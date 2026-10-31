Datos Clave Qué pasó: El gerente de ligas de la ANFP, Yamal Rajab, reconoció un error de transcripción en las bases de la Liga de Ascenso. Qué sostiene: Un club desafiliado queda último en la tabla y pierde por 3-0 todos sus partidos, jugados y pendientes. Qué viene: La Segunda Sala del Tribunal resolvería la apelación de San Marcos antes de la última fecha, el domingo 15 de noviembre.

La ANFP admitió un error en las bases de la Liga de Ascenso, en pleno remezón por la desafiliación de San Marcos de Arica. El gerente de ligas profesionales, Yamal Rajab, envió un documento al directorio en el que señala que el texto del artículo 87° no recogió de manera literal lo que votó el Consejo de Presidentes, según informó Cooperativa este sábado.

Qué dice el documento de Rajab

Rajab respondió así una consulta de Deportes Santa Cruz, Rangers y Unión San Felipe. En su carta sostiene que el artículo 87° regula, bajo un mismo título, los descensos por sanciones, por desafiliación o por expulsión.

Para fundamentarlo, se apoyó en el acta del Consejo de Presidentes del 11 de diciembre de 2025. Según el gerente, de la revisión del acta y del texto de las bases “se advirtió que existe un error en la transcripción de la norma”.

La conclusión de la Gerencia de Ligas es que, ante una desafiliación, corresponde aplicar dos consecuencias:

Dar por perdidos por 3-0 todos los partidos que el club haya disputado o le queden por disputar, salvo que el rival haya ganado por una diferencia mayor.

Ubicar al club, para todos los efectos, en el último lugar de la tabla al término del campeonato.

La carta fue revelada por Primera B Chile y Emol, de acuerdo con Cooperativa.

Una postura distinta a la del Tribunal

La interpretación choca con lo que había resuelto la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que determinó que el castigo a San Marcos no modifica la tabla de posiciones. Así lo explicó su presidente, Exequiel Segall, a Cooperativa Deportes.

El club nortino había reaccionado con dolor a la sanción. Nahuel Donadell dijo que “se muere el fútbol en Arica”, y San Felipe apelará el fallo, como informamos.

Otro error en las bases, ahora con los penales

El reconocimiento de la ANFP se suma a otro error de redacción en el artículo 86°, en su punto D. Ese apartado dice que, si hay un empate en un eventual partido de definición por el descenso, “el campeón” se definirá a través de una serie única de tiros penales, cuando la frase debería referirse al descenso. Cooperativa lo marcó con un “(sic)”.

Qué significa para el cierre de la Primera B

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la ANFP no tiene hoy una sola voz sobre cómo se cuenta una desafiliación. El Tribunal dijo que la tabla no se mueve, mientras la Gerencia de Ligas, tras revisar el acta, plantea lo contrario. Con la última fecha en el horizonte, esa diferencia pesa más que un detalle de redacción.

San Marcos apelará ante la Segunda Sala del Tribunal, instancia que debería resolver antes del domingo 15 de noviembre, cuando se juegue la última fecha del Ascenso. Ese fallo dirá cuál de las dos lecturas prevalece.