Datos Clave Los representantes chilenos: Colo Colo quedó en el Grupo A y Universidad de Chile en el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. La clasificación: sólo los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final y desde esa instancia las llaves se resolverán a partido único. La transmisión: Pluto TV tendrá cobertura del torneo y los partidos de Colo Colo y la U contarán además con transmisión gratuita a través de las plataformas digitales de Chilevisión.

La Copa Libertadores Femenina 2026 pone nuevamente a Colo Colo y Universidad de Chile frente al desafío más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Las Albas y las Leonas llegan a Ecuador con la misión de sobrevivir a una fase de grupos corta y exigente, en la que cada punto puede terminar definiendo la clasificación.

El torneo reunirá a 16 equipos entre el 15 y el 31 de octubre, con Corinthians defendiendo la corona conquistada en 2025 y con los dos representantes chilenos instalados en lados diferentes del cuadro. Eso abre incluso una posibilidad especial si ambos consiguen avanzar: Colo Colo y la U no pueden cruzarse antes de la jornada final de la Copa.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Copa Libertadores Femenina 2026?

La Copa Libertadores Femenina 2026 comienza el jueves 15 de octubre y termina el sábado 31 de octubre.

La competencia contempla una fase de grupos de tres partidos para cada equipo, seguida por cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y la gran final. CONMEBOL estableció que los 16 participantes se dividan en cuatro zonas de cuatro clubes y que solamente los dos primeros de cada grupo sigan en carrera.

¿Dónde se juega la Copa Libertadores Femenina 2026?

La edición 2026 se disputa en Ecuador, con Quito como sede central del campeonato.

Los encuentros se repartirán principalmente entre el Estadio Rodrigo Paz Delgado, recinto de Liga Deportiva Universitaria de Quito, y el Estadio Banco Guayaquil, perteneciente a Independiente del Valle.

Colo Colo disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el Rodrigo Paz Delgado, mientras Universidad de Chile jugará todos sus compromisos de primera ronda en el Banco Guayaquil.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026?

Grupo Equipos Grupo A Corinthians, Colo Colo, Caracas, Independiente Santa Fe Grupo B Independiente del Valle, Belgrano, Universitario, Palmeiras Grupo C Cruzeiro, LDU Quito, Bolívar, Olimpia Grupo D Deportivo Cali, Libertad, Nacional, Universidad de Chile

¿Cuál es el grupo de Colo Colo Femenino en la Libertadores 2026?

Colo Colo integra el Grupo A junto a Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.

El estreno será inmediatamente ante el rival de mayor peso de la zona. Corinthians llega como campeón defensor de la Libertadores Femenina y fue colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.

Para las dirigidas por Tatiele Silveira, el debut representa una prueba de máxima exigencia, pero la zona no se termina con las brasileñas: Santa Fe acaba de disputar la final colombiana y Caracas llega como representante venezolano.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino en la Copa Libertadores 2026?

Colo Colo debutará el jueves 15 de octubre a las 17:00 horas frente a Corinthians. Las Albas disputarán sus tres encuentros de la fase de grupos a la misma hora de Chile.

Fecha Partido Hora Estadio Jueves 15 de octubre Corinthians vs Colo Colo 17:00 horas Rodrigo Paz Delgado Domingo 18 de octubre Colo Colo vs Independiente Santa Fe 17:00 horas Rodrigo Paz Delgado Miércoles 21 de octubre Colo Colo vs Caracas 17:00 horas Rodrigo Paz Delgado

¿Cómo está la tabla del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2026?

Equipo PJ PG PE PP Pts. Corinthians 0 0 0 0 0 Colo Colo 0 0 0 0 0 Caracas 0 0 0 0 0 Independiente Santa Fe 0 0 0 0 0

¿Cuál es el grupo de Universidad de Chile Femenino en la Libertadores 2026?

Universidad de Chile forma parte del Grupo D junto a Deportivo Cali, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.

Hay una particularidad importante: la U vuelve a cruzarse con los mismos tres rivales que tuvo en la Libertadores Femenina 2025. Para el equipo azul esta será su sexta participación continental, después de competir en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025. Deportivo Cali aparece como el rival de mayor presente: llega como campeón colombiano 2026 tras imponerse a Independiente Santa Fe en la final por un global de 7-4.

¿Cuándo juega Universidad de Chile Femenino en la Copa Libertadores 2026?

Universidad de Chile debuta el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas frente a Nacional de Uruguay. Las dirigidas por Nicolás Bravo jugarán los tres compromisos de la fase inicial en el Estadio Banco Guayaquil.

