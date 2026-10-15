Datos Clave Deuda denunciada: Cerca de $172 millones, según los antecedentes del municipio. Acusación: La ANFP llevaría al menos 16 años funcionando en Peñalolén sin patente municipal. Medida anunciada: El municipio notificará a la asociación para que regularice las obligaciones pendientes.

La sede de la ANFP en avenida Quilín quedó en el centro de una disputa con la Municipalidad de Peñalolén. El alcalde Miguel Concha denunció que el organismo acumula obligaciones municipales cercanas a los $172 millones y aseguró que la situación incluye al menos 16 años de funcionamiento sin patente municipal.

La cifra fue entregada a partir de los antecedentes de la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. Según esa información, el monto considera obligaciones pendientes, además de reajustes, intereses y multas contemplados en la normativa vigente.

La acusación contra la sede de Quilín

El reclamo municipal no se limita a la patente. También incluye pagos pendientes por derechos de aseo asociados al inmueble ubicado en avenida Quilín 5635, donde funciona la sede del fútbol profesional chileno, según informó TVN Deportes.

El edil cuestionó que una institución de esa envergadura mantenga obligaciones pendientes durante tanto tiempo: “En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones”, afirmó el alcalde.

El jefe comunal también defendió el cobro como parte del financiamiento de los servicios que entrega el municipio, entre ellos seguridad, salud y aseo.

¿Qué hará la Municipalidad de Penalolén con la deuda de la ANFP?

El siguiente paso será formalizar el cobro. Según anunció Concha, durante las próximas semanas la ANFP recibirá una notificación de cobranza para que regularice su situación.

Una vez que se salden las obligaciones correspondientes, la entidad deberá completar los trámites municipales necesarios para formalizar su situación.