +2 22 5 Palestino 15 5 4 6 17 18 -1 19 6 Unión Española 15 4 6 5 20 21 -1 18 7 Ñublense 15 5 3 7 18 20 -2 18 8 Coquimbo Unido 15 5 3 7 16 23 -7 18 9 Audax Italiano 15 5 2 8 17 18 -1 17 10 O'Higgins 15 5 2 8 22 25 -3 17 11 Unión La Calera 15 4 5 6 10 16 -6 17 12 Deportes Iquique 15 4 4 7 23 29 -6 16 13 Huachipato 15 3 2 10 12 27 -15 11 14 Cobreloa 15 3 1 11 13 40 -27 10 15 Cobresal 15 1 5 9 12 27 -15 8 16 Copiapó 15 1 1 13 14 38 -24 4 16 equipos

La UC aprovechó la caída de Colo Colo en 2010

En el campeonato de 2010, Colo Colo llegó a tener siete puntos de ventaja sobre Universidad Católica cuando quedaban siete jornadas. El equipo de Diego Cagna parecía encaminado al título, pero comenzó a dejar puntos en el camino, con empates ante Huachipato y Universidad de Chile, además de derrotas frente a Santiago Morning y O’Higgins.

La UC, dirigida por Juan Antonio Pizzi, respondió con siete victorias consecutivas. Un triunfo por 3-2 ante Cobreloa en Calama resultó clave para llegar a la última fecha con opciones de campeonato. Allí, los cruzados golearon por 5-0 a Everton y aseguraron el título. Colo Colo también ganó su partido, pero ya no le alcanzó para recuperar el primer lugar.

Universidad de Chile remontó a la UC en 1994

Universidad de Chile conquistó el título de 1994 después de 25 años de espera, tras revertir la ventaja que había conseguido Universidad Católica durante la primera parte del campeonato. En la jornada 14, los cruzados sumaban 25 puntos contra 19 de los azules, aunque la U tenía un partido pendiente que ganó por 1-0 a Deportes Temuco, con gol de Marcelo Salas. Tras la fecha 15, la diferencia quedó reducida a tres unidades.

La remontada tomó fuerza en la segunda rueda. La U destacó por su rendimiento como visitante, donde consiguió siete triunfos, tres empates y una sola derrota en 11 partidos. Católica, en cambio, dejó puntos importantes en el camino, incluidas derrotas ante Antofagasta y Deportes Atacama. En la fecha 25, los azules vencieron a O’Higgins y aprovecharon la caída cruzada en Copiapó para alcanzar la cima.

El Clásico Universitario de la fecha 27 terminó de inclinar la pelea: la U ganó 1-0 con un tanto de Salas y quedó como líder exclusivo. Después aseguró el campeonato con un empate 1-1 frente a Cobresal, en El Salvador. Fue una remontada construida durante varias jornadas, no solo en un partido decisivo.

O’Higgins consiguió su primera estrella en 2013

En el Apertura 2013, O’Higgins, dirigido por Eduardo Berizzo, mantuvo la persecución de Universidad Católica hasta igualarla en la cima del torneo. El equipo rancagüino llegó al cierre con una racha de cinco victorias consecutivas, mientras la definición se estrechaba.

La igualdad obligó a disputar una final en el Estadio Nacional. Allí, O’Higgins se impuso por 1-0 y consiguió el primer título de Primera División de su historia. A diferencia de las remontadas en torneos largos, la corona se resolvió en un partido único, pero la campaña mostró cómo una buena racha puede cambiar una lucha por el campeonato.

¿Puede la U alcanzar a Colo Colo?

Los antecedentes no garantizan que la historia vuelva a repetirse. El Romántico Viajero necesita sumar con regularidad y esperar que los albos vuelvan a dejar puntos en el camino. Con 18 unidades disponibles, la diferencia sigue siendo importante, pero la caída alba ante Coquimbo reabrió la discusión.

La U tiene ejemplos históricos para sostener la ilusión, aunque el desafío ahora es trasladar esa posibilidad matemática a la cancha. Las campañas de 1994, 2010 y 2024 muestran que una ventaja no asegura el título; las próximas fechas determinarán si los azules pueden convertir esa lección en una nueva remontada.