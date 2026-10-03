Datos Clave Elecciones: La elección del nuevo directorio de la ANFP está fijada para el 19 de noviembre. Candidaturas: El plazo para inscribir las listas vence el 6 de octubre. Jorge Yunge: El dirigente, quien en julio había descartado ser candidato, evalúa ahora competir por la presidencia.

Las elecciones de la ANFP entraron en una semana decisiva. El plazo para inscribir las candidaturas vence este martes 6 de octubre y, mientras Jorge Uauy avanza en la conformación de su lista, la eventual aparición de Jorge Yunge abrió un nuevo escenario en las negociaciones entre los clubes.

El actual secretario general de la ANFP había descartado públicamente esa posibilidad en julio. En una entrevista con La Tercera, Yunge afirmó que no sería candidato a la presidencia de la ANFP ni de la Federación de Fútbol de Chile y aseguró que su intención era terminar el período acompañando a Pablo Milad.

Sin embargo, durante los últimos días distintos reportes dieron cuenta de que el dirigente volvió a evaluar la opción de competir e incluso se analiza una eventual alianza con Lorenzo Antillo.

El movimiento de Colo Colo y Universidad de Chile

En paralelo, Aníbal Mosa y Cecilia Pérez aparecen involucrados en las conversaciones que buscan definir el escenario electoral. Según ADN Deportes, Jorge Uauy se reunió con el presidente de Blanco y Negro y le planteó la posibilidad de incorporar a un representante de Colo Colo a su lista. A cambio, el respaldo albo a su candidatura quedó sujeto a esa definición.

La situación también involucra a Universidad de Chile. El citado medio señala que el club estaría respaldando la candidatura de Lorenzo Antillo, mientras continúan las conversaciones para definir los apoyos de cara a la elección.

En el caso de Uauy, su lista ya tendría seis de los siete integrantes definidos, entre ellos Juan Tagle, Jorge Contador, Diego Livingstone, Ignacio Mehech y Karina Mazu.

Una elección que entra en su etapa decisiva

El escenario todavía puede modificarse antes del cierre de las inscripciones. El Consejo de Presidentes es el organismo encargado de elegir al presidente y a los seis directores que integran el directorio de la ANFP.

Por ahora, además de Uauy y Antillo, César Villegas también ha manifestado su intención de competir, mientras la eventual postulación de Yunge permanece en proceso de definición. Las elecciones se realizarán el 19 de noviembre y determinarán al directorio que asumirá el próximo ciclo del fútbol profesional chileno.

El próximo 6 de octubre será, por lo tanto, una fecha clave para conocer qué nombres finalmente estarán en la papeleta y cómo quedarán configuradas las alianzas entre los clubes.