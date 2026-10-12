Datos Clave Líder: El Cacique sigue puntero aunque suma tres partidos sin jugar La U se despega: Los azules le sacaron tres puntos de ventaja a la UC en la lucha por el Chile 2. Descenso: Unión La Calera es el más complicado en la parte baja.

La fecha 24 del Campeonato Nacional se cerró a la espera del duelo pendiente entre Audax Italiano y Universidad Católica, suspendido por el aluvión que afectó a Las Condes la semana pasada. Este lunes, la U se impuso cómodamente por 6-0 a Ñublense en Rancagua y quedó en el segundo lugar de manera solitaria.

Además, los laicos recortaron distancias con Colo Colo y ahora están a nueve unidades del liderato, luego de la abultada caída del Cacique ante el vigente campeón, Coquimbo Unido por 5-2 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En la parte baja, la lucha está más cerrada. Unión La Calera sigue muy complicada pese a su empate ante Deportes Concepción. Los Cementeros están a siete puntos de la salvación con 18 en disputa. Por su parte, Universidad de Concepción es penúltimo con 23, a dos de Cobresal, que por ahora, se manteniendo en la categoría.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026