Fecha Partido Hora Estadio Viernes 16 de octubre Nacional vs Universidad de Chile 21:00 horas Banco Guayaquil Lunes 19 de octubre Libertad vs Universidad de Chile 21:00 horas Banco Guayaquil Jueves 22 de octubre Universidad de Chile vs Deportivo Cali 17:00 horas Banco Guayaquil

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026?

Equipo PJ PG PE PP Pts. Deportivo Cali 0 0 0 0 0 Libertad 0 0 0 0 0 Nacional 0 0 0 0 0 U de Chile 0 0 0 0 0

¿Dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores Femenina 2026 en Chile?

La Copa Libertadores Femenina 2026 podrá verse gratis por streaming en Chile. Pluto TV tendrá cobertura de la competencia y los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile estarán disponibles además en las plataformas digitales de Chilevisión, como Chilevision.cl, la app MiCHV y el canal de YouTube de CHV.

Plataforma Transmisión Pluto TV Copa Libertadores Femenina 2026 Chilevision.cl Partidos de los equipos chilenos App MiCHV Partidos de Colo Colo y Universidad de Chile YouTube Chilevisión Partidos de los equipos chilenos AlAireLibre.cl Cobertura, resultados y minuto a minuto

¿Cómo se juega la Copa Libertadores Femenina 2026?

La competencia comienza con 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro. Cada club juega una vez contra los otros tres integrantes de su zona.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a cuartos de final. Desde ahí comienza la eliminación directa y no existen series de ida y vuelta: cuartos, semifinales, tercer lugar y final se resuelven a partido único.

¿Cuál es el criterio de desempate de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina?

El reglamento 2026 establece que, en caso de igualdad de puntos, el primer criterio es el enfrentamiento directo entre los equipos empatados.

Dentro de esos partidos se consideran primero los puntos obtenidos, después la diferencia de gol y luego los goles convertidos. Si la igualdad continúa, se revisa la diferencia de gol total del grupo, los goles a favor, la menor cantidad de tarjetas rojas, la menor cantidad de amarillas y, como último recurso, un sorteo organizado por CONMEBOL. Este punto será especialmente importante en la última fecha: no siempre la diferencia de gol general será el primer desempate.

¿Contra quién jugaría Colo Colo si clasifica a cuartos de final?

El cuadro ya está establecido y el Grupo A se cruza con el Grupo B.

Posición de Colo Colo Rival en cuartos 1° del Grupo A 2° del Grupo B 2° del Grupo A 1° del Grupo B

Eso deja como potenciales adversarios de las Albas a Independiente del Valle, Belgrano, Universitario o Palmeiras.

¿Contra quién jugaría Universidad de Chile si clasifica a cuartos de final?

El Grupo D se cruza con el Grupo C.

Posición de Universidad de Chile Rival en cuartos 1° del Grupo D 2° del Grupo C 2° del Grupo D 1° del Grupo C

Los posibles rivales de las Leonas son Cruzeiro, LDU Quito, Bolívar u Olimpia.

¿Pueden Colo Colo y la U enfrentarse en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Sí, pero no podrían enfrentarse ni en cuartos de final ni en semifinales. Colo Colo quedó en el lado del cuadro correspondiente a los grupos A y B, mientras Universidad de Chile está en el sector de los grupos C y D.

Por lo tanto, un Superclásico chileno sólo podría producirse el 31 de octubre, ya sea en la final si ambas ganan sus semifinales o en el partido por el tercer lugar si las dos pierden en esa instancia.

¿Cuándo son los cuartos, semifinales y final de la Copa Libertadores Femenina 2026?

La fase eliminatoria comienza apenas dos días después del cierre de los grupos.

Instancia Fecha Cuartos de final Grupo A/B 24 de octubre Cuartos de final Grupo C/D 25 de octubre Semifinales 28 de octubre Partido por el tercer lugar 31 de octubre Final 31 de octubre

*Los cuartos están programados en el Estadio Banco Guayaquil, mientras las semifinales y los dos partidos que definirán el podio se trasladarán al Rodrigo Paz Delgado.

¿Cuál es el plantel de Colo Colo para la Copa Libertadores Femenina 2026?

Colo Colo inscribió 23 jugadoras en su lista de buena fe para la competición. Entre ellas aparecen varias futbolistas de amplia experiencia internacional como Ryann Torrero, Yanara Aedo, Yenny Acuña, Yessenia López, Isidora Olave y Estefanía Banini.

