La fecha 24 del Campeonato Nacional se cerró a la espera del duelo pendiente entre Audax Italiano y Universidad Católica, suspendido por el aluvión que afectó a Las Condes la semana pasada. Este lunes, la U se impuso cómodamente por 6-0 a Ñublense en Rancagua y quedó en el segundo lugar de manera solitaria.
Además, los laicos recortaron distancias con Colo Colo y ahora están a nueve unidades del liderato, luego de la abultada caída del Cacique ante el vigente campeón, Coquimbo Unido por 5-2 en el Francisco Sánchez Rumoroso.
En la parte baja, la lucha está más cerrada. Unión La Calera sigue muy complicada pese a su empate ante Deportes Concepción. Los Cementeros están a siete puntos de la salvación con 18 en disputa. Por su parte, Universidad de Concepción es penúltimo con 23, a dos de Cobresal, que por ahora, se manteniendo en la categoría.
Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Forma
|1
|
|24
|17
|3
|4
|50
|27
|+23
|54
|PGGGG
|2
|
|24
|13
|6
|5
|41
|19
|+22
|45
|GEGGP
|3
|
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|+17
|42
|GPEGG
|4
|
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|+13
|39
|GGEEP
|5
|
|24
|11
|4
|9
|38
|35
|+3
|37
|GGPPG
|6
|
|24
|10
|4
|10
|45
|37
|+8
|34
|GPGGP
|7
|
|23
|9
|5
|9
|36
|33
|+3
|32
|PGPGP
|8
|
|24
|9
|5
|10
|26
|27
|-1
|32
|GPPPP
|9
|
|24
|8
|8
|8
|28
|37
|-9
|32
|PGEEG
|10
|
|23
|9
|4
|10
|33
|39
|-6
|31
|PPPGG
|11
|
|24
|7
|9
|8
|36
|41
|-5
|30
|GGEPG
|12
|
|23
|7
|7
|9
|26
|31
|-5
|28
|PPGPP
|13
|
|24
|8
|3
|13
|28
|38
|-10
|27
|PGEGP
|14
|
|24
|7
|4
|13
|35
|45
|-10
|25
|PPPPP
|15
|
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|PEGPG
|16
|
|24
|4
|6
|14
|20
|41
|-21
|18
|GPEPG
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|12
|8
|3
|1
|27
|9
|+18
|27
|2
|
|12
|8
|2
|2
|28
|10
|+18
|26
|3
|
|12
|7
|3
|2
|26
|13
|+13
|24
|4
|
|12
|7
|1
|4
|25
|15
|+10
|22
|5
|
|11
|6
|2
|3
|29
|16
|+13
|20
|6
|
|12
|6
|2
|4
|23
|22
|+1
|20
|7
|
|12
|5
|4
|3
|19
|13
|+6
|19
|8
|
|13
|5
|4
|4
|19
|16
|+3
|19
|9
|
|13
|5
|4
|4
|17
|14
|+3
|19
|10
|
|12
|6
|1
|5
|19
|17
|+2
|19
|11
|
|11
|5
|3
|3
|18
|11
|+7
|18
|12
|
|12
|4
|4
|4
|19
|18
|+1
|16
|13
|
|12
|4
|4
|4
|15
|16
|-1
|16
|14
|
|11
|5
|1
|5
|8
|12
|-4
|16
|15
|
|11
|5
|0
|6
|11
|14
|-3
|15
|16
|
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|-3
|12
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|12
|9
|1
|2
|22
|17
|+5
|28
|2
|
|12
|7
|1
|4
|21
|17
|+4
|22
|3
|
|11
|6
|2
|3
|21
|11
|+10
|20
|4
|
|12
|5
|3
|4
|14
|10
|+4
|18
|5
|
|12
|4
|4
|4
|13
|21
|-8
|16
|6
|
|12
|4
|2
|6
|18
|22
|-4
|14
|7
|
|12
|3
|5
|4
|17
|23
|-6
|14
|8
|
|11
|4
|1
|6
|9
|13
|-4
|13
|9
|
|12
|4
|1
|7
|12
|22
|-10
|13
|10
|
|12
|3
|3
|6
|20
|22
|-2
|12
|11
|
|13
|3
|3
|7
|17
|24
|-7
|12
|12
|
|11
|3
|2
|6
|10
|17
|-7
|11
|13
|
|11
|2
|3
|6
|7
|18
|-11
|9
|14
|
|13
|1
|4
|8
|10
|28
|-18
|7
|15
|
|12
|1
|3
|8
|16
|28
|-12
|6
|16
|
|12
|1
|3
|8
|6
|24
|-18
|6