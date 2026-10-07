Universidad de Chile ya tiene todo listo para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Leonas debutarán este viernes 16 de octubre frente a Nacional de Uruguay, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo D del certamen continental.

El equipo azul vuelve a disputar el torneo después de haber quedado fuera en la fase de grupos en 2025. Ahora, las dirigidas por Nicolás Bravo buscarán comenzar con el pie derecho en Ecuador, donde compartirán zona con Nacional, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali.

¿Dónde ver EN VIVO Universidad de Chile vs Nacional?

El debut de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina tendrá transmisión gratuita para Chile a través de las plataformas digitales de Chilevisión.

Online: Chilevision.cl

Chilevision.cl Streaming: MiCHV

MiCHV YouTube: canal de Chilevisión

canal de Chilevisión TV abierta: a confirmar

¿Dónde ver GRATIS Universidad de Chile vs Nacional?

El encuentro entre Universidad de Chile y Nacional de Uruguay se podrá ver gratis desde Chile.

La transmisión sin costo estará disponible a través de las plataformas digitales de Chilevisión, incluyendo su sitio web, la aplicación MiCHV y su canal oficial de YouTube. De esta manera, las hinchas azules podrán seguir el estreno continental de las Leonas sin contratar una plataforma de pago.

Además, en Al Aire Libre se podrán seguir todas las incidencias del partido, las formaciones, los goles y el resultado.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Nacional?

El duelo está programado para el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas de Chile. El encuentro se disputará en el Estadio Banco Guayaquil, recinto ubicado en Quito y perteneciente a Independiente del Valle. En Ecuador, el compromiso comenzará a las 19:00 horas.

Partido: Nacional vs Universidad de Chile

Nacional vs Universidad de Chile Fecha: viernes 16 de octubre de 2026

viernes 16 de octubre de 2026 Hora: 21:00 horas de Chile

21:00 horas de Chile Estadio: Banco Guayaquil

Banco Guayaquil Ciudad: Quito, Ecuador

Quito, Ecuador Fase: Grupo D

Grupo D Competencia: Copa Libertadores Femenina 2026

¿Cómo llega Universidad de Chile al partido contra Nacional?

Universidad de Chile llega a su estreno continental después de protagonizar una contundente recta final en el fútbol chileno.

Las Leonas cerraron la fase regular de la Liga Femenina en el tercer lugar, con 54 puntos, y posteriormente eliminaron a Huachipato en los cuartos de final de los playoffs. En la ida se impusieron 5-1 como visitantes y luego volvieron a golear, esta vez por 6-1 en el Estadio Santiago Bueras, para sellar un global de 11-2.

El equipo azul además tuvo una última prueba internacional antes de viajar a Ecuador. Este martes 6 de octubre derrotó por 5-2 a Universitario de Perú en un amistoso disputado en el Centro Deportivo Azul, con dos goles de Gisela Pino, dos de Franchesca Caniguán y un autogol.

La U completará así su sexta participación en la Copa Libertadores Femenina, después de sus campañas de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025.

¿Cómo llega Nacional al partido ante Universidad de Chile?

Nacional también llega con un importante ritmo competitivo y con una buena campaña en el fútbol uruguayo.

Las Decanas cerraron el Clausura con una goleada por 6-0 sobre Montevideo Wanderers, mientras que previamente habían derrotado 8-0 a San Jacinto. En septiembre también igualaron 1-1 ante Defensor Sporting.

El conjunto dirigido por Diego Testas, quien fue DT de la U de Chile en 2024, viene además de disputar la definición de la Fase 1 del Campeonato Uruguayo ante Peñarol. El clásico terminó 1-1 y las aurinegras se impusieron por 4-2 en los penales.

Nacional vuelve a representar al fútbol uruguayo en la Libertadores y tendrá como primer desafío precisamente a la U, rival al que ya enfrentó en la edición 2025.

