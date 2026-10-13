Datos Clave El momento: U de Chile goleó por 6-0 a Ñublense el pasado lunes por el Campeonato Nacional. El problema: Los azules tendrán que salir nuevamente de Santiago para sus próximos duelos en el torneo y la Copa Chile. El motivo: El estado de la cancha del Estadio Nacional y un imprevisto con Santa Laura obligarían a Azul Azul a salir de la capital.

Universidad de Chile firmó una noche redonda el pasado lunes tras pasarle por encima a Ñublense, goleada que le permitió recortar valiosos puntos en la cima frente a Colo Colo y sacar un cuerpo de ventaja sobre Universidad Católica en la lucha por el Chile 2. Para este compromiso, la escuadra estudiantil debió trasladar su localía fuera de Santiago ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional, recinto reservado para la serie de conciertos de BTS.

Sin embargo, los contratiempos logísticos podrían seguir afectando a la U. Las condiciones en las que podría quedar la cancha del coliseo de Nuñoa tras los espectáculos de la banda surcoreana obligaron a la dirigencia a buscar alternativas para sus próximos compromisos: la revancha frente a Deportes Antofagasta por la Copa Chile y el cruce ante Everton por el Campeonato Nacional. En ese escenario, el Estadio El Teniente de Rancagua asoma nuevamente como la carta principal.

El motivo por el que la U volvería a salir de Santiago

Frente al complejo panorama del recinto ñuñoíno, la prioridad absoluta de Azul Azul era mantenerse en la Región Metropolitana. En ese contexto, el Estadio Santa Laura surgió de inmediato como la alternativa principal para albergar los encuentros ante los pumas y los ruleteros.

Sin embargo, según detalló Radio ADN, la opción de Independencia quedó prácticamente descartada por una medida impuesta por las autoridades. A raíz de la presencia de escombros en los alrededores del recinto hispano, las autoridades fijaron un tope máximo de aforo permitido de solo cinco mil espectadores, una cifra absolutamente insuficiente para las pretensiones de la U.

El cuadro universitario cuenta en la actualidad con más de 10 mil abonados, lo que exige a Azul Azul disponer de un estadio que garantice como piso mínimo esa capacidad. Por ello, Rancagua vuelve a aparecer como la solución para el Romántico Viajero.

En la U valoraron el estado de la cancha de El Teniente

A pesar del desgaste que significa el traslado fuera de la capital, las sensaciones dejadas por el recinto rancagüino fueron positivas. Tras la contundente victoria frente a chillanejos, tanto el director técnico Fernando Gago como los referentes del plantel destacaron el estado de la cancha de El Teniente.

“El campo está muy bien, rápido, a la velocidad que necesitamos para jugar”, analizó el estratega trasandino una vez concluido el compromiso.

Los dichos de Gago fueron respaldado por el defensor Matías Zaldivia, quien valoró las condiciones del césped para el estilo de juego del equipo: “La cancha está hermosa, la lluvia nos benefició porque estamos acostumbrados a jugar en canchas rápidas, así que nos favorece”, cerró el zaguero.

Jugadores de la U celebrando el triunfo en la cancha de El Teniente © Jorge Loyola/Photosport

¿Cuándo juega la U de Chile?

El próximo partido de Universidad de Chile está agendado para el próximo miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas frente a Deportes Antofagasta en estadio por confirmar. El duelo corresponde a los cuartos de final de vuelta de la Copa Chile.