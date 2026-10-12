La fecha 24 del Campeonato Nacional se cerró a la espera del duelo pendiente entre Audax Italiano y Universidad Católica, suspendido por el aluvión que afectó a Las Condes la semana pasada. Este lunes, la U se impuso cómodamente por 6-0 a Ñublense en Rancagua y quedó en el segundo lugar de manera solitaria.

Además, los laicos recortaron distancias con Colo Colo y ahora están a nueve unidades del liderato, luego de la abultada caída del Cacique ante el vigente campeón, Coquimbo Unido por 5-2 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En la parte baja, la lucha está más cerrada. Unión La Calera sigue muy complicada pese a su empate ante Deportes Concepción. Los Cementeros están a siete puntos de la salvación con 18 en disputa. Por su parte, Universidad de Concepción es penúltimo con 23, a dos de Cobresal, que por ahora, se manteniendo en la categoría.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
24 17 3 4 50 27 +23 54 PGGGG
2
Logo Universidad Chile Universidad Chile
24 13 6 5 41 19 +22 45 GEGGP
3
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
4
Logo Everton Everton
24 11 6 7 40 27 +13 39 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
24 11 4 9 38 35 +3 37 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
24 10 4 10 45 37 +8 34 GPGGP
7
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
23 9 5 9 36 33 +3 32 PGPGP
8
Logo Concepcion Concepcion
24 9 5 10 26 27 -1 32 GPPPP
9
Logo Ñublense Ñublense
24 8 8 8 28 37 -9 32 PGEEG
10
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
11
Logo La Serena La Serena
24 7 9 8 36 41 -5 30 GGEPG
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
24 4 6 14 20 41 -21 18 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 8 3 1 27 9 +18 27
2
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
3
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 7 1 4 25 15 +10 22
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Everton Everton
13 5 4 4 19 16 +3 19
9
Logo Concepcion Concepcion
13 5 4 4 17 14 +3 19
10
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
11
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
11 5 3 3 18 11 +7 18
12
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
13
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 9 1 2 22 17 +5 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 13 21 -8 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
12 3 5 4 17 23 -6 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Palestino Palestino
12 4 1 7 12 22 -10 13
10
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
11
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 1 3 8 6 24 -18 6
16 equipos