Posición Jugadoras Arqueras Ryann Torrero, Bernardita Hernández, Amara Sánchez Defensoras Camila Martins, Dahiana Bogarín, Michelle Olivares, Ángela Clavijo, Anaís Cifuentes, Rosario Balmaceda, Claudia Salfate Mediocampistas Yastin Jiménez, Yessenia López, Yanara Aedo, Anaís Álvarez Delanteras Yenny Acuña, María Urrutia, Javiera Grez, Dioneide Landres da Penha, Mary Valencia, Geraldine Mardones, Isidora Olave, Estefanía Banini, Nicole Carter

¿Cuál es el plantel de Universidad de Chile para la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universidad de Chile también presentó una nómina de 23 futbolistas. Una de las novedades es el regreso de Arantza Suazo tras su préstamo en Universidad de Concepción, mientras las juveniles Isidora Órdenes y Martina Reyes vivirán su primera experiencia en una Libertadores.

Posición Jugadoras Arqueras Martina Funck, Silvana Alfaro, Isidora Órdenes Defensoras Gabriela García, Constanza Santander, Mariana Morales, Arantza Suazo, Su Helen Galaz, Catalina Figueroa, Valentina Díaz Mediocampistas Gisela Pino, Karla Riley, Llanka Groff, Karen Fuentes, Claudia Herrera, Maite Avello Delanteras Rebeca Fernández, Franchesca Caniguán, Fátima Acosta, Daniela Zamora, Bárbara Sánchez, María Silva, Martina Reyes

¿Por qué Chile tiene dos equipos en la Copa Libertadores Femenina 2026?

CONMEBOL asignó a Colo Colo como Chile 1 y Universidad de Chile como Chile 2. La segunda plaza chilena forma parte de los cupos adicionales entregados mediante el ranking histórico de la Copa Libertadores Femenina.

De hecho, Universidad de Chile fue incorporada al Bolillero 4 junto a Palmeiras, el segundo representante colombiano y Olimpia, todos correspondientes a asociaciones que recibieron esa plaza adicional.

¿Quién es el campeón vigente de la Copa Libertadores Femenina?

Corinthians es el campeón defensor de la Libertadores Femenina. El conjunto brasileño conquistó la edición 2025 y fue instalado automáticamente como cabeza de serie del Grupo A.

Eso significa que Colo Colo comenzará la Copa precisamente frente al último campeón de América, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

¿Cuántas Copas Libertadores Femenina ganó Colo Colo?

Colo Colo ganó una Copa Libertadores Femenina, en 2012, y continúa siendo el único equipo chileno que ha conquistado el máximo torneo continental femenino.

Las Albas derrotaron en aquella edición a Foz Cataratas y escribieron una de las páginas más importantes del fútbol femenino nacional. CONMEBOL mantiene a Colo Colo en su registro histórico de campeones junto a los grandes dominadores brasileños del certamen.

Hay además un vínculo especial con el plantel actual: Yanara Aedo y Estefanía Banini, dos nombres que formaron parte de aquella generación histórica, aparecen nuevamente inscritas para la edición 2026.

¿Cuál es la mejor participación de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina?

Universidad de Chile logró su mejor campaña continental en la Copa Libertadores Femenina 2020, cuando terminó en el cuarto lugar.

Fue además la primera participación de las Leonas en la competencia. Daniela Zamora tuvo un papel importante en aquel torneo y convirtió tres goles durante la campaña. La edición 2026 será la sexta presencia internacional del conjunto universitario, tras disputar las Copas de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y la U en la Copa Libertadores Femenina?

La programación de ambos representantes chilenos queda concentrada entre el 15 y el 22 de octubre.

Día Partido chileno Hora 15 de octubre Corinthians vs Colo Colo 17:00 16 de octubre Nacional vs Universidad de Chile 21:00 18 de octubre Colo Colo vs Santa Fe 17:00 19 de octubre Libertad vs Universidad de Chile 21:00 21 de octubre Colo Colo vs Caracas 17:00 22 de octubre Universidad de Chile vs Deportivo Cali 17:00

¿Cuánto dinero reparte la Copa Libertadores Femenina 2026?

La CONMEBOL destina US$3,65 millones a la Libertadores Femenina 2026. Cada uno de los 16 participantes recibe US$50 mil y existen premios adicionales para los tres primeros lugares.

Concepto Premio Participación US$50.000 por club Campeón US$2.000.000 Subcampeón US$600.000 Tercer lugar US$250.000 Fondo total US$3.650.000

De esta manera, el campeón puede cerrar su participación con US$2,05 millones considerando también el aporte inicial por disputar la competencia. Los montos forman parte del régimen económico informado por CONMEBOL para 2026.

¿Dónde comprar entradas para la Copa Libertadores Femenina 2026?

Las entradas ya están disponibles a través de Smarticket Ecuador, plataforma que publica las jornadas completas tanto de la fase de grupos como de las rondas eliminatorias.

Al 13 de octubre aparecen localidades desde US$3,45, sujetas a disponibilidad. En una misma entrada/jornada aparecen los dos encuentros programados en cada estadio. Smarticket también tiene cargados los cuartos, semifinales, tercer lugar y final.