Datos Clave Los conciertos: BTS, Iron Maiden y la Teletón alejan a la U del Estadio Nacional ¿Dónde jugarán?: A Fernando Gago le gustó El Teniente de Rancagua ¿Hasta cuándo?: Si avanzan en Copa Chile, hasta la quincena de noviembre, pero si no, recién volverán a Ñuñoa el 6 de diciembre

U de Chile puede estar dos meses fuera del Estadio Nacional producto de los conciertos y espectáculos masivos, quedando además en entredicho el estado en el que quedará la cancha, la que tiene pasto híbrido, pero tendrá varios escenarios de varias toneladas encima, además de los asistentes.

Si bien el partido del lunes 26 de octubre ante Everton está programado por parte de la ANFP en el Coloso de Ñuñoa, según informaron en Radio Cooperativa lo más probable es que se cambie para El Teniente de Rancagua, ya que a Fernando Gago le gustó la localía en la goleada ante Ñublense y no hay claridad si el césped estará en buenas condiciones en el Nacional.

Antes, el encuentro del 21 de octubre contra Antofagasta también se llevará a cabo en la ciudad histórica, pese a que tampoco se ha confirmado por parte del organismo rector del fútbol chileno.

Los conciertos que afectarán la localía de U de Chile

BTS: La banda surcoreana tiene programados sus conciertos para estos 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, los que incluso han tenido algunas dudas en las últimas horas por las fuertes lluvias que han afectado a la ciudad de Santiago, teniendo a Ñuñoa como una de las comunas más afectadas.

Iron Maiden : El 31 de octubre y 1 de noviembre el principal coloso de nuestro país recibirá a la icónica banda de heavy metal, por lo que el campo de juego tendrá poco descanso entre conciertos.

: El 31 de octubre y 1 de noviembre el principal coloso de nuestro país recibirá a la icónica banda de heavy metal, por lo que el campo de juego tendrá poco descanso entre conciertos. Teletón: El cierre de la campaña solidaria se llevará, como casi siempre, en el Nacional el 7 de noviembre. Es el último evento de esta seguidilla, por lo que tras esto debería analizarse el impacto sobre la cancha y cuándo vuelve a jugar el club (el 8 de noviembre la U juega con Cobresal, pero el recinto no estará disponible).

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Estadio Nacional?

Si avanza en la Copa Chile, puede volver en la quincena de noviembre en las semifinales del torneo, mientras que si queda fuera contra Antofagasta, recién podrá volver a utilizar el reducto ñuñoíno en la última fecha del Campeonato Nacional el 6 de diciembre, es decir en dos meses más.

Una pregunta válida entre los fanáticos es: ¿por qué no se juega en otro estadio de Santiago? La respuesta es que no fue autorizado el Santa Laura con un público superior a las 5 mil personas, el Monumental también está con problemas en su cancha, el Claro Arena por el momento con dificultades de acceso por el aluvión en Las Condes (que han significado la suspensión de dos partidos) y con eso se acaban las opciones.

Problemas para los abonados azules

Esto obviamente genera un problema para los abonados de la U, que compraron pensando en una localía en el Estadio Nacional o en Santiago, por lo que un viaje (o varios) a Rancagua significan un impacto económico y logístico, el que por el momento no ha significado una compensación por parte del club.