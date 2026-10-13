La Copa Libertadores Femenina 2026 pone nuevamente a Colo Colo y Universidad de Chile frente al desafío más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Las Albas y las Leonas llegan a Ecuador con la misión de sobrevivir a una fase de grupos corta y exigente, en la que cada punto puede terminar definiendo la clasificación.

El torneo reunirá a 16 equipos entre el 15 y el 31 de octubre, con Corinthians defendiendo la corona conquistada en 2025 y con los dos representantes chilenos instalados en lados diferentes del cuadro. Eso abre incluso una posibilidad especial si ambos consiguen avanzar: Colo Colo y la U no pueden cruzarse antes de la jornada final de la Copa.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Copa Libertadores Femenina 2026?

La Copa Libertadores Femenina 2026 comienza el jueves 15 de octubre y termina el sábado 31 de octubre.

La competencia contempla una fase de grupos de tres partidos para cada equipo, seguida por cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y la gran final. CONMEBOL estableció que los 16 participantes se dividan en cuatro zonas de cuatro clubes y que solamente los dos primeros de cada grupo sigan en carrera.

¿Dónde se juega la Copa Libertadores Femenina 2026?

La edición 2026 se disputa en Ecuador, con Quito como sede central del campeonato.

Los encuentros se repartirán principalmente entre el Estadio Rodrigo Paz Delgado, recinto de Liga Deportiva Universitaria de Quito, y el Estadio Banco Guayaquil, perteneciente a Independiente del Valle.

Colo Colo disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el Rodrigo Paz Delgado, mientras Universidad de Chile jugará todos sus compromisos de primera ronda en el Banco Guayaquil.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026?

GrupoEquipos
Grupo ACorinthians, Colo Colo, Caracas, Independiente Santa Fe
Grupo BIndependiente del Valle, Belgrano, Universitario, Palmeiras
Grupo CCruzeiro, LDU Quito, Bolívar, Olimpia
Grupo DDeportivo Cali, Libertad, Nacional, Universidad de Chile

¿Cuál es el grupo de Colo Colo Femenino en la Libertadores 2026?

Colo Colo integra el Grupo A junto a Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.

El estreno será inmediatamente ante el rival de mayor peso de la zona. Corinthians llega como campeón defensor de la Libertadores Femenina y fue colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.

Para las dirigidas por Tatiele Silveira, el debut representa una prueba de máxima exigencia, pero la zona no se termina con las brasileñas: Santa Fe acaba de disputar la final colombiana y Caracas llega como representante venezolano.

¿Quién transmite Colo Colo Femenino vs Corinthians? Horario, canal y cómo ver GRATIS EN VIVO la Libertadores

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino en la Copa Libertadores 2026?

Colo Colo debutará el jueves 15 de octubre a las 17:00 horas frente a Corinthians. Las Albas disputarán sus tres encuentros de la fase de grupos a la misma hora de Chile.

FechaPartidoHoraEstadio
Jueves 15 de octubreCorinthians vs Colo Colo17:00 horasRodrigo Paz Delgado
Domingo 18 de octubreColo Colo vs Independiente Santa Fe17:00 horasRodrigo Paz Delgado
Miércoles 21 de octubreColo Colo vs Caracas17:00 horasRodrigo Paz Delgado

¿Cómo está la tabla del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2026?

EquipoPJPGPEPPPts.
Corinthians00000
Colo Colo00000
Caracas00000
Independiente Santa Fe00000

¿Cuál es el grupo de Universidad de Chile Femenino en la Libertadores 2026?

Universidad de Chile forma parte del Grupo D junto a Deportivo Cali, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.

Hay una particularidad importante: la U vuelve a cruzarse con los mismos tres rivales que tuvo en la Libertadores Femenina 2025. Para el equipo azul esta será su sexta participación continental, después de competir en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025. Deportivo Cali aparece como el rival de mayor presente: llega como campeón colombiano 2026 tras imponerse a Independiente Santa Fe en la final por un global de 7-4.

¿Quién transmite U de Chile femenino vs Nacional? Horario, canal y cómo ver GRATIS EN VIVO la Libertadores

¿Cuándo juega Universidad de Chile Femenino en la Copa Libertadores 2026?

Universidad de Chile debuta el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas frente a Nacional de Uruguay. Las dirigidas por Nicolás Bravo jugarán los tres compromisos de la fase inicial en el Estadio Banco Guayaquil.

FechaPartidoHoraEstadio
Viernes 16 de octubreNacional vs Universidad de Chile21:00 horasBanco Guayaquil
Lunes 19 de octubreLibertad vs Universidad de Chile21:00 horasBanco Guayaquil
Jueves 22 de octubreUniversidad de Chile vs Deportivo Cali17:00 horasBanco Guayaquil

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026?

