Datos Clave Distancia: Universidad de Chile está a nueve puntos de Colo Colo, con 18 unidades en disputa. Análisis: Rodrigo Goldberg advirtió que la U necesita sostener la intensidad y la regularidad durante los 90 minutos. Deuda defensiva: Víctor Hugo Castañeda destacó la presión azul, pero alertó sobre los problemas ante los contragolpes.

Universidad de Chile goleó por 6-0 a Ñublense y quedó a nueve puntos de Colo Colo, con 18 unidades todavía en disputa en el Campeonato Nacional 2026. Aunque el resultado reavivó la ilusión azul, Rodrigo Goldberg y Víctor Hugo Castañeda advirtieron sobre las dificultades de alcanzar al líder y señalaron aspectos que el equipo debe corregir.

¿Qué le falta a la U para alcanzar a Colo Colo?

Rodrigo Goldberg considera que la remontada es compleja por la distancia y el rendimiento del puntero. “Es difícil que le alcance, porque quedan 18 puntos en disputa y tendría que acortarle nueve a un equipo que ha perdido poco”. De todas formas, valoró que el triunfo permita mantener al plantel enfocado en la pelea.

“Como dijo el mismo Gago, mientras haya opciones matemáticas seguimos peleando, y eso, más que pensar en el título, te sirve para mantener a tu equipo enfocado, para decirle: ‘Muchachos, estamos ahí, estamos ahí’”, explicó Goldberg, quien también apuntó a la necesidad de sostener la intensidad y la regularidad durante los 90 minutos.

Víctor Hugo Castañeda compartió la mirada respecto de la dificultad de la remontada y puso el foco en que Universidad de Chile no depende exclusivamente de su propio rendimiento. “Hay nueve puntos y quedan 18, o sea, el 50%. Colo Colo ha perdido muy poco, ¿quién dice que tiene que perder el 60% de los partidos? Entonces es muy complicado: la U no depende de la U”.

Pese a ese escenario, Castañeda destacó que la goleada ante Ñublense puede darle confianza al equipo de Fernando Gago, especialmente porque logró convertir las ocasiones que en otros encuentros había desperdiciado.

¿Qué destaca Castañeda del equipo de Gago?

Víctor Hugo Castañeda valoró la recuperación de la pelota y la presión que ha mostrado la U en sus últimos compromisos. “En los últimos cinco o seis partidos ha mostrado una regularidad importante en la recuperación de la pelota, en la presión que ejerce el equipo ahí donde quiere ejercerla”.

Para el exentrenador azul, la goleada ante Ñublense también permitió corregir la falta de contundencia que había afectado al equipo. Sin embargo, advirtió que todavía hay un problema por resolver: “Sigue teniendo muchos problemas defensivos cuando la contragolpean, cuando el equipo rival corre de frente hacia su arco”.

Castañeda también se refirió al parón del campeonato y apuntó a la oportunidad de recuperar jugadores y nivelar las cargas: “La verdad es que lo tienes que tomar de buena forma, porque la programación ya estaba hecha y no hay mucho que hacer, salvo adecuarse a ella y tratar de sacarle el mejor provecho”.

Con Colo Colo nueve puntos arriba, la U necesita mantener el impulso de su última victoria y esperar que el líder deje unidades en el camino. La regularidad y los ajustes defensivos serán claves para intentar sostener la pelea por el título hasta el final, aunque no dependa del Romántico Viajero.