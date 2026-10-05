Datos Clave Acusan a Pablo Milad: El periodista Keno Salinas indicó que el presidente de la ANFP es actualmente una figura decorativa. En silencio: El timonel del fútbol chileno no hablado ni una vez con los medios durante la gira por Norteamérica. Elecciones de la ANFP: Los comicios se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre.

La Selección Chilena cierra este martes su gira por Norteamérica y el saldo, por ahora, no es positivo. La Roja de Nicolás Córdova ha perdido sus dos partidos anteriores contra Canadá y Estados Unidos, por lo que este martes, buscará cambiar la cara cuando se mida a México.

Todo esto en medio del tenso clima electoral que se vive en la ANFP y la separación de funciones con la Federación. Una situación en la que el actual presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, poco ha aparecido. El exintendente de la Región del Maule no ha hablado durante toda la gira y ha sido el gerente, Felipe Correa quien ha asumido las vocerías desde el ámbito directivo.

La postura de Milad está causando revuelo, y esta vez, fue el corresponsal de ADN Deportes, Eugenio “Keno” Salinas, quien se refirió al polémico rol actual que está teniendo el mandamás del balompié nacional.

Keno Salinas le da con todo a Pablo Milad: “Figura decorativa”

En el programa Los Tenores de este lunes 5 de octubre, el periodista indicó que “cada vez que yo pregunté por él, se me ha dicho que no va a hablar. Ojalá así sucediera, pero la verdad es que la figura de Pablo Milad, si ustedes me preguntan, sin querer ofender, es netamente decorativa en esta delegación, más allá de que sí cumple roles protocolares del partido, cuando las federaciones se juntan”.

Además, no se quedó con eso y fue más allá, asegurando que “me parece que cuando tú estás al mando y todavía te queda hasta enero…eso en política ¿saben cómo se llama? notable abandono de deberes. Porque estar ahí para la parada, para la foto, para el banderín es no hacerse cargo de lo que está pasando con el fútbol chileno”.

Elecciones de la ANFP, al rojo vivo

El supuesto ausentismo de Pablo Milad en la gira de Chile por Norteamérica se produce en momentos en que las elecciones de la ANFP están al rojo vivo en la medida que se acerca la fecha de las votaciones, programadas para el próximo 19 de noviembre, jornada en la que, en Quilín, se decidirá al sustituto del actual presidente.

El plazo final para la inscripción de las candidaturas será este martes 6 de octubre, hasta las 23:59 horas. Por ahora, los nombres que suenan con más fuerza son los del actual secretario general de la ANFP, Jorge Yungue; el timonel de Palestino, Jorge Uauy, quien sumará a su lista a Juan Tagle, expresidente de Cruzados.

Otros dos que podrían estar en la papeleta, pero con menos opciones son Lorenzo Antillo y César Villegas. Esto, pese a que, en estos momentos, sus listas en duda.