EquipoPJPGPEPPPts.
Deportivo Cali00000
Libertad00000
Nacional00000
U de Chile00000

¿Dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores Femenina 2026 en Chile?

La Copa Libertadores Femenina 2026 podrá verse gratis por streaming en Chile. Pluto TV tendrá cobertura de la competencia y los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile estarán disponibles además en las plataformas digitales de Chilevisión, como Chilevision.cl, la app MiCHV y el canal de YouTube de CHV.

PlataformaTransmisión
Pluto TVCopa Libertadores Femenina 2026
Chilevision.clPartidos de los equipos chilenos
App MiCHVPartidos de Colo Colo y Universidad de Chile
YouTube ChilevisiónPartidos de los equipos chilenos
AlAireLibre.clCobertura, resultados y minuto a minuto

¿Cómo se juega la Copa Libertadores Femenina 2026?

La competencia comienza con 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro. Cada club juega una vez contra los otros tres integrantes de su zona.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a cuartos de final. Desde ahí comienza la eliminación directa y no existen series de ida y vuelta: cuartos, semifinales, tercer lugar y final se resuelven a partido único.

¿Cuál es el criterio de desempate de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina?

El reglamento 2026 establece que, en caso de igualdad de puntos, el primer criterio es el enfrentamiento directo entre los equipos empatados.

Dentro de esos partidos se consideran primero los puntos obtenidos, después la diferencia de gol y luego los goles convertidos. Si la igualdad continúa, se revisa la diferencia de gol total del grupo, los goles a favor, la menor cantidad de tarjetas rojas, la menor cantidad de amarillas y, como último recurso, un sorteo organizado por CONMEBOL. Este punto será especialmente importante en la última fecha: no siempre la diferencia de gol general será el primer desempate.

¿Contra quién jugaría Colo Colo si clasifica a cuartos de final?

El cuadro ya está establecido y el Grupo A se cruza con el Grupo B.

Posición de Colo ColoRival en cuartos
1° del Grupo A2° del Grupo B
2° del Grupo A1° del Grupo B

Eso deja como potenciales adversarios de las Albas a Independiente del Valle, Belgrano, Universitario o Palmeiras.

¿Contra quién jugaría Universidad de Chile si clasifica a cuartos de final?

El Grupo D se cruza con el Grupo C.

Posición de Universidad de ChileRival en cuartos
1° del Grupo D2° del Grupo C
2° del Grupo D1° del Grupo C

Los posibles rivales de las Leonas son Cruzeiro, LDU Quito, Bolívar u Olimpia.

¿Pueden Colo Colo y la U enfrentarse en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Sí, pero no podrían enfrentarse ni en cuartos de final ni en semifinales. Colo Colo quedó en el lado del cuadro correspondiente a los grupos A y B, mientras Universidad de Chile está en el sector de los grupos C y D.

Por lo tanto, un Superclásico chileno sólo podría producirse el 31 de octubre, ya sea en la final si ambas ganan sus semifinales o en el partido por el tercer lugar si las dos pierden en esa instancia.

¿Cuándo son los cuartos, semifinales y final de la Copa Libertadores Femenina 2026?

La fase eliminatoria comienza apenas dos días después del cierre de los grupos.

InstanciaFecha
Cuartos de final Grupo A/B24 de octubre
Cuartos de final Grupo C/D25 de octubre
Semifinales28 de octubre
Partido por el tercer lugar31 de octubre
Final31 de octubre

*Los cuartos están programados en el Estadio Banco Guayaquil, mientras las semifinales y los dos partidos que definirán el podio se trasladarán al Rodrigo Paz Delgado.

¿Cuál es el plantel de Colo Colo para la Copa Libertadores Femenina 2026?

Colo Colo inscribió 23 jugadoras en su lista de buena fe para la competición. Entre ellas aparecen varias futbolistas de amplia experiencia internacional como Ryann Torrero, Yanara Aedo, Yenny Acuña, Yessenia López, Isidora Olave y Estefanía Banini. 

PosiciónJugadoras
ArquerasRyann Torrero, Bernardita Hernández, Amara Sánchez
DefensorasCamila Martins, Dahiana Bogarín, Michelle Olivares, Ángela Clavijo, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda, Claudia Salfate
MediocampistasYastin Jiménez, Yessenia López, Yanara Aedo, Anaís Álvarez
DelanterasYenny Acuña, María Urrutia, Javiera Grez, Dioneide Landres da Penha, Mary Valencia, Geraldine Mardones, Isidora Olave, Estefanía Banini, Nicole Carter

¿Cuál es el plantel de Universidad de Chile para la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universidad de Chile también presentó una nómina de 23 futbolistas. Una de las novedades es el regreso de Arantza Suazo tras su préstamo en Universidad de Concepción, mientras las juveniles Isidora Órdenes y Martina Reyes vivirán su primera experiencia en una Libertadores.

