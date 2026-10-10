Datos Clave Las elecciones: El próximo 19 de noviembre se elegirá al nuevo presidente de la ANFP. Los candidatos: Hay dos listas inscritas. La de Jorge Uauy y la de Jorge Yunge. La rebelión: El presidente de un club chileno anunció que no votará por ninguna de las candidaturas.

El pasado martes 6 de octubre a las 23:59 horas expiró el plazo oficial para que los directivos del fútbol chileno inscribieran sus respectivas listas con miras a las elecciones de la ANFP, fijadas para el próximo jueves 19 de noviembre. La contienda quedó estructurada en un mano a mano entre dos bloques: la propuesta liderada por el presidente de Palestino, Jorge Uauy, y la nómina encabezada por Jorge Yunge, reconocido brazo derecho del actual timonel del organismo rector, Pablo Milad.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención fue la decisión de César Villegas, mandamás de Deportes Limache, quien optó por bajar su candidatura presidencial tras denunciar “artimañas”. Además, el directivo golpeó la mesa y reveló su postura para los comicios que se avecinan en el fútbol nacional.

“Artimañas bajas”: La grave denuncia de Villegas tras declinar su postulación

A través de su espacio El Presi del Pueblo, el directivo limachino rompió el silencio sobre los motivos de su margen electoral: “Se utilizaron artimañas, que para mí son bajas, sucias. Cuando ya me tocan a mi familia, decido dar un paso al costado”, disparó.

Posteriormente, en diálogo con La Tercera, el timonel de Limache profundizó en los ataques recibidos durante el proceso: “Se inventó que yo tenía antecedentes, dos causas abiertas. Se inventó que yo tenía antecedentes, dos causas abiertas. Una por manejar en estado de ebriedad y otra por violencia intrafamiliar y eso era totalmente falso. Bajo eso, no voy a exponer a mis hijos. Imagina un comentario en el colegio. Los niños no dimensionan un comentario que puede resultar muy dañino, perjudicial para mis hijos. Ante eso, prefiero dar un paso al costado”, argumentó enfáticamente.

En esa misma línea, Villegas lamentó que la contienda derivara en este tipo de acciones: “Siempre dije: hablemos de gestión, debatamos, que cada uno presente sus proyectos. Incluso propuse un debate en el Consejo de Presidentes, que fuera televisado y que la gente también entendiera el contexto”, recriminó.

Voto nulo y golpe de mesa junto de cara a las elecciones de la ANFP

Tras la postura pública de San Luis de Quillota marcando distancia de la lista oficialista de Jorge Yunge, el propio Villegas confirmó un golpe de timón de a las elecciones al confirmar que ambos elencos no votarán por ninguna de las opciones en los próximos comicios.

“No voy a votar por Yunge ni por Uauy. Los votos de Limache y San Luis van a ir en blanco, nulos”, aseguró el dirigente, que reveló que ambos le ofrecieron integrarse a sus respectivas listas.

“Hasta el momento, he visto solo un programa, el de Uauy, que es muy livianito. Si se da el momento de conversar con él, analizar y ‘pescar’ lo que era mi proyecto e incorporarlo, es cosa de conversar. Uno siempre va a buscar no el bien personal de uno, sino el del fútbol chileno”, concluyó.