Últimos partidos de Universidad de Chile Femenino antes de enfrentar a Nacional

Las Leonas llegan con una racha positiva antes del estreno continental:

Universidad de Chile 5-2 Universitario — amistoso internacional, 6 de octubre.

— amistoso internacional, 6 de octubre. Universidad de Chile 6-1 Huachipato — Liga Femenina, cuartos de final vuelta, 3 de octubre.

— Liga Femenina, cuartos de final vuelta, 3 de octubre. Huachipato 1-5 Universidad de Chile — Liga Femenina, cuartos de final ida, 27 de septiembre.

— Liga Femenina, cuartos de final ida, 27 de septiembre. Universidad de Chile 3-0 Huachipato — Liga Femenina, última fecha fase regular, 5 de septiembre.

— Liga Femenina, última fecha fase regular, 5 de septiembre. Universidad Católica 2-0 Universidad de Chile — Liga Femenina, 30 de agosto.

La goleada sobre Huachipato permitió a las azules avanzar a las semifinales de la Liga Femenina, aunque ahora toda la atención está puesta en la Libertadores.

Últimos partidos de Nacional Femenino antes de enfrentar a Universidad de Chile

Nacional llega con los siguientes resultados recientes:

Nacional 1(2)-(4)1 Peñarol — Final, fase 1 Campeonato Uruguayo, 27 de septiembre

— Final, fase 1 Campeonato Uruguayo, 27 de septiembre Nacional 6-0 Montevideo Wanderers — Campeonato Uruguayo, 19 de septiembre.

— Campeonato Uruguayo, 19 de septiembre. San Jacinto 0-8 Nacional — Campeonato Uruguayo, 13 de septiembre.

— Campeonato Uruguayo, 13 de septiembre. Defensor Sporting 1-1 Nacional — Campeonato Uruguayo, 5 de septiembre.

— Campeonato Uruguayo, 5 de septiembre. Nacional 9-0 Danubio — Campeonato Uruguayo, 29 de agosto.

— Campeonato Uruguayo, 29 de agosto. Liverpool 1-2 Nacional — Campeonato Uruguayo, 23 de agosto.

Últimos enfrentamientos entre Universidad de Chile y Nacional

Universidad de Chile y Nacional ya se enfrentaron en la pasada edición de la Copa Libertadores Femenina.

El duelo se disputó el 3 de octubre de 2025, por la primera fecha del Grupo D, y terminó 0-0. El encuentro se jugó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Argentina.

Ahora, un año después, ambas escuadras volverán a encontrarse en la fase de grupos del torneo continental, esta vez en Quito.

¿Cuál es el grupo de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universidad de Chile quedó ubicada en el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Según la programación oficial de CONMEBOL, la zona está integrada por:

Universidad de Chile

Nacional de Uruguay

Libertad de Paraguay

Deportivo Cali de Colombia

Los dos primeros equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final. Desde esa instancia, la competición continuará con partidos únicos hasta definir a las campeonas de América.

El calendario de las Leonas en la fase de grupos es el siguiente:

Nacional vs Universidad de Chile — viernes 16 de octubre, 21:00 horas de Chile.

Libertad vs Universidad de Chile — lunes 19 de octubre, 21:00 horas de Chile.

Universidad de Chile vs Deportivo Cali — jueves 22 de octubre, 17:00 horas de Chile.

Formaciones de Universidad de Chile y Nacional

Posible formación de Universidad de Chile: Martina Funck; María Silva, Su Helen Galaz, Catalina Figueroa, Valentina Díaz; Gisela Pino, Fátima Acosta, Karen Fuentes; Bárbara Sánchez, Daniela Zamora y Rebeca Fernández. DT: Nicolás Bravo.

Posible formación de Nacional: Josefina Villanueva; Micaela Fitipaldi, Joice Scatola, Alejandra Apraez; Cecilia Jourdan, Camila Russi, Martina Segovia, Sofía Olivera, Isabela Pérez; Jessica Pastilha y Sinoxolo Cesane. DT: Diego Testas.