PosiciónJugadoras
ArquerasMartina Funck, Silvana Alfaro, Isidora Órdenes
DefensorasGabriela García, Constanza Santander, Mariana Morales, Arantza Suazo, Su Helen Galaz, Catalina Figueroa, Valentina Díaz
MediocampistasGisela Pino, Karla Riley, Llanka Groff, Karen Fuentes, Claudia Herrera, Maite Avello
DelanterasRebeca Fernández, Franchesca Caniguán, Fátima Acosta, Daniela Zamora, Bárbara Sánchez, María Silva, Martina Reyes

¿Por qué Chile tiene dos equipos en la Copa Libertadores Femenina 2026?

CONMEBOL asignó a Colo Colo como Chile 1 y Universidad de Chile como Chile 2. La segunda plaza chilena forma parte de los cupos adicionales entregados mediante el ranking histórico de la Copa Libertadores Femenina.

De hecho, Universidad de Chile fue incorporada al Bolillero 4 junto a Palmeiras, el segundo representante colombiano y Olimpia, todos correspondientes a asociaciones que recibieron esa plaza adicional.

¿Quién es el campeón vigente de la Copa Libertadores Femenina?

Corinthians es el campeón defensor de la Libertadores Femenina. El conjunto brasileño conquistó la edición 2025 y fue instalado automáticamente como cabeza de serie del Grupo A.

Eso significa que Colo Colo comenzará la Copa precisamente frente al último campeón de América, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

¿Cuántas Copas Libertadores Femenina ganó Colo Colo?

Colo Colo ganó una Copa Libertadores Femenina, en 2012, y continúa siendo el único equipo chileno que ha conquistado el máximo torneo continental femenino.

Las Albas derrotaron en aquella edición a Foz Cataratas y escribieron una de las páginas más importantes del fútbol femenino nacional. CONMEBOL mantiene a Colo Colo en su registro histórico de campeones junto a los grandes dominadores brasileños del certamen.

Hay además un vínculo especial con el plantel actual: Yanara Aedo y Estefanía Banini, dos nombres que formaron parte de aquella generación histórica, aparecen nuevamente inscritas para la edición 2026.

¿Cuál es la mejor participación de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina?

Universidad de Chile logró su mejor campaña continental en la Copa Libertadores Femenina 2020, cuando terminó en el cuarto lugar.

Fue además la primera participación de las Leonas en la competencia. Daniela Zamora tuvo un papel importante en aquel torneo y convirtió tres goles durante la campaña. La edición 2026 será la sexta presencia internacional del conjunto universitario, tras disputar las Copas de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina?

La programación de ambos representantes chilenos queda concentrada entre el 15 y el 22 de octubre.

DíaPartido chilenoHora
15 de octubreCorinthians vs Colo Colo17:00
16 de octubreNacional vs Universidad de Chile21:00
18 de octubreColo Colo vs Santa Fe17:00
19 de octubreLibertad vs Universidad de Chile21:00
21 de octubreColo Colo vs Caracas17:00
22 de octubreUniversidad de Chile vs Deportivo Cali17:00

¿Cuánto dinero reparte la Copa Libertadores Femenina 2026?

La CONMEBOL destina US$3,65 millones a la Libertadores Femenina 2026. Cada uno de los 16 participantes recibe US$50 mil y existen premios adicionales para los tres primeros lugares.

ConceptoPremio
ParticipaciónUS$50.000 por club
CampeónUS$2.000.000
SubcampeónUS$600.000
Tercer lugarUS$250.000
Fondo totalUS$3.650.000

De esta manera, el campeón puede cerrar su participación con US$2,05 millones considerando también el aporte inicial por disputar la competencia. Los montos forman parte del régimen económico informado por CONMEBOL para 2026.

¿Dónde comprar entradas para la Copa Libertadores Femenina 2026?

Las entradas ya están disponibles a través de Smarticket Ecuador, plataforma que publica las jornadas completas tanto de la fase de grupos como de las rondas eliminatorias.

Al 13 de octubre aparecen localidades desde US$3,45, sujetas a disponibilidad. En una misma entrada/jornada aparecen los dos encuentros programados en cada estadio. Smarticket también tiene cargados los cuartos, semifinales, tercer lugar y final. 